Галина О. – Гид из Парижа

Ваша прогулка 👣 начнется в самом сердце Парижа, у Эйфелевой башни, и завершится там же.



Обзорный круиз с завораживающими видами роскошных дворцов, элегантных набережных и соединяющих их мостов – замечательный способ выразить свои чувства и разделить незабываемый вечер с близким человеком.