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Посетить главные достопримечательности райского острова на авто-пешеходной экскурсии

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Вы исследуете вдоль и поперек «самый итальянский» остров Эллады, насладитесь его невероятными ландшафтами, расслабленной атмосферой, старинными монастырями и дворцами.

А еще покатаетесь на лодочке, отведаете традиционные блюда в таверне на берегу моря и услышите самое интересное о местной жизни!
365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!

Что вас ожидает

История и главные святыни Корфу
Вы погуляете по старинным улицам великолепной столицы острова — Керкиры — зайдете в церковь святого Спиридона и приложитесь к нетленным мощам покровителя Корфу. Посетите дворец Ахиллеон, построенный австрийской императрицей Елизаветой, и раскроете тайны его обитателей. Впечатлитесь монастырем Зоодоху Пигис в Палеокастрице и рассмотрите его чудотворные иконы. А еще полюбуетесь монастырем Влахернской Божией Матери и крошечным островком Понтикониси рядом с Корфу.

Прогулка на лодочке и знакомство с местными ремеслами
Корфу славится не только богатой историей, но и чудесными видами, гастрономическими традициями и доброжелательным нравом местных жителей. Вы прокатитесь на лодочке по бухтам и гротам Адриатики, насладитесь панорамами острова с воды и отведаете блюда национальной кухни в таверне на берегу Ионического моря. Кроме того, заглянете на греческую фабрику и продегустируете настойки из кумквата и трав, мед и вино, оливковое масло и сладости.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость: дворец Ахиллеон — 10 евро, катание на лодочках по гротам Палеокастрицы — 10 евро
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!
Влюбиться в Корфу за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Наша компания работает с 2007 года. За это время мы изучили райский Корфу вдоль и поперек и провели сотни экскурсий. Все наши гиды — эрудированные, грамотные и влюбленные в остров. Водители — профессионалы с гигантским опытом. Наше кредо — хорошее настроение, незабываемые впечатления и безопасность путешественников!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 августа 2019
Экскурсия проведена блестяще. Экскурсовод Ольга - человек хорошо знающий историю, ведущий себя деликатно и обаятельно. Очень привлекает ее умение грамотно выстроить экскурсию в зависимости от пожеланий заказчика. Отличные рекомендации.

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