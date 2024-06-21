Экскурсии со скидкой в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» в Берлине на русском языке, цены от €79, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
4%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
8 июля в 11:30
от 9894 за всё до 8 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 150120 за всё до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
от 8779 за всё до 8 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 8779 за всё до 10 чел.
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 12298 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в
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    колоритное кафе, куда бы никогда не зашли сами) узнала новый для меня термин - «киц». Игорь - интересный рассказчик, который показывает вам Берлин «изнутри». После экскурсии было желание углубиться в какие-то факты, которые были затронуты во время прогулки. Рекомендую к посещению!:)

  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • Ю
    Юлия
    21 марта 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
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    по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую!

  • N
    Natallia
    14 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
  • A
    Agata
    5 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
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    полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город. Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много. Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего. Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
  • М
    Мит
    26 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Отличное погружение в город. Восторг
  • М
    Марина
    4 января 2024
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
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    заинтересовать любого участника. Рекомендую всем, кто хочет больше узнать о городе, истории, архитектуре, особенностях современной жизни. Во время экскурсии улицы города, по которым мы уже ходили, наполнились историей и обрели совсем другое звучание. Очень рекомендую эту экскурсию

  • и
    игорь
    25 декабря 2023
    Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
    Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
    Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так
  • Э
    Элина
    23 декабря 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Со скидкой»

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  3. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  4. Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
  5. Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
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  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2024
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