Еще несколько необычных экскурсий в Корфу

  1. Греция
  2. Корфу
  3. Экскурсии

Трансфер из/в аэропорта Корфу

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Корфу
Трансфер из/в аэропорта Корфу
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0.15 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €36 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорта Корфу
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Корфу

Незабываемой красоты Корфу
280
8 часов
Незабываемой красоты Корфу
40 отзывов
Фантастические виды острова и целый альбом фотографий в придачу
Большое путешествие по Корфу
180
6 часов
Большое путешествие по Корфу
23 отзыва
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
Красочный Корфу
190
6 часов
Красочный Корфу
5 отзывов
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
Исторический город Корфу
360
4.5 часов
Исторический город Корфу
3 отзыва
Святыни и архитектура столицы острова на экскурсии с профессиональным гидом-греком
Дикий запад Корфу
280
8 часов
Дикий запад Корфу
1 отзыв
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом!
Влюбиться в Корфу за один день!
365
7 часов
Влюбиться в Корфу за один день!
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности райского острова на авто-пешеходной экскурсии