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От Бастилии до Лувра

Елена
Елена – Гид из Парижа
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ с местным гидом по старинным кварталам Парижа от площади Бастилии до Лувра.

Чтобы проникнуться городом нужно, в первую очередь, узнать его историю 📖.

Этим мы и займёмся.

Нас ждут древние площади и замок 🏰 Консьержери, мы прогуляемся по кварталу Марэ и Новому мосту, познакомимся с жизнью парижан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €180 за экскурсию

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От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра

Что вы увидите

  • площадь Бастилии
  • квартал Марэ
  • мэрия Парижа
  • Консьержери
  • площадь Шатле
  • Новый мост
  • Лувр и многое другое...
Лучший способ узнать город 🏙️ по- настоящему – это обойти его историческую пешком! Пройтись по узким улочкам, заглянуть за ворота частных особняков, зайти в небольшие церкви, проскользнуть в живописные уголки и дворики, где живут парижане и почувствовать атмосферу старого Парижа!
Что входит
  • Услуги гида по маршруту
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало
🚩 площадь Бастилии
Место завершения
🏁 Лувр
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра
От Бастилии до Лувра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
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