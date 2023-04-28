Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами

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Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Афинам на комфортабельном автомобиле.

Вас ждет обзор древнейших памятников города, его самых важных и красивых мест, возможность проникнуться необыкновенной атмосферой города и узнать любопытные легенды и мифы этих мест.
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Холм Ликабетт
  • Стадион Каллимармаро
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Арка Адриана
  • Парламент
  • Синтагма
  • Смена караула (эвзоны)
  • Три храма знаний (неоклассическая трилогия)
  • Зона Акрополя:
  • Парфенон
  • Пропилеи
  • Храм Ник Аптерос
  • Храм Эрехтейон
  • Одеон Герода Аттика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе экскурсии вы увидите:

  • Афинский Акрополь – символ Золотого века Перикла, жемчужина архитектурного и скульптурного искусства V века до н. э. Вершиной европейского и мирового зодчества считается главный храм феномен Акрополя – Парфенон, посвященный богине Афине-деве.
  • Холм Ликавитос (Ликабетт), который считается одним из самых романтичных районов Афин. Высота холма – 277 метров, это самый высокий холм в Афинах, который выделяется своими панорамными видами на столицу.
  • Неоклассические здания Афинского университета, Академии наук, Национальной библиотеки, а также здание Парламента и Памятник неизвестному солдату. Посмотрите смену караула солдат национальной гвардии – эвзонов.
  • Побываете на руинах Храма Зевса Олимпийского, увидите беломраморный Панафинейский стадион, где проводились первые современные Олимпийские игры и др.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Акрополь: 10 евро в низкий сезон (1 ноября –* 31 марта) и 20 евро в высокий (1 апреля – 31 октября), дети до 6 лет – бесплатно, а студенты до 25 лет – со скидкой 50%
  • Услуги водителя с транспортом: от 150 € – легковой автомобиль с водителем, от 200 € – минивен на 9-12 мест
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Не забудьте удобную обувь и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Афинский Акрополь
Храм Зевса Олимпийского
Религиозные
Афинская неоклассическая трилогия

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