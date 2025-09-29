Старые улочки, галька, шум моря и отблеск солнца на фасадах — всё это Батуми. Но по-настоящему он оживает, когда в кадре появляется вы. Вы не просто посмотрите на город — вы войдёте в его ритм, станете частью его света, текстуры и звуков. Прогулка превратится в фильм, а фотографии — в воспоминание, в котором Батуми звучит именно для вас.

Описание фото-прогулки

Вы побываете:

В парке 6 Мая и у озера Нуригели. Я расскажу, почему этот парк считается одним из старейших в Грузии и какую роль он играл ещё во времена Российской империи. Вы узнаете, откуда взялось название «6 Мая» и чем озеро Нуригели когда-то было для городской знати.

На площади Пьяцца. Несмотря на «старинный» вид, площадь построена совсем недавно — вы разберётесь, почему она всё равно кажется аутентичной. Я покажу вам мозаики под ногами и объясню, какие символы Батуми в них зашифровала художница Натали де Пита-Амирейджиби.

На улице Европы и у дома с часами. Представим, как эта улица выглядела в начале 20 века, когда в Батуми бурлила торговля и приезжали купцы из всей Европы. Я расскажу, почему дом с часами стал негласным символом городской элегантности и где проходили самые оживлённые балы и деловые встречи.

На пляже и пирсе во время заката. Вы услышите историю про поющий гальковый берег и узнаете, почему здесь до сих пор не сделали песчаный пляж. Этот пляж стал естественным финалом городской линии — местом, где шум уходит, и остаются только свет и море.

Подбор локаций:

В эти места редко заходят туристы с камерой — это живые городские сцены с характером. Здесь не нужно притворяться — пространство само подсказывает настроение для съёмки.

Каждая точка маршрута подобрана так, чтобы свет, архитектура и атмосфера работали на фотографию, а вы чувствовали себя не в съёмке, а в путешествии. Это не просто прогулка — это способ увидеть Батуми глазами кинооператора и художника света.

Организационные детали