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Душа и характер Батуми глазами местной жительницы

Старый и современный город на пересечении моря, торговли, культур и эпох
Я расскажу о Батуми и Аджарии, купеческих домах и неожиданных поворотах истории.

Покажу старый и современный город, а также детали, которые легко пропустить: изящные фасады, символы на зданиях, атмосферные дворики. Раскрою, как это местечко превратилось в большой порт и курорт.

И постараюсь, чтобы вы почувствовали настроение Батуми и увезли воспоминания, которыми захочется поделиться.
Душа и характер Батуми глазами местной жительницы
Душа и характер Батуми глазами местной жительницы
Душа и характер Батуми глазами местной жительницы

Описание экскурсии

Площадь Европы, где здания с изящными балконами и дух старого курорта создают особую атмосферу. В центре высится статуя Медеи — отголоски легенды о золотом руне. Расскажу, почему Батуми называют самым европейским городом страны и как здесь переплелись грузинские, османские и европейские архитектурные традиции.

Старый город с мощёными улочками, коваными балконами, уютными двориками, крошечными кафе и совсем другим ритмом — спокойным, тёплым, живым. Поговорим о рубеже 19–20 веков: кто здесь строил и жил, как развивалась торговля, почему именно сюда приезжали купцы, моряки и путешественники со всего мира.

Собор Святого Николая, чьи строгие линии и тихое умиротворение контрастируют с оживлёнными улицами. Затронем религиозную историю и многонациональный характер города: Батуми всегда был местом встречи разных народов, языков и вероисповеданий, и это хорошо читается в облике.

Площадь Пьяцца — уголок Италии на черноморском побережье. Мозаика, витражи, элегантные здания и музыка делают это место особенно романтичным. Побеседуем о современной культуре — как в Батуми сохраняется историческая атмосфера и одновременно создаются новые общественные пространства, где звучат мелодии и кипит жизнь.

Причал и набережная, где воздух наполнен солёным бризом, шумом волн и криками чаек. Поведаю о порте, торговых маршрутах, рыбаках, кораблях и о том, какую роль море сыграло в судьбе Батуми и всей Аджарии.

Скульптура Али и Нино — две движущиеся фигуры, которые постепенно сближаются, проходят друг сквозь друга и снова расходятся. Обсудим красивую и немного грустную историю любви. Поговорим о символизме композиции и о том, почему именно этот роман стал знаковым для современного Батуми.

Маяк, который уже много лет встречает у берега корабли, и современная Алфавитная башня, чья необычная форма олицетворяет красоту и уникальность грузинского письма. Побеседуем о морской навигации и значении грузинского алфавита для национальной культуры.

Батумский бульвар. Мимо фонтанов попадём в зелёное сердце курорта. Погуляем в бамбуковой роще, осмотрим колоннаду, летний театр, гостиницу «Интурист». Вспомним, как бульвар появился и стал центром городской жизни. Раскрою атмосферу старого курорта: как здесь отдыхали 100 лет назад, кто приезжал, где проходили вечера, концерты и светские встречи, как менялась мода на отпуск у моря.

Организационные детали

По желанию: дегустация вин (строго 18+) — 5 лари (€1,7), кофе на песке — 3 лари (€1), прогулка на катере — в среднем 20 лари (€6,7).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€20
Дети до 18 лет€15
Дети до 7 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теона
Теона — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я лицензированный гид по Батуми и Аджарии. Уже более 10 лет помогаю путешественникам увидеть не только главные достопримечательности, но и живую душу старого Батума с красочными домами, променадом вдоль моря,
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европейскими площадями, крепостью и ботаническим садом. Могу организовать дегустации аджарской кухни и вина, вылазки в горы и поездки на винодельни в окрестностях. Провожу индивидуальные и групповые туры. Расскажите, что вам интересно и сколько времени вы готовы посвятить туру: вместе составим маршрут и увидим, что Грузия — это вкусно, красиво и душевно.

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