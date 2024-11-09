С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в историю, культуру и атмосферу Парижа и, конечно, оцените его архитектуру. Вы увидите главные символы Франции: Пантеон, Эйфелеву башню, Дом инвалидов. Изучите фасады Сен-Сюльпис и Сен-Жермен-де-Пре — самых элегантных церквей города. Отдохнёте в уютном Люксембургском саду и погуляете по Марсову полю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
- Церковь Сен-Сюльпис. Служила приходским храмом для всего Сен-Жерменского предместья и была одной из крупнейших приходских церквей Парижа во времена правления Людовика XIV
- Марсово поле. Всемирно известный французский парк, знаковое место проведения национальных мероприятий и торжеств
- Пантеон. Образец французского неоклассицизма, усыпальница великих героев, писателей и других выдающихся личностей страны
- Эйфелева башня. Самый узнаваемый символ Парижа и Франции
- Дом инвалидов. Сооружение, построенное по приказу Людовика XIV в конце 17 века. Сегодня в нём располагается несколько музеев и некрополь военных
Это и многое другое будет на аудиоэкскурсии, в которой вы узнаете самое главное и интересное о достопримечательностях несравненной столицы Франции.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€6
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Лионского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 10233 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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