Топовые достопримечательности Горной Аджарии

Приглашаю гостей города Батуми на увлекательную обзорную экскурсию в Горную Аджарию, где мы полюбуемся главными достопримечательностями нашего региона – очаровательными водопадами, историческими памятниками, старинными мостами царицы Тамары, узнаем о прошлом
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Грузии в Этнографическом музее, а также насладимся красотой горных рек и природы. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.

Топовые достопримечательности Горной Аджарии
Топовые достопримечательности Горной Аджарии
Топовые достопримечательности Горной Аджарии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Что вас ожидает:

  • Начнем мы нашу экскурсию с частного этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
  • Далее мы увидим место слияния двух красивейших горных рек - Чорохи и Аджарисцхали
  • Мы посетим село Махунцети, где насладимся живописным 30 метровым водопадом, и арочным мостом царицы Тамары 12 века
  • Следующей нашей остановкой будет красивое село Мирвети, с еще одним очаровательным водопадом и арочным мостом
  • После осмотра села Мирвети мы поедем на гору к смотровой площадке с шикарными панорамными видами гор и деревень. Также оттуда мы увидим развалины старинной крепости Гвара VI-VII веков постройки, при желании мы спустимся к стенам крепости, посмотрим что от нее осталось до наших дней, и узнаем для чего она использовалась в то время. Крепость расположена холме, над руинами крепости реют флаги Грузии и Аджарии, а внутри в землю зарыты глиняные кувшины, которые некогда использовались для сбора дождевой воды
  • PS: В сильный дождь и снег на крепость не спускаемся с точки зрения безопасности
  • Попробуем пройтись по подвесным мостам нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это веселый аттракцион, а для местных - единственный способ попасть на другую сторону реки. Доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
  • Следующей локацией в нашей поездке будет арочный мост в селе Цхемлара, это один из самых длинных мостов, расположен он в одноименном селе на реке Мачахела. Мост был возведен в XII веке и использовался по прямому назначению вплоть до постройки нового автомобильного моста в середине прошлого века. Рядом с мостом есть очень приятный ресторан и небольшой пляж, где летом можно искупаться в прозрачной воде реки Мачахела
  • И последняя локация в нашей поездке это самый необычный ступенчатый водопад в селе Чхутунети. Высота водопада составляет около 20 метров, вода падает вниз небольшими порогами, а внутри есть прекрасная ванна, где летом можно купаться и спрятаться от жары
  • По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
  • Возвращение приблизительно к 18.00 часам

Описание экскурсии

Приглашаю гостей города Батуми на увлекательную обзорную экскурсию в Горную Аджарию, где мы полюбуемся главными достопримечательностями нашего региона – очаровательными водопадами, историческими памятниками, старинными мостами царицы Тамары, узнаем о прошлом Грузии в Этнографическом музее, а также насладимся красотой горных рек и природы. По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Начнем мы нашу экскурсию с частного этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
  • Далее мы увидим место слияния двух красивейших горных рек - Чорохи и Аджарисцхали
  • Мы посетим село Махунцети, где насладимся живописным 30 метровым водопадом, и арочным мостом царицы Тамары 12 века
  • Следующей нашей остановкой будет красивое село Мирвети, с еще одним очаровательным водопадом и арочным мостом
  • После осмотра села Мирвети мы поедем на гору к смотровой площадке с шикарными панорамными видами гор и деревень. Также оттуда мы увидим развалины старинной крепости Гвара VI-VII веков постройки, при желании мы спустимся к стенам крепости, посмотрим что от нее осталось до наших дней, и узнаем для чего она использовалась в то время. Крепость расположена холме, над руинами крепости реют флаги Грузии и Аджарии, а внутри в землю зарыты глиняные кувшины, которые некогда использовались для сбора дождевой воды
  • PS: В сильный дождь и снег на крепость не спускаемся с точки зрения безопасности
  • Попробуем пройтись по подвесным мостам нашего края, по которым местные жители до сих пор добираются домой. Для путешественников это веселый аттракцион, а для местных - единственный способ попасть на другую сторону реки. Доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает, но чуть привыкнув можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой и насладиться красотой и гармонией пейзажа
  • Следующей локацией в нашей поездке будет арочный мост в селе Цхемлара, это один из самых длинных мостов, расположен он в одноименном селе на реке Мачахела. Мост был возведен в XII веке и использовался по прямому назначению вплоть до постройки нового автомобильного моста в середине прошлого века. Рядом с мостом есть очень приятный ресторан и небольшой пляж, где летом можно искупаться в прозрачной воде реки Мачахела
  • И последняя локация в нашей поездке это самый необычный ступенчатый водопад в селе Чхутунети. Высота водопада составляет около 20 метров, вода падает вниз небольшими порогами, а внутри есть прекрасная ванна, где летом можно купаться и спрятаться от жары
  • По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
  • Возвращение приблизительно к 18.00 часам
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • "Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы.", "Входной билет в Этнографический музей - 15 лари/чел.", " По желанию, мы можем добавить в программу обед на природе в Грузинском ресторане, или фольклорное шоу с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
  • Детали уточняйте в личном сообщении.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ✅ Забираю Вас от места проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно
  • ✅ Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:30-10:00 утра (по согласованию)
  • ✅ Наденьте удобную обувь
  • ✅ Тёплые вещи не нужны, там такая же температура как и в Батуми
  • ✅ В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
  • ✅ В стоимость экскурсии входит: Комфортабельный автомобиль с кондиционером, Услуги гида. Экскурсия проводится на русском языке
  • Дополнительно оплачивается на месте:
  • ✅ Входной билет в Этнографический музей - 15 лари/чел
  • ✅ Личные расходы
  • ✅ По желанию, мы можем добавить в программу обед на природе в Грузинском ресторане, или фольклорное шоу с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах
  • Детали уточняйте в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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