Эта экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать горную Аджарию. Участники увидят водопад Махунцети, который поражает своей мощью и красотой. Далее маршрут приведет к мосту царицы Тамары, символу грузинской архитектуры.
В завершение экскурсии
В завершение экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть живописный водопад Махунцети
- 🏰 Посетить древнюю крепость Апсарос
- 🌉 Пройтись по мосту царицы Тамары
- 🍷 Продегустировать местные вина
- 🌄 Насладиться природой горной Аджарии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Аджарии наиболее комфортная и солнечная. В эти месяцы природа расцветает, и водопад особенно полноводен. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Водопад Махунцети
- Крепость Апсарос
- Мост царицы Тамары
Описание экскурсии
Насыщенный день в горах Аджарии
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории, отправившись в экскурсию по живописным горам Аджарии. Этот регион, наполненный красотой и культурным наследием, подарит вам незабываемые впечатления.
Программа экскурсии
- Водопад Махунцети: насладитесь величественными потоками этого удивительного водопада, который завораживает своей красотой.
- Мост царицы Тамары: увидьте этот древний символ грузинской архитектуры XII века, который расскажет вам о богатой истории региона.
- Крепость Апсарос: прикоснитесь к древности, посетив эту крепость, которая хранит в себе следы римской истории.
Винная дегустация
В завершение дня вы сможете попробовать местные вина, открывая для себя новые вкусовые оттенки традиционного грузинского виноделия. Это отличный способ познакомиться с культурой и гастрономическими традициями региона.
Дополнительная информация
По желанию вы можете также осмотреть достопримечательности Батуми. Все экскурсии проводятся на автомобиле Toyota Prius XW30 (2013 г.), что обеспечивает комфорт и удобство в путешествии.
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамары и древнеримская крепость Апсарос
Что включено
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Дегустация вина (3-5$)
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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