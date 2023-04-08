Экскурсия к водопадам Аджарии
Приглашаем всех желающих на увлекательную экскурсию к водопадам горной Аджарии, где мы полюбуемся и насладимся шестью красивейшими водопадами и нетронутой природой нашего региона, заедем в такие места куда многие туристы не попадают, и не видят эту волшебную красоту природы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопады Андрея Первозванного
- Мирвети
- Чхутунети
- Чхери
- Махунцети
- Мериси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Дорогие гости нашего города!
Приглашаем всех желающих на увлекательную экскурсию к водопадам горной Аджарии, где мы полюбуемся и насладимся шестью красивейшими водопадами и нетронутой природой нашего региона, заедем в такие места куда многие туристы не попадают, и не видят эту волшебную красоту природы.
По дороге мы увидим исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные мосты, и каменные арочные мосты Царицы Тамары, построенные в XII – XIII веках и сохранившиеся по сей день.
Мы посетим 6 красивейших водопадов:
- Андрея Первозванного,
- Мирвети,
- Чхутунети,
- Чхери,
- Махунцети,
- Мериси.
- Мы насладимся красотами природы и живописными водопадами нашего региона. При желании в летний период можно в них купаться, делать оригинальные фото и просто отдыхать, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
Важно знать:
- Продолжительность экскурсии 8 - 9 часов, выехать лучше в 9:00 — 9:30 утра (по согласованию).
- Возвращение приблизительно к 18.00 часам.
В стоимость экскурсии включено:
- комфортабельный автомобиль с кондиционером,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание (остановка на обед по желанию),
- личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание (остановка на обед по желанию)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
- Также для повышенного комфорта на 4 человека, и для 5-6 человек, в наличии иметься Минивэн Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 160$ на всех за машину.
- Забираю Вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привожу обратно.
- Продолжительность экскурсии 8 – 9 часов, выехать лучше в 9.00 – 9.30 утра (по согласованию).
- Оденьте удобную обувь.
- Тёплые вещи не нужны, там такая же температура как и в Батуми.
- В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Необычные
Выездные
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