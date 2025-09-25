Автандил — ваш гид в Батуми

Меня зовут Автандил, я родился и вырос в прекрасной Грузии. Получился высшее историческое образование в Международном университете бизнеса и права. С удовольствием делюсь полученными знаниями о богатом наследии своей страны и провожу увлекательные экскурсии по всем регионам Грузии. Путешествия со мной не только познавательные, но и наполняют сердца гостей любовью к нашей удивительной земле.