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Автомобильная экскурсия по Берлину

5
13 отзывов
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Душевная обзорная экскурсия ⛳ по Берлину.

Вы прикоснётесь к истории 📖 города, узнаете его тайны, увидите главные достопримечательности 🏛️ и вдохновитесь разнообразием архитектуры.

А главное — найдёте именно тот Берлин, который придётся вам по душе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €187 за экскурсию

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Автомобильная экскурсия по Берлину
Автомобильная экскурсия по Берлину

Что вы увидите

  • Александерплац и фонтан «Нептун»
  • Красную ратушу
  • берлинскую телебашню
  • церковь Святой Марии
  • квартал Святого Николая
  • старейшую церковь Берлина — церковь Святого Николая
  • знаменитую улицу Унтер-ден-Линден (Липовая аллея)
  • Музейный остров
  • кафедральный собор
  • Люстгартен
  • музеи — Старый
  • Пергамский и Немецкий исторический
  • Старую национальную галерею
  • Дворцовый мост
  • университет имени Гумбольдта
  • площадь Бебеля
  • государственную оперу
  • собор Святой Ядвиги
  • Жандармскую
  • Потсдамскую и Парижскую площади
  • Чекпойнт Чарли
  • Топографию террора
  • Министерство авиации Третьего Рейха
  • Бранденбургские ворота
  • площадь 18 Марта
  • улицу 17 Июня
  • памятник советскому солдату
  • памятник жертвам Холокоста
  • Дом Пауля Лёбе
  • Рейхстаг
  • Канцлерамт.
Экскурсия на автомобиле 🚘 позволяет объять за 3 часа гораздо больше достопримечательностей 🏛️ Берлина чем при пешеходном знакомстве за то же время! А также имеет одно огромное преимущество — Вы практически не устаёте! Расстояния между достопримечательностями мы с Вами преодолеваем на автомобиле. Во время нашей экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с самыми главными достопримечательностями города!
Экскурсия начинается от Вашего отеля или другого места в Берлине, которое Вы пожелаете!

Вам откроются такие достопримечательности Берлина как:

    Александр плац и фонтан ⛲ Нептуна
    Красная ратуша
    Телевизионная башня
    Церковь святой Марии
    Квартал св. Николая
    Самая старая церковь ⛪ Берлина, церовь святого Николая
    Знаменитая улица Унтер ден Линден (Липовая аллея)
    Река Шпрее
    Музейный остров
    Берлинский кафедральный собор
    Люстгартен
    Старый музей
    Пергамский музей
    Старая национальная галерея
    Дворцовый мост
    Немецкий исторический музей
    Гумбольдт Университет
    Площадь Бебеля
    Государственная опера
    Собор св. Ядвиги
    Жандармская площадь
    Чак Поинт Чарли
    Топографию Террора
    Министерство авиации Третьего Рейха
    Потсдамская площадь
    Российское посольство
    Отель Адлон Кемпински
    Американское посольство
    Парижская площадь
    Бранденбургские ворота
    Площадь 18 марта
    Улица 17 июня
    Памятник Советскому солдату
    Памятник жертвам Холокоста
    Дом Пауля Лобе
    Рейхстаг
    Канцлерамт

    дополнительно:

      Замок Шарлоттенбург
      Колонну Победы
      Бельвю (Президентский дворец)
      Курфюрстердамм (Центральная улица западного Берлина)
      или
      Трептовер парк 🌳 (Памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках)
      Галерею под открытым небом (самую длинную в мире)
      Самый старый ресторан Берлина
      и другие достопримечательности Берлина!
      Этот тур может быть изменён с учётом Ваших пожеланий!
      Для заказа экскурсии свяжитесь со мной по телефону.
      Для группы 1–4 человек
      Продолжительность экскурсии-3 часа. Стоимость-187, 5 евро
      Продление возможно, каждый дополнительный час -63 евро
      Для группы 4–7 человек
      Продолжительность экскурсии-3 часа. Стоимость -260 евро
      Продление возможно, каждый дополнительный час -87 евро
      Что входит
      • Услуги гида
      • Транспортные услуги
      Что не входит
      • Входные билеты
      • Личные расходы
      • Еда и напитки
      Начало
      🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
      Место завершения
      🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
      Автомобильная экскурсия по Берлину
      Автомобильная экскурсия по Берлину
      Автомобильная экскурсия по Берлину
      Автомобильная экскурсия по Берлину

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Андрей М.
      Андрей М.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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      13 отзывов оставили туристы

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