Что вас ждет

Дорогие гости нашего города!

Приглашаем всех желающих на увлекательную экскурсию к водопадам горной Аджарии, где мы полюбуемся и насладимся шестью красивейшими водопадами и нетронутой природой нашего региона, заедем в такие места куда многие туристы не попадают, и не видят эту волшебную красоту природы.

По дороге мы увидим исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные мосты, и каменные арочные мосты Царицы Тамары, построенные в XII – XIII веках и сохранившиеся по сей день.

Мы посетим 6 красивейших водопадов:

Андрея Первозванного,

Мирвети,

Чхутунети,

Чхери,

Махунцети,

Мериси.

Мы насладимся красотами природы и живописными водопадами нашего региона. При желании в летний период можно в них купаться, делать оригинальные фото и просто отдыхать, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.

Важно знать:

Продолжительность экскурсии 8 - 9 часов, выехать лучше в 9:00 — 9:30 утра (по согласованию).

Возвращение приблизительно к 18.00 часам.

В стоимость экскурсии включено:

комфортабельный автомобиль с кондиционером,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: