Что вы увидите
- основные достопримечательности Парижа
Незабываемая романтическая прогулка 👣 по Сене с ужином! Меню из 3 блюд + напитки. Свежие блюда, приготовленные шефом на корабле 🛳️. Начало и окончание круиза на пристани у Эйфелевой башни.
Что входит
- Билет на круиз выбранной категории
- Ужин на борту из 3 блюд и напитки
Начало
🚩 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Pari
Место завершения
🏁 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина О.
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Галина О. проводит ещё 6 экскурсий
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