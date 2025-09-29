Старые улочки, галька, шум моря и отблеск солнца на фасадах — всё это Батуми.
Но по-настоящему он оживает, когда в кадре появляется вы.
Вы не просто посмотрите на город — вы войдёте в его ритм, станете частью его света, текстуры и звуков.
Прогулка превратится в фильм, а фотографии — в воспоминание, в котором Батуми звучит именно для вас.
Описание фото-прогулки
Вы побываете:
В парке 6 Мая и у озера Нуригели. Я расскажу, почему этот парк считается одним из старейших в Грузии и какую роль он играл ещё во времена Российской империи. Вы узнаете, откуда взялось название «6 Мая» и чем озеро Нуригели когда-то было для городской знати.
На площади Пьяцца. Несмотря на «старинный» вид, площадь построена совсем недавно — вы разберётесь, почему она всё равно кажется аутентичной. Я покажу вам мозаики под ногами и объясню, какие символы Батуми в них зашифровала художница Натали де Пита-Амирейджиби.
На улице Европы и у дома с часами. Представим, как эта улица выглядела в начале 20 века, когда в Батуми бурлила торговля и приезжали купцы из всей Европы. Я расскажу, почему дом с часами стал негласным символом городской элегантности и где проходили самые оживлённые балы и деловые встречи.
На пляже и пирсе во время заката. Вы услышите историю про поющий гальковый берег и узнаете, почему здесь до сих пор не сделали песчаный пляж. Этот пляж стал естественным финалом городской линии — местом, где шум уходит, и остаются только свет и море.
Подбор локаций:
В эти места редко заходят туристы с камерой — это живые городские сцены с характером. Здесь не нужно притворяться — пространство само подсказывает настроение для съёмки.
Каждая точка маршрута подобрана так, чтобы свет, архитектура и атмосфера работали на фотографию, а вы чувствовали себя не в съёмке, а в путешествии. Это не просто прогулка — это способ увидеть Батуми глазами кинооператора и художника света.
Организационные детали
Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Pentax K 1 Mark II, цифровую камеру RICOH GR. Также использую профессиональное мобильное световое оборудование
После прогулки вы получите 20–30 фотографий в обработке (пришлю ссылку на облако через 7–10 дней)
Все фотографии с небольшой ретушью (убираю видимые дефекты)
Выбирайте для фотосессии удобную одежду
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке 6 мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Батуми
Портретный фотограф, автор проекта «Моя Голландия» и одноименных выставок в Екатеринбурге.
Член Союза фотохудожников России. Автор и участник персональных и групповых выставок в Италии, России.
Мои работы опубликованы в итальянских журналах Vogue, ICONIC и других изданиях Великобритании, Германии, Франции, а также в известных российских изданиях: Такие дела (Спб), Republic (Москва).
Выпускница Академии документальной и арт фотографии «Фотографика» Санкт-Петербург.
Отзывы и рейтинг
Лягушка
29 сен 2025
Очень милая девушка фотограф, ищет интересные локации, время мы не засекали, но пролетело в прогулке и беседе оно незаметно, и кажется больше чем заявлено по продолжительности. Фото еще не получили, но очень ждем)))
Боташев
12 сен 2025
Прекрасный мастер своего дела! Фото прогулка проходила легко и непринужденно, а Оксана успевала делать фотографии прямо на ходу! Душевное общение и прекрасные снимки. Рекомендую!
В
Виктория
11 сен 2025
Приехала одна в мини-отпуск на 3 дня (до этого не была в отпуске года 3),и хотелось как-то запечатлеть это мгновение. Решилась на фотоэкскурсию, и ни разу не пожалела! Оксана - очень душевный, добрый человек, замечательная получилась прогулка, а фотографии -вообще шикарные! Теперь буду смотреть и вспоминать это мини-путешествие в Батуми! Однозначно рекомендую)
Александра
31 авг 2025
Потрясающая фото-прогулка!!! За время экскурсии по-настоящему разглядели Батуми. И все благодаря Оксане. С Оксаной легко и интересно. Считаю, что любое путешествие стоит начинать или заканчивать фото-прогулкой, чтобы либо зафиксировать «на пленке» уже полюбившиеся места и себя красивого, либо открыть город благодаря объективу. Это глубже и познавательнее обзорной экскурсии. Мы вернулись домой, а фотографии остались с нами. А на них настоящий Батуми и счастливые мы) Оксана, спасибо!
В
Виталий
2 авг 2025
Оксана-прекрасный фотограф, гид и разказчик- проффесионал своего дела. Наша встреча была очень дружелюбной, интересной и запоминающейся. Однозначно рекомендую всем, кто хочет оставить красивые воспоминания о Батуми не только в памяти, читать дальше
но и на фото! Оксана подскажет как одеться, как лучше стать, использует при необходииости переносной свет и все с улыбкой и пониманием, но самое главное- это ее работа, каждое фото -это картина, достойная глянцевых журналов!!! .