Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Кутаиси – одному из старейших городов мира! Мы посетим две карстовые пещеры, увидим следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, вы восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети!

Описание трансфер

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Культурные, исторические и природные достопримечательности Кутаиси: Храм Баграта, Пещера Прометея и Сатаплия, Колхидский фонтан и прогулка по старому города. Уточняйте время начала экскурсии у организатора.