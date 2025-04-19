Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая станет ярким дополнением вашего отдыха в Батуми и подарит эмоции всей семье.
Начнем день с утреннего купания в море, затем укроемся от жары, осваивая искусство
Начнем день с утреннего купания в море, затем укроемся от жары, осваивая искусство
Описание экскурсии
Увлекательная поездка в Батуми для всей семьи
Мы подготовили для вас уникальную поездку, которая станет отличным вариантом отдыха как для взрослых, так и для детей. Эта программа разнообразит ваш отпуск в Батуми и подарит незабываемые впечатления.
Программа поездки
- Утро на море: Начните день с приятного купания в теплых водах Черного моря.
- Кулинарный мастер-класс: В жаркий полдень мы предложим вам научиться готовить традиционные хинкали. Это не только увлекательно, но и вкусно!
- Интерактивный этнографический музей: Завершите день увлекательной экскурсией по музею "Боржгало". Здесь вас ждет множество интересных экспонатов и интерактивных выставок.
Музей "Боржгало"
Если у вас есть стереотип о том, что музей — это скучно, мы готовы его развеять! Музей "Боржгало" удивит вас своей атмосферой и интерактивными экспозициями. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о культуре и традициях региона.
Важно: Поездка осуществляется с водителем, без гида, что позволяет вам наслаждаться свободой и комфортом во время путешествия.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный Батуми, который подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!
по субботам в 08.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Андрея Первозванного
- Купание на чистейшем пляже Сарпи
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- Застолье с национальными напитками
- Музей Боржгало
Что включено
- Услуги водителя с авто
- Питьевая вода для каждого участника тура
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в музей Боржгало (15 лари)
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- Грузинское застолье с национальными напитками
Место начала и завершения?
Колоннада парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 08.30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Благодарим за бронирование
- Наши экскурсии гарантированы в группах от2х человек
- Поэтому просим дождаться подтверждения от гида. Если вы не получили подтверждение в течение 8 часов
- Пожалуйста
- Срочно свяжитесь с нами +995557605394 вайбер
- Ватсап
- Телеграм или мейл saqartvelotravels!gmail. com
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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