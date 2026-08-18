Описание аудиогида
Познакомиться с городом, не впадая в глубокий академизм, — с гидом-историком
Как городу стать столицей Европы и привлекать миллионы гостей со всего мира? Париж знает и сейчас вам расскажет. Эйфелева башня и Нотр-Дам-де-Пари посоревнуются в значимости. Остров Сите напомнит о первых переселенцах, Лувр — о королевских прихотях, Консьержери — о детских травмах. А сад Тюильри и Елисейские поля научат art de vivre — французскому «искусству жить».
Что вы узнаете:
- Какой символ Парижа — ровесник Москвы
- Кто стал главным амбассадором Нотр-Дам-де-Пари
- Как мог бы называться Париж, если бы в нём остались римляне
- Для чего замораживали Сену
- Как король Франции Карл V прорабатывал свои детские травмы
- Почему местные мальчишки в XVII веке сторожили сапоги у Нового моста
Организационные детали
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Иоанна Павла II
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Входит в следующие категории Парижа
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