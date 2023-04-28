Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Афинам на комфортабельном автомобиле.
Вас ждет обзор древнейших памятников города, его самых важных и красивых мест, возможность проникнуться необыкновенной атмосферой города и узнать любопытные легенды и мифы этих мест.
Вас ждет обзор древнейших памятников города, его самых важных и красивых мест, возможность проникнуться необыкновенной атмосферой города и узнать любопытные легенды и мифы этих мест.
Ближайшие даты:
28
апр
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29
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Что вас ожидает:
- Холм Ликабетт
- Стадион Каллимармаро
- Храм Зевса Олимпийского
- Арка Адриана
- Парламент
- Синтагма
- Смена караула (эвзоны)
- Три храма знаний (неоклассическая трилогия)
- Зона Акрополя:
- Парфенон
- Пропилеи
- Храм Ник Аптерос
- Храм Эрехтейон
- Одеон Герода Аттика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе экскурсии вы увидите:
- Афинский Акрополь – символ Золотого века Перикла, жемчужина архитектурного и скульптурного искусства V века до н. э. Вершиной европейского и мирового зодчества считается главный храм феномен Акрополя – Парфенон, посвященный богине Афине-деве.
- Холм Ликавитос (Ликабетт), который считается одним из самых романтичных районов Афин. Высота холма – 277 метров, это самый высокий холм в Афинах, который выделяется своими панорамными видами на столицу.
- Неоклассические здания Афинского университета, Академии наук, Национальной библиотеки, а также здание Парламента и Памятник неизвестному солдату. Посмотрите смену караула солдат национальной гвардии – эвзонов.
- Побываете на руинах Храма Зевса Олимпийского, увидите беломраморный Панафинейский стадион, где проводились первые современные Олимпийские игры и др.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в Акрополь: 10 евро в низкий сезон (1 ноября –* 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля – 31 октября), дети до 6 лет – бесплатно, а студенты до 25 лет – со скидкой 50%
- Услуги водителя с транспортом: от 150 € – легковой автомобиль с водителем, от 200 € – минивен на 9-12 мест
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Не забудьте удобную обувь и воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании