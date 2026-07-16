Боитесь, что детям будет скучно на экскурсии? Попробуем пустить в ход магию! Приглашаю заглянуть в сумеречный мир средневекового Парижа, полный загадок, легенд и волшебства.
Эта прогулка откроет город с неожиданной стороны и особенно понравится всем, кто любит атмосферу вселенной Гарри Поттера.
Эта прогулка откроет город с неожиданной стороны и особенно понравится всем, кто любит атмосферу вселенной Гарри Поттера.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по старинным переулкам, где, по преданиям, жили ведьмы и продавались волшебные снадобья.
- Поговорим о философском камне и знаменитом алхимике Николя Фламеле. Вы узнаете, действительно ли он искал рецепт вечной жизни и мог превращать металлы в золото.
- Рассмотрим старинные церкви и собор Нотр-Дам, и я научу вас замечать скрытые символы. Вы выясните, зачем на крышах появились грозные горгульи и химеры.
- И услышите самые загадочные легенды Парижа: о чёрных котах, книгах заклинаний, призраках и городских тайнах, от которых порой бегут мурашки.
Организационные детали
- Программа отлично подойдёт семьям с детьми, но взрослым без детей тоже будет интересно — в этом случае мы подробнее поговорим об алхимии, средневековой магии и жизни Парижа тех времён.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Нотр-Дам-де Пари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 168 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах для
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Ведьмы, алхимики и средневековая магия: тайны Парижа для семей с детьми (10+)»
Квест
до 10 чел.
Нотр-Дам и сокровища острова Сите: квест для детей 5-12 лет
Погрузитесь в увлекательный квест по острову Сите, где дети встретят героев из сказок и легенд Парижа. Динамичная прогулка с сюрпризами
Начало: У станции метро Pont Neuf
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
21 июл в 17:00
1 авг в 14:00
от €175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Добро пожаловать на остров Сите, где родился Париж. Узнайте тайны Нотр-Дама и прогуляйтесь по историческим улицам города
Начало: У станции метро Hotel de Ville
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и собор Нотр-Дам
Прогулка по острову Сите и собору Нотр-Дам раскроет тайны средневекового Парижа. Узнайте, как литература спасла архитектуру и ощутите дух истории
Начало: В районе метро Hotel de Ville
Завтра в 09:00
18 июл в 12:00
от €175 за всё до 6 чел.
от €200 за экскурсию