Приглашаю вас на увлекательную экскурсию в высокогорный деревенский дом сквозь красоты Аджарии.
Вас ждут прекрасные виды, нескучный кулинарный мастер-класс и вкуснейший обед в дружелюбной компании.
Вас ждут прекрасные виды, нескучный кулинарный мастер-класс и вкуснейший обед в дружелюбной компании.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
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июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Удивительные горные пейзажи
- Высокогорный деревенский дом
- Самый большой водопад Аджарии Махунцети, по желанию
- Арочный мост времен царицы Тамары (XII в.), по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом. Завершит программу обед из приготовленных блюд с настоящим домашним вином.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Ингредиенты для приготовления блюд
- Домашнее вино, кофе/чай
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании