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Групповая обзорная экскурсия по Афинам

5
10 отзывов
NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
Акрополь, район Плака и храм Зевса, Парламент, Олимпийский стадион 🏟️ и Афинская трилогия — основные достопримечательности 🏛️ Афин откроются вам по-новому.

Древние постройки и новые здания расскажут вам свои истории 📖, о которых не пишут в учебниках.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

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Групповая обзорная экскурсия по Афинам
Групповая обзорная экскурсия по Афинам

Что вы увидите

  • здание Парламента
  • храм Зевса
  • Олимпийский стадион
  • Национальную библиотеку
  • здание Первого университета
  • Президентский дворец.
Акрополь в Афинах не зря считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Древней Греции. Это холм высотой чуть больше 150 метров, на котором находится комплекс древних храмов. Изначально, предназначением этих храмов была защита жителей города от вражеских атак. Это действительно мощное и невероятно красивое 🤩 место, которое стоит посетить каждому, кто приехал в Грецию.
Ни одна экскурсия ⛳ по Афинам не даст вам столько впечатлений, как экскурсия с посещением Акрополя. На данный момент — это место представляет собой территорию со множеством храмов, размером 300 на 130 метров, которая активно посещается туристами из разных стран.
Несмотря на то что до нашего времени сохранилась лишь малая часть греческого «декора», благодаря современным мастерам, удается восстановить первозданный вид Акрополя, чтобы вы могли ознакомиться и узнать больше подробностей о греческой культуре того времени.
Согласно легенде, основателем Афин и Верхнего города считается Кекропс, который являлся наполовину человеком и наполовину змеем. Именно он способствовал появлению храмов Акрополя, которые он воздвигал в честь богини мудрости. Шли годы и века, храмы разрушались и строились новые. Все это происходило ровно до тех пор, пока воинственные персы не разрушили все сооружения в 5 веке.
Но, спустя некоторое время, на холме опять стали появляться все новые храмы, один красивее и роскошнее другого. А у подножия холма «выросли» театры.
Не так давно, в 19 веке, часть скульптур из Акрополя была вывезена во Францию и Великобританию, где и находятся по сегодняшний день.
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя – это возможность прикоснуться к Древней Греции, узнать о ее культуре, которая менялась и развивалась на протяжении нескольких веков.
Акрополь – это красивое историческое сооружение, которое непременно заслуживает отдельного внимания со стороны каждого туриста. Приехать в Афины и не посетить это место будет означать, что вы и вовсе не были в Афинах.

Маршрут экскурсии 🧭 с посещением Акрополя примерно следующий:

  • Сбор происходит в центре города, после чего автобус отправляется к Акрополю.
  • Осмотр достопримечательностей Акрополя.
  • Прогулка по Старому городу (район Плака).
  • Посещение современного города.
  • Посещение действующего Парламента.
  • Просмотр процесса смены почетного караула.
  • Посещение храма Зевса Олимпийского и Олимпийского стадиона.
  • Посещение Национальной библиотеки, Академии и Первого университета.
  • Групповая экскурсия доступна для групп от 6 до 50 человек. Экскурсия проводится каждую среду с 9 утра до 12. 30. Примерная продолжительность экскурсии 3-3, 5 часа.
  • Наша компания осуществляет трансфер из отеля до всех мест, посещаемых в экскурсии и обратно.
  • Вся информация предоставляется на русском языке.
  • С нами работают только лицензированные гиды, а это означает, что ваша экскурсия будет невероятно интересной и запоминающейся.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Групповая обзорная экскурсия по Афинам
Групповая обзорная экскурсия по Афинам
Групповая обзорная экскурсия по Афинам
Групповая обзорная экскурсия по Афинам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL
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10 отзывов оставили туристы

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