Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Кутаиси – одному из старейших городов мира! Мы посетим две карстовые пещеры, увидим следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, вы восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание трансфер
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Культурные, исторические и природные достопримечательности Кутаиси: Храм Баграта, Пещера Прометея и Сатаплия, Колхидский фонтан и прогулка по старому города. Уточняйте время начала экскурсии у организатора.
с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в Пещеру Прометея - 20 лари (детский билет - 6 лари)
- Катание на лодке в Пещере Прометея - 20 лари
- Входной билет в Сатаплию - 20 лари (детский билет - 6 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Завершение: Удобное для вас место в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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