Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»

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Приглашаю вас на увлекательную экскурсию в высокогорный деревенский дом сквозь красоты Аджарии.

Вас ждут прекрасные виды, нескучный кулинарный мастер-класс и вкуснейший обед в дружелюбной компании.
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Кулинарный мастер-класс «Вкус Аджарии»
Ближайшие даты:
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
16
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Удивительные горные пейзажи
  • Высокогорный деревенский дом
  • Самый большой водопад Аджарии Махунцети, по желанию
  • Арочный мост времен царицы Тамары (XII в.), по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В рамках кулинарного мастер-класса Вы побываете в деревенском доме и, под руководством профессионального повара, приготовите три вида хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски) и аутентичный хинкали с рубленым мясом. Завершит программу обед из приготовленных блюд с настоящим домашним вином.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Ингредиенты для приготовления блюд
  • Домашнее вино, кофе/чай
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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