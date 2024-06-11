Приглашаю гостей города Батуми на увлекательную обзорную экскурсию в Горную Аджарию, где мы полюбуемся главными достопримечательностями нашего региона – очаровательными водопадами, историческими памятниками, старинными мостами царицы Тамары, узнаем о прошлом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Начнем мы нашу экскурсию с частного этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
- Далее мы увидим место слияния двух красивейших горных рек - Чорохи и Аджарисцхали
- Мы посетим село Махунцети, где насладимся живописным 30 метровым водопадом, и арочным мостом царицы Тамары 12 века
- Следующей нашей остановкой будет красивое село Мирвети, с еще одним очаровательным водопадом и арочным мостом
- После осмотра села Мирвети мы поедем на гору к смотровой площадке с шикарными панорамными видами гор и деревень. Также оттуда мы увидим развалины старинной крепости Гвара VI-VII веков постройки, при желании мы спустимся к стенам крепости, посмотрим что от нее осталось до наших дней, и узнаем для чего она использовалась в то время. Крепость расположена холме, над руинами крепости реют флаги Грузии и Аджарии, а внутри в землю зарыты глиняные кувшины, которые некогда использовались для сбора дождевой воды
- PS: В сильный дождь и снег на крепость не спускаемся с точки зрения безопасности
- Попробуем пройтись по подвесным мостам нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это веселый аттракцион, а для местных - единственный способ попасть на другую сторону реки. Доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
- Следующей локацией в нашей поездке будет арочный мост в селе Цхемлара, это один из самых длинных мостов, расположен он в одноименном селе на реке Мачахела. Мост был возведен в XII веке и использовался по прямому назначению вплоть до постройки нового автомобильного моста в середине прошлого века. Рядом с мостом есть очень приятный ресторан и небольшой пляж, где летом можно искупаться в прозрачной воде реки Мачахела
- И последняя локация в нашей поездке это самый необычный ступенчатый водопад в селе Чхутунети. Высота водопада составляет около 20 метров, вода падает вниз небольшими порогами, а внутри есть прекрасная ванна, где летом можно купаться и спрятаться от жары
- По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
- Возвращение приблизительно к 18.00 часам
Описание экскурсии
Приглашаю гостей города Батуми на увлекательную обзорную экскурсию в Горную Аджарию, где мы полюбуемся главными достопримечательностями нашего региона – очаровательными водопадами, историческими памятниками, старинными мостами царицы Тамары, узнаем о прошлом Грузии в Этнографическом музее, а также насладимся красотой горных рек и природы. По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начнем мы нашу экскурсию с частного этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
- Далее мы увидим место слияния двух красивейших горных рек - Чорохи и Аджарисцхали
- Мы посетим село Махунцети, где насладимся живописным 30 метровым водопадом, и арочным мостом царицы Тамары 12 века
- Следующей нашей остановкой будет красивое село Мирвети, с еще одним очаровательным водопадом и арочным мостом
- После осмотра села Мирвети мы поедем на гору к смотровой площадке с шикарными панорамными видами гор и деревень. Также оттуда мы увидим развалины старинной крепости Гвара VI-VII веков постройки, при желании мы спустимся к стенам крепости, посмотрим что от нее осталось до наших дней, и узнаем для чего она использовалась в то время. Крепость расположена холме, над руинами крепости реют флаги Грузии и Аджарии, а внутри в землю зарыты глиняные кувшины, которые некогда использовались для сбора дождевой воды
- PS: В сильный дождь и снег на крепость не спускаемся с точки зрения безопасности
- Попробуем пройтись по подвесным мостам нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это веселый аттракцион, а для местных - единственный способ попасть на другую сторону реки. Доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
- Следующей локацией в нашей поездке будет арочный мост в селе Цхемлара, это один из самых длинных мостов, расположен он в одноименном селе на реке Мачахела. Мост был возведен в XII веке и использовался по прямому назначению вплоть до постройки нового автомобильного моста в середине прошлого века. Рядом с мостом есть очень приятный ресторан и небольшой пляж, где летом можно искупаться в прозрачной воде реки Мачахела
- И последняя локация в нашей поездке это самый необычный ступенчатый водопад в селе Чхутунети. Высота водопада составляет около 20 метров, вода падает вниз небольшими порогами, а внутри есть прекрасная ванна, где летом можно купаться и спрятаться от жары
- По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
- Возвращение приблизительно к 18.00 часам
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- "Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы.", "Входной билет в Этнографический музей - 15 лари/чел.", " По желанию, мы можем добавить в программу обед на природе в Грузинском ресторане, или фольклорное шоу с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
- Детали уточняйте в личном сообщении.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- ✅ Забираю Вас от места проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно
- ✅ Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:30-10:00 утра (по согласованию)
- ✅ Наденьте удобную обувь
- ✅ Тёплые вещи не нужны, там такая же температура как и в Батуми
- ✅ В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
- ✅ В стоимость экскурсии входит: Комфортабельный автомобиль с кондиционером, Услуги гида. Экскурсия проводится на русском языке
- Дополнительно оплачивается на месте:
- ✅ Входной билет в Этнографический музей - 15 лари/чел
- ✅ Личные расходы
- ✅ По желанию, мы можем добавить в программу обед на природе в Грузинском ресторане, или фольклорное шоу с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
- Детали уточняйте в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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