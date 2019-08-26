Что вас ожидает

История и главные святыни Корфу

Вы погуляете по старинным улицам великолепной столицы острова — Керкиры — зайдете в церковь святого Спиридона и приложитесь к нетленным мощам покровителя Корфу. Посетите дворец Ахиллеон, построенный австрийской императрицей Елизаветой, и раскроете тайны его обитателей. Впечатлитесь монастырем Зоодоху Пигис в Палеокастрице и рассмотрите его чудотворные иконы. А еще полюбуетесь монастырем Влахернской Божией Матери и крошечным островком Понтикониси рядом с Корфу.

Прогулка на лодочке и знакомство с местными ремеслами

Корфу славится не только богатой историей, но и чудесными видами, гастрономическими традициями и доброжелательным нравом местных жителей. Вы прокатитесь на лодочке по бухтам и гротам Адриатики, насладитесь панорамами острова с воды и отведаете блюда национальной кухни в таверне на берегу Ионического моря. Кроме того, заглянете на греческую фабрику и продегустируете настойки из кумквата и трав, мед и вино, оливковое масло и сладости.