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Регион Шампань знаменит не только благодаря своим уникальным игристым винам, которые считаются лучшими в мире.



Здесь также расположен один из наиболее впечатляющих готических соборов мира – Реймсский, где короновалось большинство французских королей.



Мы обязательно осмотрим этот храм, а затем отправимся на дегустацию, которая полностью преобразит ваши представления о шампанском.