Удивительные окрестности Батуми

Старинная крепость Гонио I века постройки, где вы познакомитесь с историей этого места, и посмотрите что сохранилось от нее до наших дней.

Смотровая площадка на вершине горы, откуда мы полюбуемся на панорамные виды гор, моря, и города Батуми.

Первый в Грузии частный этнографический музей, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа.

Храм Святой Троицы расположенный на вершине горы, откуда открывается неописуемый вид на Черное море и город Батуми.

Батумский Ботанический сад, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами.

На экскурсии я вам расскажу кто такой Андрей Первозванный и как он связан с Грузией, узнаете историю старинной крепости Гонио, в частном этнографическом музее познакомитесь с традициями и культурой Грузинского народа. Со смотровых площадок полюбуетесь на панорамные виды гор, моря, и города Батуми, а в Ботаническом саду подышите чистым воздухом, насладитесь пышной зеленью и потрясающими пейзажами. Что вас ждет:• Памятник с водопадом возведённый в честь просветителя Грузинского народа - святого Андрея Первозванного.