Лучший способ узнать город 🏙️ по- настоящему – это обойти его историческую пешком! Пройтись по узким улочкам, заглянуть за ворота частных особняков, зайти в небольшие церкви, проскользнуть в живописные уголки и дворики, где живут парижане и почувствовать атмосферу старого Парижа!
Что входит
Услуги гида по маршруту
Что не входит
Еда и напитки
Начало
🚩 площадь Бастилии
Место завершения
🏁 Лувр
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.