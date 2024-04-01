L Leonid Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!

A Agnia Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком Интересный формат. Но мне лично больше бы хотелось узнать про главные достопримечательности Берлина

Л Лилия Берлинские катакомбы Александр -отличный гид и очень приятный собеседник. Нам с 12 летней дочкой,экскурсия очень понравилась,узнали много нового. Однозначно будем рекомендовать!

В Вячеслав Берлинские катакомбы Отличная экскурсия. Александр молодец, рассказал много интересных фактов, ответил на все интересующие вопросы (не только по теме), дал несколько советов. Всем советую!!!