Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день

Экскурсия к водопадам Аджарии

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Приглашаем всех желающих на увлекательную экскурсию к водопадам горной Аджарии, где мы полюбуемся и насладимся шестью красивейшими водопадами и нетронутой природой нашего региона, заедем в такие места куда многие туристы не попадают, и не видят эту волшебную красоту природы.
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Экскурсия к водопадам Аджарии: 6 красивейших водопадов за 1 день
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

  • Водопады Андрея Первозванного
  • Мирвети
  • Чхутунети
  • Чхери
  • Махунцети
  • Мериси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Дорогие гости нашего города!
Приглашаем всех желающих на увлекательную экскурсию к водопадам горной Аджарии, где мы полюбуемся и насладимся шестью красивейшими водопадами и нетронутой природой нашего региона, заедем в такие места куда многие туристы не попадают, и не видят эту волшебную красоту природы.
По дороге мы увидим исторические памятники, сказочный самшитовый лес, подвесные мосты, и каменные арочные мосты Царицы Тамары, построенные в XII – XIII веках и сохранившиеся по сей день.

Мы посетим 6 красивейших водопадов:

  • Андрея Первозванного,
  • Мирвети,
  • Чхутунети,
  • Чхери,
  • Махунцети,
  • Мериси.
  • Мы насладимся красотами природы и живописными водопадами нашего региона. При желании в летний период можно в них купаться, делать оригинальные фото и просто отдыхать, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.

Важно знать:

  • Продолжительность экскурсии 8 - 9 часов, выехать лучше в 9:00 — 9:30 утра (по согласованию).
  • Возвращение приблизительно к 18.00 часам.

В стоимость экскурсии включено:

  • комфортабельный автомобиль с кондиционером,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание (остановка на обед по желанию),
  • личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание (остановка на обед по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
  • Также для повышенного комфорта на 4 человека, и для 5-6 человек, в наличии иметься Минивэн Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 160$ на всех за машину.
  • Забираю Вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привожу обратно.
  • Продолжительность экскурсии 8 – 9 часов, выехать лучше в 9.00 – 9.30 утра (по согласованию).
  • Оденьте удобную обувь.
  • Тёплые вещи не нужны, там такая же температура как и в Батуми.
  • В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Выездные
На весь день
Водопад и мост Махунцети
Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады

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