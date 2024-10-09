Вы отправитесь в локации, где вмешательство человека в дикую природу ничуть не навредило ей, а облагородило. Увидите, где растут сакуры и живут фламинго. Рассмотрите скульптуры Элвиса Пресли и Лучано Паваротти. Походите по чёрным целебным пескам и, если захотите, искупаетесь в море.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по Дендрологическому парку, где обитают редкие виды птиц и животных — шумные попугаи, любопытные лемуры, розовые фламинго и другие представители фауны.
Увидите скульптуры звёзд мировой эстрады и услышите их популярные композиции в Музыкальном парке.
Посетите курорт Магнетити, побродите по лечебным пескам чёрного цвета и, если захотите, искупаетесь в море.
Узнаете, почему Аджария и Грузия стали родиной грузинского чая и кто первым начал его выращивать.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне Nissan Primastar или микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 5158 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсией назвать это сложно. Гида нельзя назвать гидом, выступил просто в роли водителя. Довез до дендропарка, где гуляли самостоятельно. По пути спросил, надо ли что-то рассказать о Батуми. Спасибо, не
Роберт
Ответ организатора:
Здравствуйте, Оксана. Спасибо за отзыв, мы ценим мнение каждого нашего эксурсанта. Хочу выразить сожалению за то, что вы получили не
Очень понравилась экскурсия в музыкальный парк и дендропарк. Гид Заза интересно рассказывает и показывает хорошие места. По дороге к паркам рассказывает о Грузии, обычаях, традициях. Перед посещением пляжа с черным песком обедали в хорошей местной таверне. Очень советую этого гида и если есть возможность берите индивидуальные туры!
Экскурсия для тех, кто хочет быстро посетить все места в районе Уреки не парясь с общественным транспортом и маршрутками. Все очень удобно и быстро, завезли на хороший пляж у дендропарка,
А
Ездил на экскурсию В волшебные парки Грузии. Всё было отлично, оперативно и гармонично. Поддержка помогла по всем вопросам которые возникали, гид был добродушным и веселым. Не смотря на дождь в который попали всё прошло более чем хорошо.
А
Очень понравилась атмосфера, созданная гидом Зазой! Человек с любовью к своему делу. Эта экскурсия - прекрасный вариант как для пар, так и для отдыха с ребенком. Гид подсказывает, по каким тропинкам лучше пройтись, где лучше сделать фото, не торопит, что очень важно.
Диди мадлоба!)
Диди мадлоба!)
А
Приятная небольшая экскурсия, что знакомит с современными туристическими местами Батуми. Думаю, она прекрасно подходит для семей с детьми)
Отдельное спасибо хочется сказать гиду Зазе, благодаря которому поездка вышла весёлой и уютной
Отдельное спасибо хочется сказать гиду Зазе, благодаря которому поездка вышла весёлой и уютной
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «В волшебные парки Грузии из Батуми»
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Пещера Прометея, город-крепость, древний монастырь и каньоны на автопешеходной экскурсии
23 мая в 08:00
24 мая в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Батуми - к природным уголкам Западной Грузии
Искупаться в термальных источниках и пройти по Мартвильскому каньону
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 мая в 08:00
€43 за человека
Индивидуальная
Очарованные странники в Батуми: истории знаменитых путешественников
Узнать, как в Батуми жилось Есенину и Булгакову и какие истории здесь происходили с Агатой Кристи
Начало: На площади Европы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
€30 за человека