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Полезная информация о Страсбурге

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Местное время в Страсбурге
22:2741
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаСтрасбург
По-английскиStrasbourg
Столица регионаСтрасбург является столицей региона
Население города274 845 чел.
АэропортСтрасбург SXB
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота147 м. от уровня моря

Где находится Страсбург на карте

Страсбург фото города
Страсбург

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