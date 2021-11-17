Экскурсия в Нормандию окунет вас в атмосферу живописной провинции, откроет для вас все тайны завораживающего региона, покажет, как можно насладится изумительными уголками французской глубинки.

Маршрут экскурсии: данная экскурсия начинается от вашего отеля в Париже. Первый город который вы посетите будет Руан- столица региона Нормандия(находится на расстоянии 135 км., от Парижа). Город известный своим портом на реке Сена и, конечно, живописными уголками, готическими соборами, фахверковыми домами и узкими средневековыми улочками. Здесь вы сможете увидеть легендарный собор Нотр-Дам, где захоронено сердце знаменитого французского короля Ричарда Львиное-сердце, а также Часовую башню и узнаете, в чем скрывается погрешность кнструкции мастеров старинных золотых часов Руана. Прогуляетесь по рыночной площади, где в Средние века казнили Жанну д’Арк.

Ппогуляв здесь по городу, вы отправитесь в рыбацкую деревушку Онфлер, которую так любили импрессионисты. Тут у вас будет свободное время, для знакомства с городом или же обеда в одном из семейных ресторанчиков. После чего прогулка по старинным местам Онфлёра, послушаете его историю, а напоследок — продегустируете самый правильный кальвадос в регионе!

Затем запланирован визит в города Трувиль и Довиль, где вы сможете прогуляется атлантическим пляжем вдыхая свежий морской бриз.

ПРИ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЯХ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ- 3.