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Вечерний круиз по Сене с ужином на борту

5
9 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Ваша прогулка 👣 начнется в самом сердце Парижа, у Эйфелевой башни, и завершится там же.

Обзорный круиз с завораживающими видами роскошных дворцов, элегантных набережных и соединяющих их мостов – замечательный способ выразить свои чувства и разделить незабываемый вечер с близким человеком.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🗽Самое популярное
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.15 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €87 за экскурсию

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Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту

Что вы увидите

  • основные достопримечательности Парижа
Незабываемая романтическая прогулка 👣 по Сене с ужином! Меню из 3 блюд + напитки. Свежие блюда, приготовленные шефом на корабле 🛳️. Начало и окончание круиза на пристани у Эйфелевой башни.
Что входит
  • Билет на круиз выбранной категории
  • Ужин на борту из 3 блюд и напитки
Что не входит
  • Трансфер (по запросу)
Начало
🚩 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Pari
Место завершения
🏁 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту
Вечерний круиз по Сене с ужином на борту

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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9 отзывов оставили туристы

Галина О. проводит ещё 6 экскурсий

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