Насыщенное путешествие по побережью Аджарии ждёт вас! В течение дня можно будет увидеть великолепные природные и исторические достопримечательности.
Побывайте в Ботаническом саду и Дендрологическом парке, посетите крепость Гонио и насладитесь видами водопада Андрея Первозванного. Это уникальная возможность провести день, окружённый красотой природы и богатой историей региона. Подходит для взрослых и детей от 8 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прекрасные морские виды
- 🏰 Историческая крепость Гонио
- 🌿 Уникальные ботанические коллекции
- 🌄 Живописные природные ландшафты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Ботанический сад
- Дендрологический парк
- Крепость Гонио
- Водопад Андрея Первозванного
- Церковь Святой Троицы
Описание экскурсии
09:00 — выезд из Батуми
10:00 — живописная Старогрузинская дорога
10:30 — остановка в селе Сарпи на границе с Турцией, прогулка по пляжу
11:00 — водопад Андрея Первозванного
11:40 — крепость Гонио, знакомство с её историей
13:00 — порт Батуми, прогулка и наслаждение морскими видами
13:30 — церковь Святой Троицы в деревне Ортабатуми
14:00 — Ботанический сад
15:30 — обед в местном кафе или ресторане
16:30 — Дендрологический парк
18:00 — Аллея звёзд
18:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Транспорт: легковая машина Toyota Yaris или минивэн Nissan Serena
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Крепость Гонио: взрослые — 10 лари, дети — 5 лари дети
- Ботанический сад: 20 лари за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Автандил — ваш гид в Батуми
Меня зовут Автандил, я родился и вырос в прекрасной Грузии. Получился высшее историческое образование в Международном университете бизнеса и права. С удовольствием делюсь полученными знаниями о богатом наследии своей страны и провожу увлекательные экскурсии по всем регионам Грузии. Путешествия со мной не только познавательные, но и наполняют сердца гостей любовью к нашей удивительной земле.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 сен 2025
Невероятно интересная экскурсия, очень начитанный и внимательный гид, выполнял все просьбы и пожелания, знает и живёт все то, о чем рассказывал и его было интересно слушать.
Поездка получилась поистине комфортной, атмосферной и незабываемой. Спасибо большое! В следующий раз будем в Грузии - обязательно обратимся ещё!
