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Провела экскурсии для 168 туристов

читать дальше уменьшить журнала «Ресторанные ведомости». За несколько лет материала, которым хотелось бы поделиться, накопилось порядком… Где подают лучших лягушек? В каком районе Парижа больше всего блинных и куда ходят есть суши японцы? Что такое настоящее бистро? Всё это вы узнаете на экскурсии! С удовольствием поделюсь с вами своими любимыми местами и вкусами!

Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах для