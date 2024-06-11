Грузии в Этнографическом музее, а также насладимся красотой горных рек и природы. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.

Описание экскурсии

Приглашаю гостей города Батуми на увлекательную обзорную экскурсию в Горную Аджарию, где мы полюбуемся главными достопримечательностями нашего региона – очаровательными водопадами, историческими памятниками, старинными мостами царицы Тамары, узнаем о прошлом Грузии в Этнографическом музее, а также насладимся красотой горных рек и природы. По вашему желанию в данной поездке можно организовать обед с Грузинскими национальными танцами, а также Рафтинг, и катание на Зиплайне, Квадроциклах, Катере, Картингах. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.