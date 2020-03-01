Обзорные экскурсии на Корфу

Корфу с высоты птичьего полета
Мы отправимся к самой высокой точке на острове — горе Пантократор. Вас изумят захватывающие виды на соседнюю Албанию, а после вы посетите византийскую крепость Ангелокастро и услышите о её прошлом. Другая смотровая площадка, обязательная к посещению, находится в местечке Пелекас: здесь с вершины скалы кайзер Вильгельм II любовался западной частью острова — оцените красоту этого места сами!
Христианские святыни
На острове находится около 400 христианских монастырей и церквей — мы посетим некоторые из них:
Керкира: Средневековье и самолеты
Мы отправимся в столицу Корфу: на прогулке по венецианским улочкам и площади Линстон вы прочувствуете особую атмосферу Средневековья, а после понаблюдаете за самолетами, заходящими на посадку прямо посередине моря.
Гастрономический Корфу
Знакомство с местными деликатесами — обязательная часть нашей программы. Вы попробуете оливки и вина, кумкват и разные сладости. За чашкой ароматного кофе я расскажу, почему в традиционных кофейнях сидят только мужчины, и поделюсь рецептами прославленных греческих блюд.
Палеокастрица и купание в изумрудных водах
На экскурсии мы посетим бухту Палеокастрица с фантастической береговой линией — её признают одной из красивейших на Ионических островах. А после вы сможете искупаться и позагорать на одном из уютных пляжей северо-восточного Корфу у самого подножия Пантократора.