Акрополь в Афинах не зря считается одной из главных достопримечательностей 🏛️ Древней Греции. Это холм высотой чуть больше 150 метров, на котором находится комплекс древних храмов. Изначально, предназначением этих храмов была защита жителей города от вражеских атак. Это действительно мощное и невероятно красивое 🤩 место, которое стоит посетить каждому, кто приехал в Грецию.

Ни одна экскурсия ⛳ по Афинам не даст вам столько впечатлений, как экскурсия с посещением Акрополя. На данный момент — это место представляет собой территорию со множеством храмов, размером 300 на 130 метров, которая активно посещается туристами из разных стран.

Несмотря на то что до нашего времени сохранилась лишь малая часть греческого «декора», благодаря современным мастерам, удается восстановить первозданный вид Акрополя, чтобы вы могли ознакомиться и узнать больше подробностей о греческой культуре того времени.

Согласно легенде, основателем Афин и Верхнего города считается Кекропс, который являлся наполовину человеком и наполовину змеем. Именно он способствовал появлению храмов Акрополя, которые он воздвигал в честь богини мудрости. Шли годы и века, храмы разрушались и строились новые. Все это происходило ровно до тех пор, пока воинственные персы не разрушили все сооружения в 5 веке.

Но, спустя некоторое время, на холме опять стали появляться все новые храмы, один красивее и роскошнее другого. А у подножия холма «выросли» театры.

Не так давно, в 19 веке, часть скульптур из Акрополя была вывезена во Францию и Великобританию, где и находятся по сегодняшний день.

Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя – это возможность прикоснуться к Древней Греции, узнать о ее культуре, которая менялась и развивалась на протяжении нескольких веков.

Акрополь – это красивое историческое сооружение, которое непременно заслуживает отдельного внимания со стороны каждого туриста. Приехать в Афины и не посетить это место будет означать, что вы и вовсе не были в Афинах.

Маршрут экскурсии 🧭 с посещением Акрополя примерно следующий: