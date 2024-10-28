Уникальный опыт – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Афинах на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Афин - к величию Ахеи
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Афин - к величию Ахеи
Проехать по интереснейшему железнодорожному пути Европы и побывать в скальном монастыре
Начало: У вашего отеля
580 за всё до 4 чел.
По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
На мотоцикле
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
Индивидуальная мотоэкскурсия по Афинам: Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие знаковые места. Быстро и комфортно познакомьтесь с историей и мифологией города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за экскурсию
Дегустация греческих вин на секретном пляже
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин
Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками
Начало: У станции метро «Elliniko»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
170 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Афин - к величию Ахеи
  2. По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
  3. Дегустация греческих вин на секретном пляже
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Плака и Монастираки
  7. Театр Диониса
  8. Площадь Синтагма
  9. Афинский Акрополь
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 580.
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Уникальный опыт», цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам