В 8 км от известного курортного города Грузии Кутаиси находится популярный туристический объект — заповедник Сатаплиа.

В переводе с грузинского «сатаплиа» означает «место, где есть мед». Название связано с тем, что в незапамятные времена в многочисленных углублениях здешних пещер гнездились дикие пчелы, медом которых приходили лакомиться еще первобытные люди.

Заповедник Сатаплия представляет собой пешеходную тропу с целым рядом интересностей на маршруте. Вас ждет: Домик со следами динозавров, Тропа по лесу 🌲 с макетами динозавров и тропа вдоль ущелья, Пещера Сатаплия, Павильон со скелетом динозавра, Колхидский лес 🌳, Обзорная площадка со стеклянным полом.

Начинается прогулка 👣 по заповеднику с павильона, где можно увидеть сохранившиеся следы динозавров. Тропа приводит к обрыву и едет вдоль скалы. Отсюда открываются красивые 🤩 виды, а сам обрыв называется Пчелиный.

Карстовая пещера Сатаплия была открыта в 1925 году. Путь под горой составляет 300 метров. За это время вы успеете пройти по парочке коридоров и залов. Посмотреть на сталагмиты и сталактиты. Пещера полностью облагорожена — проложен настил, включена подсветка, играет музыка.

Главная фишка заповедника Сатаплия — обзорная площадка. Платформа из стекла выдается вперед над пропастью метров на 30.