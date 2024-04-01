1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
€39 за человека
Индивидуальная
1 час
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€94 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid1 апреля 2024Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
- AAgnia7 февраля 2024Интересный формат. Но мне лично больше бы хотелось узнать про главные достопримечательности Берлина
- ЛЛилия11 августа 2019Александр -отличный гид и очень приятный собеседник. Нам с 12 летней дочкой,экскурсия очень понравилась,узнали много нового. Однозначно будем рекомендовать!
- ВВячеслав28 апреля 2019Отличная экскурсия. Александр молодец, рассказал много интересных фактов, ответил на все интересующие вопросы (не только по теме), дал несколько советов. Всем советую!!!
- ВВалентина24 февраля 2019Экскурсия интересная. Но во многом зависит от везения)))). Какой гид (немецкоговорящий) будет у всей группы. Нам повезло и основной экскурсовод, не создавал пряпятствий нашему в ведении нашей минигруппы на русском языке.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Уникальный опыт»
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