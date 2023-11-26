Достопримечательности Олимпии

Храм Зевса, в котором хранилось одно из семи чудес света — 17-метровая статуя Зевса из золота и слоновой кости.

Палестра — школа борьбы и бокса.

Гимнасий — тренировочный зал для спортсменов • Стадион, вмещавший до 60 тыс. зрителей • Пританейон, где могли встречаться официальные лица и победители.

Филиппийон — мемориал, где находились статуи царя Филиппа и Александра Македонского. Во время игр проводилось олимпийское перемирие, чтобы атлеты могли легко добраться до Олимпии. Победителей увенчивали оливковым венком, и по возвращении в свой город проводились огромные празднества. На этом объекте всемирного наследия проходит церемония зажжения олимпийского огня. Позже у вас будет время для обеда, и после завершения нашей экскурсии в Олимпию из Афин мы вернемся обратно в Афины! Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.

Обед и билеты не входят в стоимость экскурсии.

Начиная нашу полноценную однодневную экскурсию в Олимпию из Афин, мы направляемся на юго-запад примерно на 3,5 часа. Мы сделаем короткую остановку у Коринфского канала, чтобы увидеть шедевр инженерного искусства, построенный в 19 веке венгерской компанией. После короткой остановки мы продолжаем путь к родине Олимпийских игр — древней Олимпии. Внутри археологического музея вы увидите много впечатляющих шедевров древнегреческого мира, таких как статуя Гермеса от Праксителя, статуя Ники, статуя Диониса, удивительные фризы с храмов, знаменитая мастерская Фидия, шлем Мильтиада, который был генералом сражения при Марафоне и многое другое. После посещения музея вы сможете увидеть археологическое место, где раз в четыре года проводились древние Олимпийские игры в честь Зевса. Согласно мифологии, Зевс боролся со своим отцом Кроносом и победил его, а после победы занял трон Олимпа. Мы не знаем точно, почему Игры проводились раз в четыре года, но, согласно мифу, герой Геракл, победивший на скачках в Олимпии, повелел повторять эти скачки каждые четыре года. Что вы увидите:• Храм Геры, построенный в 600 г. до н. э.