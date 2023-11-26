Экскурсия в Олимпию включает в себя посещение Олимпийского стадиона, где проходили первые Олимпийские игры, храма Зевса, храма Геры и Палестры — дома советов, где спортсмены принимали олимпийскую присягу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей
- Стадион
- Храм Зевса
- Храм Геры
Описание
Достопримечательности ОлимпииНачиная нашу полноценную однодневную экскурсию в Олимпию из Афин, мы направляемся на юго-запад примерно на 3,5 часа. Мы сделаем короткую остановку у Коринфского канала, чтобы увидеть шедевр инженерного искусства, построенный в 19 веке венгерской компанией. После короткой остановки мы продолжаем путь к родине Олимпийских игр — древней Олимпии. Внутри археологического музея вы увидите много впечатляющих шедевров древнегреческого мира, таких как статуя Гермеса от Праксителя, статуя Ники, статуя Диониса, удивительные фризы с храмов, знаменитая мастерская Фидия, шлем Мильтиада, который был генералом сражения при Марафоне и многое другое. После посещения музея вы сможете увидеть археологическое место, где раз в четыре года проводились древние Олимпийские игры в честь Зевса. Согласно мифологии, Зевс боролся со своим отцом Кроносом и победил его, а после победы занял трон Олимпа. Мы не знаем точно, почему Игры проводились раз в четыре года, но, согласно мифу, герой Геракл, победивший на скачках в Олимпии, повелел повторять эти скачки каждые четыре года. Что вы увидите:• Храм Геры, построенный в 600 г. до н. э.
- Храм Зевса, в котором хранилось одно из семи чудес света — 17-метровая статуя Зевса из золота и слоновой кости.
- Палестра — школа борьбы и бокса.
- Гимнасий — тренировочный зал для спортсменов • Стадион, вмещавший до 60 тыс. зрителей • Пританейон, где могли встречаться официальные лица и победители.
- Филиппийон — мемориал, где находились статуи царя Филиппа и Александра Македонского. Во время игр проводилось олимпийское перемирие, чтобы атлеты могли легко добраться до Олимпии. Победителей увенчивали оливковым венком, и по возвращении в свой город проводились огромные празднества. На этом объекте всемирного наследия проходит церемония зажжения олимпийского огня. Позже у вас будет время для обеда, и после завершения нашей экскурсии в Олимпию из Афин мы вернемся обратно в Афины! Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
- Обед и билеты не входят в стоимость экскурсии.
По пятницам и воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля
- Русскоговорящий водитель-гид
- Все дорожные расходы
- Кофе
- Wi-fi
- Вода
- Что не входит
- Билеты в археологические места
- Обед
- Место начала и завершения?
- ваш отель или квартира
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам и воскресеньеЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.