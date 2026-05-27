Мои заказы

Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье

Крепость Гонио, водопад Махунцети, мост царицы Тамары и многое другое - за 1 день из Батуми
Это путешествие не только про красивые виды, но и про глубокое знакомство с регионом.

Вы узнаете, как живут люди в горах, какие традиции сохраняют и чем отличается эта часть Грузии от привычных туристических маршрутов. Увидите водопады, старинные арочные мосты и зелёные ущелья. И главное — прочувствуете характер края через его ритм, кухню и гостеприимство.
Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье
Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье
Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье

Описание экскурсии

10:00–10:30 — выезд из Батуми

По дороге в Горную Аджарию вы узнаете об истории региона, природе и особенностях жизни местного населения.

10:30–11:10 — крепость Гонио (осмотр снаружи)

Древнее сооружение римского периода. Вы узнаете о его истории и значении для региона.

11:20–11:40 — водопад Андрея Первозванного

Живописное место, связанное с легендами о распространении христианства в Грузии.

11:50–12:10 — слияние рек Аджарисцкали и Чорохи

Точка, где можно увидеть соединение рек разного цвета.

12:40–13:10 — водопад Махунцети

Один из самых известных водопадов Аджарии, окружённый зелёными горами.

13:10–13:40 — мост царицы Тамары

Построен в 12 веке.

14:10–15:30 — ущелье Мачахела и национальный парк

Прогулка по природной зоне с густыми лесами и горными пейзажами, знакомство с укладом жизни в деревнях.

15:30–16:00 — водопад Каримала

Менее известный водопад в глубине Горной Аджарии.

16:00–17:30 — грузинское застолье и дегустация

Знакомство с аджарской кухней, возможность попробовать вино, чачу и мёд.

17:30–18:30 — мастер-класс по танцам и фотосессия

Вы попробуете базовые движения грузинских танцев и сделаете фото в национальных костюмах.

18:30–19:00 — возвращение в Батуми

Вы узнаете:

  • чем живут горные деревни, какие традиции сохраняют и как меняется ритм жизни вдали от городов
  • почему реки имеют разный цвет
  • как строили средневековые мосты
  • а также истории об апостоле Андрее, царице Тамаре и местных святынях

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter
  • Все дегустации входят в стоимость. 18+
  • Отдельно оплачивается грузинское застолье — 50 лари (€16) за чел., а также по желанию посещение крепости Гонио — 10 лари (€3) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я турагент и автор путешествий по Грузии. Большую часть своей жизни я провожу в Грузии и знаю эту страну не по рассказам, а изнутри — через людей, традиции и настоящую атмосферу.
читать дальшеуменьшить

С 2021 года я создаю авторские туры и путешествия, в которых важны не только локации, но и эмоции. Я работаю с разными форматами: от индивидуальных поездок до туров для компаний и групп. Мои маршруты — это не стандартные экскурсии, а продуманные путешествия с душой, где есть место спонтанности, красивым видам, вкусной кухне и живому общению. Со мной едут не просто «посмотреть», а прочувствовать Грузию — её характер, гостеприимство и настроение.

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «Горная Аджария: природа, традиции, грузинское застолье»

Батуми и Горная Аджария за 1 день
На автобусе
7 часов
1059 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Батуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Горная Аджария: природа, история, традиции
На машине
На микроавтобусе
10 часов
11 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€34 за человека
Горная Аджария за 1 день - из Батуми
На автобусе
10 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария за 1 день - из Батуми
Природа, история и традиционное грузинское застолье (всё включено)
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€35 за человека
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию! Индивидуальная экскурсия
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 19:00
29 мая в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
€30 за человека