Мы уедем из шумного Батуми — и всего через час будто попадём в другую реальность. Дорога начнёт подниматься выше, серпантины станут уже, воздух — прохладнее. А вокруг появится та самая Грузия, о которой обычно не рассказывают.
Вы увидите горные реки, старые мосты, водопады, которые прячутся среди зелени, и дороги, где хочется просто остановиться и смотреть.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Батуми
11:00 — граница Грузии и Турции
11:30 — водопад Андрея Первозванного
12:00 — крепость Гонио
13:00 — слияние двух рек Аджарисцкали и Чорохи
14:00 — водопад Махунцети (дегустация вин, чачи и мёда)
14:30 — мост царицы Тамары
15:00 — национальный парк «Мачахела»
15:30 — водопад Мачахела
16:00 — грузинское застолье, фольклор, мастер-класс по танцам, фотосессия в национальных костюмах
19:00 — возвращение в Батуми
По пути поговорим про традиции и природные особенности Горной Аджарии. Вы услышите не только факты, но и живые истории, которые делают это место особенным.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica
- Дополнительно оплачиваются: билеты в крепость Гонио — 10 лари за чел., грузинское застолье — 50 лари за чел.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 19:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я ваш проводник в мир удивительной и душевной Грузии! Живу в этой прекрасной стране и провожу увлекательные экскурсии для гостей. Моё призвание — помогать путешественникам почувствовать душу Грузии. Вместе мы: посетим знаковые места без толп туристов, попробуем настоящие грузинские деликатесы и создадим незабываемые воспоминания.
