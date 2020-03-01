Обзорные экскурсии на Корфу

Что вас ожидает

Корфу с высоты птичьего полета

Мы отправимся к самой высокой точке на острове — горе Пантократор. Вас изумят захватывающие виды на соседнюю Албанию, а после вы посетите византийскую крепость Ангелокастро и услышите о её прошлом. Другая смотровая площадка, обязательная к посещению, находится в местечке Пелекас: здесь с вершины скалы кайзер Вильгельм II любовался западной частью острова — оцените красоту этого места сами!

Христианские святыни

На острове находится около 400 христианских монастырей и церквей — мы посетим некоторые из них:

Монастырь Влахерна — своеобразный символ острова, который вы наверняка встречали во всех туристических путеводителях.

— своеобразный символ острова, который вы наверняка встречали во всех туристических путеводителях. Церковь Св. Спиридона , покровителя Корфу: здесь вы сможете прикоснуться к нетленным мощам святого и попросить его о самом сокровенном.

, покровителя Корфу: здесь вы сможете прикоснуться к нетленным мощам святого и попросить его о самом сокровенном. Монастырь Пресвятой Богородицы Кассопитры , где хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы — я расскажу о чуде, после которого был основан монастырь.

, где хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы — я расскажу о чуде, после которого был основан монастырь. Женский скит Христа Пантократора — вы узнаете об иконе «Царица Ангелов», услышите таинственную историю оливкового дерева, растущего вблизи обители, и познакомитесь с монахинями, которые изготавливают самое вкусное оливковое масло на острове.

Керкира: Средневековье и самолеты

Мы отправимся в столицу Корфу: на прогулке по венецианским улочкам и площади Линстон вы прочувствуете особую атмосферу Средневековья, а после понаблюдаете за самолетами, заходящими на посадку прямо посередине моря.

Гастрономический Корфу

Знакомство с местными деликатесами — обязательная часть нашей программы. Вы попробуете оливки и вина, кумкват и разные сладости. За чашкой ароматного кофе я расскажу, почему в традиционных кофейнях сидят только мужчины, и поделюсь рецептами прославленных греческих блюд.

Палеокастрица и купание в изумрудных водах

На экскурсии мы посетим бухту Палеокастрица с фантастической береговой линией — её признают одной из красивейших на Ионических островах. А после вы сможете искупаться и позагорать на одном из уютных пляжей северо-восточного Корфу у самого подножия Пантократора.