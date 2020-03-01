Обзорные экскурсии на Корфу

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Узнать Корфу за один день и получить на память фотофильм о своем путешествии

Inessa
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Inessa – ваш гид
Необыкновенная природа Корфу и его исторические памятники стоят того, чтобы остаться на фотографиях — после этой экскурсии вы получите не только яркие впечатления, но и фотофильм о вашем путешествии.

Вы исследуете популярные и малоизвестные достопримечательности острова, побываете в крепостях и монастырях и услышите их истории, насладитесь видом со смотровых площадок и отдохнете на пляже.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу

Что вас ожидает

Корфу с высоты птичьего полета
Мы отправимся к самой высокой точке на острове — горе Пантократор. Вас изумят захватывающие виды на соседнюю Албанию, а после вы посетите византийскую крепость Ангелокастро и услышите о её прошлом. Другая смотровая площадка, обязательная к посещению, находится в местечке Пелекас: здесь с вершины скалы кайзер Вильгельм II любовался западной частью острова — оцените красоту этого места сами!

Христианские святыни
На острове находится около 400 христианских монастырей и церквей — мы посетим некоторые из них:

  • Монастырь Влахерна — своеобразный символ острова, который вы наверняка встречали во всех туристических путеводителях.
  • Церковь Св. Спиридона, покровителя Корфу: здесь вы сможете прикоснуться к нетленным мощам святого и попросить его о самом сокровенном.
  • Монастырь Пресвятой Богородицы Кассопитры, где хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы — я расскажу о чуде, после которого был основан монастырь.
  • Женский скит Христа Пантократора — вы узнаете об иконе «Царица Ангелов», услышите таинственную историю оливкового дерева, растущего вблизи обители, и познакомитесь с монахинями, которые изготавливают самое вкусное оливковое масло на острове.

Керкира: Средневековье и самолеты
Мы отправимся в столицу Корфу: на прогулке по венецианским улочкам и площади Линстон вы прочувствуете особую атмосферу Средневековья, а после понаблюдаете за самолетами, заходящими на посадку прямо посередине моря.

Гастрономический Корфу
Знакомство с местными деликатесами — обязательная часть нашей программы. Вы попробуете оливки и вина, кумкват и разные сладости. За чашкой ароматного кофе я расскажу, почему в традиционных кофейнях сидят только мужчины, и поделюсь рецептами прославленных греческих блюд.

Палеокастрица и купание в изумрудных водах
На экскурсии мы посетим бухту Палеокастрица с фантастической береговой линией — её признают одной из красивейших на Ионических островах. А после вы сможете искупаться и позагорать на одном из уютных пляжей северо-восточного Корфу у самого подножия Пантократора.

Организационные детали

  • В течение 2-3 дней вы получите USB- флешку, на которой будет фотофильм и 200-300 исходных снимков, или же мы пришлем вам ссылку на гугл-диск.
  • Мы заберем вас из вашего отеля и привезем обратно. На маршруте с вами будет и гид, и водитель.
  • Трансфер, кофе в подарок в традиционной кофейне и USB- флешка входят в стоимость.
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед или ужин, перекусы и личные расходы.
  • С собой рекомендуем взять удобную обувь и купальные принадлежности.
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 7), доплата за каждого составит 80 евро. В таком случае экскурсия пройдет на минибусе.
  • Также для вас мы можем в ходе экскурсии записать видео и смонтировать фильм о ваших впечатлениях на 50 минут. Стоимость экскурсии с видеофильмом составит 380 евро, подробности уточняйте в переписке.
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу
Магия легендарного Корфу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Inessa
Inessa
Добрый день! Меня зовут Инесса. Я журналист и влогер. Живу в Греции 18 лет, из них 10 работаю в сфере туризма. Параллельно изучаю культуру, историю и этнографию Балкан в греческом университете. Знание местных традиций, языка и тесное общение с местными жителями дает мне возможность познакомить вас с настоящей Грецией, с ее историей, нравами, фантастической природой и жизнью — вчера и сегодня! Составляю авторские маршруты, подхожу индивидуально к запросам каждого гостя. Предлагаю душевную прогулку, после которой вы навсегда подарите свое сердце восхитительной Греции! Экскурсии провожу совместно с водителем, который имеет 25-летний стаж вождения — ваше путешествие будет максимально комфортным.
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Красочный КорфуКрасочный КорфуКрасочный Корфу
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