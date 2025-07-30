Эта экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать горную Аджарию. Участники увидят водопад Махунцети, который поражает своей мощью и красотой. Далее маршрут приведет к мосту царицы Тамары, символу грузинской архитектуры.В завершение экскурсии

гости посетят древнюю крепость Апсарос, чтобы окунуться в атмосферу древнего Рима. В конце путешествия предлагается дегустация местных вин, что позволит открыть новые грани грузинского виноделия. Это идеальный способ познакомиться с культурой и природой региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Аджарии наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы природа расцветает, и водопад особенно полноводен. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но погода может быть прохладной и дождливой.

Сейчас июль — это идеальное время.