Елена – Гид из Парижа

Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ с местным гидом по старинным кварталам Парижа от площади Бастилии до Лувра.



Чтобы проникнуться городом нужно, в первую очередь, узнать его историю 📖.



Этим мы и займёмся.



Нас ждут древние площади и замок 🏰 Консьержери, мы прогуляемся по кварталу Марэ и Новому мосту, познакомимся с жизнью парижан.