Экскурсия на автомобиле 🚘 позволяет объять за 3 часа гораздо больше достопримечательностей 🏛️ Берлина чем при пешеходном знакомстве за то же время! А также имеет одно огромное преимущество — Вы практически не устаёте! Расстояния между достопримечательностями мы с Вами преодолеваем на автомобиле. Во время нашей экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с самыми главными достопримечательностями города!

Экскурсия начинается от Вашего отеля или другого места в Берлине, которое Вы пожелаете!

Вам откроются такие достопримечательности Берлина как:

Александр плац и фонтан ⛲ Нептуна

Красная ратуша

Телевизионная башня

Церковь святой Марии

Квартал св. Николая

Самая старая церковь ⛪ Берлина, церовь святого Николая

Знаменитая улица Унтер ден Линден (Липовая аллея)

Река Шпрее

Музейный остров

Берлинский кафедральный собор

Люстгартен

Старый музей

Пергамский музей

Старая национальная галерея

Дворцовый мост

Немецкий исторический музей

Гумбольдт Университет

Площадь Бебеля

Государственная опера

Собор св. Ядвиги

Жандармская площадь

Чак Поинт Чарли

Топографию Террора

Министерство авиации Третьего Рейха

Потсдамская площадь

Российское посольство

Отель Адлон Кемпински

Американское посольство

Парижская площадь

Бранденбургские ворота

Площадь 18 марта

Улица 17 июня

Памятник Советскому солдату

Памятник жертвам Холокоста

Дом Пауля Лобе

Рейхстаг

Канцлерамт

дополнительно:

Замок Шарлоттенбург

Колонну Победы

Бельвю (Президентский дворец)

Курфюрстердамм (Центральная улица западного Берлина)

или

Трептовер парк 🌳 (Памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках)

Галерею под открытым небом (самую длинную в мире)

Самый старый ресторан Берлина

и другие достопримечательности Берлина!

Этот тур может быть изменён с учётом Ваших пожеланий!

Для заказа экскурсии свяжитесь со мной по телефону.

Для группы 1–4 человек

Продолжительность экскурсии-3 часа. Стоимость-187, 5 евро

Продление возможно, каждый дополнительный час -63 евро

Для группы 4–7 человек

Продолжительность экскурсии-3 часа. Стоимость -260 евро

Продление возможно, каждый дополнительный час -87 евро