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Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
На прогулке 👣 по заповеднику Сатаплия вы увидите настоящий парк 🌳 юрского периода –– домик со следами динозавров, скелет древнего животного и лесную тропу с макетами динозавров, пройдетесь под густыми кронами деревьев Колхидского леса, найдете сталагмит в форме сердца в Пещере Сатаплия, и наконец посетите Пещеру Прометея.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $89 за экскурсию

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Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)

Что вы увидите

  • Пещера Прометея
  • заповедник Сатаплия
В 8 км от известного курортного города Грузии Кутаиси находится популярный туристический объект — заповедник Сатаплиа.
В переводе с грузинского «сатаплиа» означает «место, где есть мед». Название связано с тем, что в незапамятные времена в многочисленных углублениях здешних пещер гнездились дикие пчелы, медом которых приходили лакомиться еще первобытные люди.
Заповедник Сатаплия представляет собой пешеходную тропу с целым рядом интересностей на маршруте. Вас ждет: Домик со следами динозавров, Тропа по лесу 🌲 с макетами динозавров и тропа вдоль ущелья, Пещера Сатаплия, Павильон со скелетом динозавра, Колхидский лес 🌳, Обзорная площадка со стеклянным полом.
Начинается прогулка 👣 по заповеднику с павильона, где можно увидеть сохранившиеся следы динозавров. Тропа приводит к обрыву и едет вдоль скалы. Отсюда открываются красивые 🤩 виды, а сам обрыв называется Пчелиный.
Карстовая пещера Сатаплия была открыта в 1925 году. Путь под горой составляет 300 метров. За это время вы успеете пройти по парочке коридоров и залов. Посмотреть на сталагмиты и сталактиты. Пещера полностью облагорожена — проложен настил, включена подсветка, играет музыка.
Главная фишка заповедника Сатаплия — обзорная площадка. Платформа из стекла выдается вперед над пропастью метров на 30.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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