Регион Шампань знаменит не только благодаря своим уникальным игристым винам, которые считаются лучшими в мире.
Здесь также расположен один из наиболее впечатляющих готических соборов мира – Реймсский, где короновалось большинство французских королей.
Мы обязательно осмотрим этот храм, а затем отправимся на дегустацию, которая полностью преобразит ваши представления о шампанском.
Здесь также расположен один из наиболее впечатляющих готических соборов мира – Реймсский, где короновалось большинство французских королей.
Мы обязательно осмотрим этот храм, а затем отправимся на дегустацию, которая полностью преобразит ваши представления о шампанском.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Вы отправитесь в регион Шампань и посетите Реймсский собор — шедевр готической архитектуры.
- У вас будет свободное время на обеденный перерыв • Далее вы познакомитесь с самым «шампанским» городом в мире — Эперне, где находятся штаб-квартиры винных домов Dom Pérignon, Taittinger, Veuve Clicquot и Bollinger. Пройдёмся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët & Chandon» (нужно бронировать заранее) или на специально оборудованном поезде проедем по знаменитым винным погребам дома Mercier.
- После экскурсии отправимся обратно в Париж. Поедем через виноградники и, если у вас останутся силы, заедем в Dom Pérignon. Что вы узнаете?
- Существуют ли до сих пор королевские регалии для коронации во французском Реймсском соборе.
- Где можно найти самого улыбающегося ангела в мире.
- Почему только игристое вино, произведенное в Шампани, может называться «шампанским».
• Производят ли другие винодельческие регионы Франции шампанское. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
- С детьми можно, но возможно, что тема шампанского будет не актуальна для них.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Дегустация игристых вин шампани оплачивается отдельно.
Ежедневно в 09:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|С водителем-сопровождающим
|€650
|С гидом
|€950
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Дегустация игристого вина Шампани: цена зависит от количества напитков и винного домена (в среднем 2 бокала шампанского в доме Mercier обойдутся в районе €30/чел.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля в Париже
Завершение: У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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