Париж: аудиоэкскурсия от Лионского вокзала до Эйфелевой башни

Познакомиться с главными символами французской столицы - на прогулке по самому центру города
С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в историю, культуру и атмосферу Парижа и, конечно, оцените его архитектуру. Вы увидите главные символы Франции: Пантеон, Эйфелеву башню, Дом инвалидов. Изучите фасады Сен-Сюльпис и Сен-Жермен-де-Пре — самых элегантных церквей города. Отдохнёте в уютном Люксембургском саду и погуляете по Марсову полю.
Париж: аудиоэкскурсия от Лионского вокзала до Эйфелевой башни
Париж: аудиоэкскурсия от Лионского вокзала до Эйфелевой башни
Париж: аудиоэкскурсия от Лионского вокзала до Эйфелевой башни
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

  • Церковь Сен-Сюльпис. Служила приходским храмом для всего Сен-Жерменского предместья и была одной из крупнейших приходских церквей Парижа во времена правления Людовика XIV
  • Марсово поле. Всемирно известный французский парк, знаковое место проведения национальных мероприятий и торжеств
  • Пантеон. Образец французского неоклассицизма, усыпальница великих героев, писателей и других выдающихся личностей страны
  • Эйфелева башня. Самый узнаваемый символ Парижа и Франции
  • Дом инвалидов. Сооружение, построенное по приказу Людовика XIV в конце 17 века. Сегодня в нём располагается несколько музеев и некрополь военных

Это и многое другое будет на аудиоэкскурсии, в которой вы узнаете самое главное и интересное о достопримечательностях несравненной столицы Франции.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Лионского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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