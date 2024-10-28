7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Афин - к величию Ахеи
Проехать по интереснейшему железнодорожному пути Европы и побывать в скальном монастыре
Начало: У вашего отеля
€580 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
Индивидуальная мотоэкскурсия по Афинам: Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие знаковые места. Быстро и комфортно познакомьтесь с историей и мифологией города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин
Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками
Начало: У станции метро «Elliniko»
30 окт в 17:00
31 окт в 17:00
€170 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Уникальный опыт»
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