Это путешествие не только про красивые виды, но и про глубокое знакомство с регионом.
Вы узнаете, как живут люди в горах, какие традиции сохраняют и чем отличается эта часть Грузии от привычных туристических маршрутов. Увидите водопады, старинные арочные мосты и зелёные ущелья. И главное — прочувствуете характер края через его ритм, кухню и гостеприимство.
Вы узнаете, как живут люди в горах, какие традиции сохраняют и чем отличается эта часть Грузии от привычных туристических маршрутов. Увидите водопады, старинные арочные мосты и зелёные ущелья. И главное — прочувствуете характер края через его ритм, кухню и гостеприимство.
Описание экскурсии
10:00–10:30 — выезд из Батуми
По дороге в Горную Аджарию вы узнаете об истории региона, природе и особенностях жизни местного населения.
10:30–11:10 — крепость Гонио (осмотр снаружи)
Древнее сооружение римского периода. Вы узнаете о его истории и значении для региона.
11:20–11:40 — водопад Андрея Первозванного
Живописное место, связанное с легендами о распространении христианства в Грузии.
11:50–12:10 — слияние рек Аджарисцкали и Чорохи
Точка, где можно увидеть соединение рек разного цвета.
12:40–13:10 — водопад Махунцети
Один из самых известных водопадов Аджарии, окружённый зелёными горами.
13:10–13:40 — мост царицы Тамары
Построен в 12 веке.
14:10–15:30 — ущелье Мачахела и национальный парк
Прогулка по природной зоне с густыми лесами и горными пейзажами, знакомство с укладом жизни в деревнях.
15:30–16:00 — водопад Каримала
Менее известный водопад в глубине Горной Аджарии.
16:00–17:30 — грузинское застолье и дегустация
Знакомство с аджарской кухней, возможность попробовать вино, чачу и мёд.
17:30–18:30 — мастер-класс по танцам и фотосессия
Вы попробуете базовые движения грузинских танцев и сделаете фото в национальных костюмах.
18:30–19:00 — возвращение в Батуми
Вы узнаете:
- чем живут горные деревни, какие традиции сохраняют и как меняется ритм жизни вдали от городов
- почему реки имеют разный цвет
- как строили средневековые мосты
- а также истории об апостоле Андрее, царице Тамаре и местных святынях
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter
- Все дегустации входят в стоимость. 18+
- Отдельно оплачивается грузинское застолье — 50 лари (€16) за чел., а также по желанию посещение крепости Гонио — 10 лари (€3) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я турагент и автор путешествий по Грузии. Большую часть своей жизни я провожу в Грузии и знаю эту страну не по рассказам, а изнутри — через людей, традиции и настоящую атмосферу.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье»
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБатуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€34 за человека
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария за 1 день - из Батуми
Природа, история и традиционное грузинское застолье (всё включено)
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 19:00
29 мая в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
€30 за человека