Квартал старого парижского рынка, где когда-то родился Парфюмер и кипели нешуточные страсти. Мы увидим самый старый парижский фонтан ⛲ фонтан Невинных, стоявший на клабище Невинных. Узнаем что такое Революция Мертвецов и куда делись все останки с кладбища. Я покажу и расскажу где и почему вам, где убили короля Генриха 4-го. Мы сможем посетить самую большую церковь ⛪ Парижа - Базилику Сант Эсташ и увидеть самый большой орган. Поглядим астрономическую колонну Екатерины Медичи и вспомним о её астрологе Руджери.

И не забудем о главном - о гастрономии. Ведь несколько веков именно сюда, на рынок, шли и ехали люди за провизией. Рынок шумел и днем и ночью. Это сформировало особенности квартала, ночная жизнь Парижа кипела тут прежде весьма бурно. И впервые тут появился круглосуточный ресторан, он есть и сейчас и весьма популярен. Я покажу вам несколько таких ресторанов с историей 📖 и очень вкусной кухней.

Дальше мы пройдемся по одной из редких пешеходных улиц Парижа, где всё связано с едой. Увидем самую первуюю кондитерскую Парижа и узнаем историю Золушки, ставшей Королевой Франции. Посетим уютные лавочки с провизией : сыр, ароматные паштеты и колбасы, фуагра, трюфели и лучшие вина - все можно найти и отведать в этом квартале. Хозяева лавок с удовольствием дают попробовать-продегустировать всю эту аппетитную снедь. Париж для парижан - так порой называют этот квартал.