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Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.

Ольга У.
Ольга У. – Гид из Парижа
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €15 за человека

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Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.

Что вы увидите

  • Фонтан невинных
  • Базилику Сант Эсташ
  • коммерческую Биржу
  • Астрономическую колонну Медичи
  • пешую улицу Монторгей. Самую старую кондитерскую Парижа
  • Форум Ле Аль
  • скульптуру Слушающий
  • лучшие рестораны
  • кафэ
  • сырные
  • винные
  • колбасные лавки.
Квартал старого парижского рынка, где когда-то родился Парфюмер и кипели нешуточные страсти. Мы увидим самый старый парижский фонтан ⛲ фонтан Невинных, стоявший на клабище Невинных. Узнаем что такое Революция Мертвецов и куда делись все останки с кладбища. Я покажу и расскажу где и почему вам, где убили короля Генриха 4-го. Мы сможем посетить самую большую церковь ⛪ Парижа - Базилику Сант Эсташ и увидеть самый большой орган. Поглядим астрономическую колонну Екатерины Медичи и вспомним о её астрологе Руджери.
И не забудем о главном - о гастрономии. Ведь несколько веков именно сюда, на рынок, шли и ехали люди за провизией. Рынок шумел и днем и ночью. Это сформировало особенности квартала, ночная жизнь Парижа кипела тут прежде весьма бурно. И впервые тут появился круглосуточный ресторан, он есть и сейчас и весьма популярен. Я покажу вам несколько таких ресторанов с историей 📖 и очень вкусной кухней.
Дальше мы пройдемся по одной из редких пешеходных улиц Парижа, где всё связано с едой. Увидем самую первуюю кондитерскую Парижа и узнаем историю Золушки, ставшей Королевой Франции. Посетим уютные лавочки с провизией : сыр, ароматные паштеты и колбасы, фуагра, трюфели и лучшие вина - все можно найти и отведать в этом квартале. Хозяева лавок с удовольствием дают попробовать-продегустировать всю эту аппетитную снедь. Париж для парижан - так порой называют этот квартал.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • При желании дегустация вин у кависта -15 евро за три бокала. На человека.
Начало
🚩 44 rue SAINT-DENIS PARIS 75001
Место завершения
🏁 8 rue des Petits Carreaux Paris 75002
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.
Парижские тайны - квартал Чрево Парижа.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга У.
Ольга У.
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