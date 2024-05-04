Прогулка по окрестностям Батуми

В этом увлекательном однодневном путешествии мы увидим природные и исторические достопримечательности, которые находятся в окрестностях нашего небольшого города.

Посетим приграничное село Сарпи с его памятником и водопадом, старинную крепость Гонио, Этнографический музей, где познакомимся с историей и культурой Грузинского народа, церковь расположенную на вершине горы, смотровые площадки на Батуми, и конечно же знаменитый Батумский Ботанический сад.
5
1 отзыв
Прогулка по окрестностям Батуми
Прогулка по окрестностям Батуми
Прогулка по окрестностям Батуми
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30

Что вас ожидает:

  • Мы посетим:
  • Памятник с водопадом возведённый в честь просветителя Грузинского народа - святого Андрея Первозванного
  • Старинную крепость Гонио I века постройки, где вы познакомитесь с историей этого места, и посмотрите что сохранилось от нее до наших дней
  • Смотровую площадку на вершине горы, откуда мы полюбуемся на панорамные виды гор, моря, и города Батуми
  • Первый в Грузии частный этнографический музей, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
  • Храм Святой Троицы расположенный на вершине горы, откуда открывается неописуемый вид на Черное море и город Батуми
  • Батумский Ботанический сад, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами

Описание экскурсии

Удивительные окрестности Батуми

На экскурсии я вам расскажу кто такой Андрей Первозванный и как он связан с Грузией, узнаете историю старинной крепости Гонио, в частном этнографическом музее познакомитесь с традициями и культурой Грузинского народа. Со смотровых площадок полюбуетесь на панорамные виды гор, моря, и города Батуми, а в Ботаническом саду подышите чистым воздухом, насладитесь пышной зеленью и потрясающими пейзажами. Что вас ждет:• Памятник с водопадом возведённый в честь просветителя Грузинского народа - святого Андрея Первозванного.
  • Старинная крепость Гонио I века постройки, где вы познакомитесь с историей этого места, и посмотрите что сохранилось от нее до наших дней.
  • Смотровая площадка на вершине горы, откуда мы полюбуемся на панорамные виды гор, моря, и города Батуми.
  • Первый в Грузии частный этнографический музей, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа.
  • Храм Святой Троицы расположенный на вершине горы, откуда открывается неописуемый вид на Черное море и город Батуми.
  • Батумский Ботанический сад, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы посетим:
  • Памятник с водопадом возведённый в честь просветителя Грузинского народа - святого Андрея Первозванного
  • Старинную крепость Гонио I века постройки, где вы познакомитесь с историей этого места, и посмотрите что сохранилось от нее до наших дней
  • Смотровую площадку на вершине горы, откуда мы полюбуемся на панорамные виды гор, моря, и города Батуми
  • Первый в Грузии частный этнографический музей, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
  • Храм Святой Троицы расположенный на вершине горы, откуда открывается неописуемый вид на Черное море и город Батуми
  • Батумский Ботанический сад, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы.
  • Дополнительно оплачивается на месте:
  • Входной билет в Крепость Гонио - 8 Лари на человека.
  • Входной билет в Этнографический музей - 15 Лари на человека.
  • Входной билет в Ботанический сад - 20 Лари на человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ✅ Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
  • ✅ Также для повышенного комфорта на 4 человека, и для 5-6 человек, в наличии иметься Минивэн Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 140$ на всех за машину
  • ✅ Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно
  • ✅ Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 9.00 - 9.30 утра (по согласованию)
  • ✅ В стоимость экскурсии входит: Комфортабельный автомобиль с кондиционером, Услуги гида. Экскурсия проводится на русском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
А
4 мая 2024
Экскурсия понравилась. Все было отлично организовано. Жаль, что не смогли посетить другие экскурсии Кахи. Если случится ещё раз приехать в Батуми, связываться будем только с этим гидом! Нас было четверо. Это общее мнение.

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