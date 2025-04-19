Прибрежный вояж с купанием в Сарпи

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая станет ярким дополнением вашего отдыха в Батуми и подарит эмоции всей семье.

Начнем день с утреннего купания в море, затем укроемся от жары, осваивая искусство
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приготовления хинкали, и насладимся аппетитным обедом.

В завершение отправимся в интерактивный этнографический музей Боржгало, который полностью перевернет ваши представления о музеях. Это место, которое не просто удивляет, но и впечатляет каждого посетителя.

Прибрежный вояж с купанием в Сарпи
Прибрежный вояж с купанием в Сарпи
Прибрежный вояж с купанием в Сарпи
Ближайшие даты:
19
апр26
апр3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Увлекательная поездка в Батуми для всей семьи

Мы подготовили для вас уникальную поездку, которая станет отличным вариантом отдыха как для взрослых, так и для детей. Эта программа разнообразит ваш отпуск в Батуми и подарит незабываемые впечатления.

Программа поездки

  • Утро на море: Начните день с приятного купания в теплых водах Черного моря.
  • Кулинарный мастер-класс: В жаркий полдень мы предложим вам научиться готовить традиционные хинкали. Это не только увлекательно, но и вкусно!
  • Интерактивный этнографический музей: Завершите день увлекательной экскурсией по музею "Боржгало". Здесь вас ждет множество интересных экспонатов и интерактивных выставок.

Музей "Боржгало"

Если у вас есть стереотип о том, что музей — это скучно, мы готовы его развеять! Музей "Боржгало" удивит вас своей атмосферой и интерактивными экспозициями. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о культуре и традициях региона.

Важно: Поездка осуществляется с водителем, без гида, что позволяет вам наслаждаться свободой и комфортом во время путешествия.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный Батуми, который подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!

по субботам в 08.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Андрея Первозванного
  • Купание на чистейшем пляже Сарпи
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
  • Застолье с национальными напитками
  • Музей Боржгало
Что включено
  • Услуги водителя с авто
  • Питьевая вода для каждого участника тура
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в музей Боржгало (15 лари)
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
  • Грузинское застолье с национальными напитками
Место начала и завершения?
Колоннада парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 08.30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Благодарим за бронирование
  • Наши экскурсии гарантированы в группах от2х человек
  • Поэтому просим дождаться подтверждения от гида. Если вы не получили подтверждение в течение 8 часов
  • Пожалуйста
  • Срочно свяжитесь с нами +995557605394 вайбер
  • Ватсап
  • Телеграм или мейл saqartvelotravels!gmail. com
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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