Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая станет ярким дополнением вашего отдыха в Батуми и подарит эмоции всей семье.Начнем день с утреннего купания в море, затем укроемся от жары, осваивая искусство

приготовления хинкали, и насладимся аппетитным обедом. В завершение отправимся в интерактивный этнографический музей Боржгало, который полностью перевернет ваши представления о музеях. Это место, которое не просто удивляет, но и впечатляет каждого посетителя.

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Описание экскурсии

Увлекательная поездка в Батуми для всей семьи

Мы подготовили для вас уникальную поездку, которая станет отличным вариантом отдыха как для взрослых, так и для детей. Эта программа разнообразит ваш отпуск в Батуми и подарит незабываемые впечатления.

Программа поездки

Утро на море: Начните день с приятного купания в теплых водах Черного моря.

Начните день с приятного купания в теплых водах Черного моря. Кулинарный мастер-класс: В жаркий полдень мы предложим вам научиться готовить традиционные хинкали. Это не только увлекательно, но и вкусно!

В жаркий полдень мы предложим вам научиться готовить традиционные хинкали. Это не только увлекательно, но и вкусно! Интерактивный этнографический музей: Завершите день увлекательной экскурсией по музею "Боржгало". Здесь вас ждет множество интересных экспонатов и интерактивных выставок.

Музей "Боржгало"

Если у вас есть стереотип о том, что музей — это скучно, мы готовы его развеять! Музей "Боржгало" удивит вас своей атмосферой и интерактивными экспозициями. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о культуре и традициях региона.

Важно: Поездка осуществляется с водителем, без гида, что позволяет вам наслаждаться свободой и комфортом во время путешествия.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный Батуми, который подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!