Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа

Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа
Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа
Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа
Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа
Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа

Что вы увидите 🤩

  • Руан
  • Онфлер
  • Довиль
  • Трувиль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в Нормандию окунет вас в атмосферу живописной провинции, откроет для вас все тайны завораживающего региона, покажет, как можно насладится изумительными уголками французской глубинки.
Маршрут экскурсии: данная экскурсия начинается от вашего отеля в Париже. Первый город который вы посетите будет Руан- столица региона Нормандия(находится на расстоянии 135 км., от Парижа). Город известный своим портом на реке Сена и, конечно, живописными уголками, готическими соборами, фахверковыми домами и узкими средневековыми улочками. Здесь вы сможете увидеть легендарный собор Нотр-Дам, где захоронено сердце знаменитого французского короля Ричарда Львиное-сердце, а также Часовую башню и узнаете, в чем скрывается погрешность кнструкции мастеров старинных золотых часов Руана. Прогуляетесь по рыночной площади, где в Средние века казнили Жанну д’Арк.
Ппогуляв здесь по городу, вы отправитесь в рыбацкую деревушку Онфлер, которую так любили импрессионисты. Тут у вас будет свободное время, для знакомства с городом или же обеда в одном из семейных ресторанчиков. После чего прогулка по старинным местам Онфлёра, послушаете его историю, а напоследок — продегустируете самый правильный кальвадос в регионе!
Затем запланирован визит в города Трувиль и Довиль, где вы сможете прогуляется атлантическим пляжем вдыхая свежий морской бриз.
ПРИ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЯХ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ- 3.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • транспортные услуги
  • услуги гида
  • дегустация кальвадоса
Что не входит?
  • обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: на площади Charles de Gaulle - Étoile
Завершение: у триумфальной арки на площади Charles de Gaulle - Étoile
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00, кроме воскресенья

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