В волшебные парки Грузии из Батуми

Туда, где звучит музыка и живут розовые фламинго (мини-группа)
Вы отправитесь в локации, где вмешательство человека в дикую природу ничуть не навредило ей, а облагородило. Увидите, где растут сакуры и живут фламинго. Рассмотрите скульптуры Элвиса Пресли и Лучано Паваротти. Походите по чёрным целебным пескам и, если захотите, искупаетесь в море.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Дендрологическому парку, где обитают редкие виды птиц и животных — шумные попугаи, любопытные лемуры, розовые фламинго и другие представители фауны.
Увидите скульптуры звёзд мировой эстрады и услышите их популярные композиции в Музыкальном парке.
Посетите курорт Магнетити, побродите по лечебным пескам чёрного цвета и, если захотите, искупаетесь в море.
Узнаете, почему Аджария и Грузия стали родиной грузинского чая и кто первым начал его выращивать.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне Nissan Primastar или микроавтобусе Mercedes Sprinter.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт
Роберт — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 5158 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем
велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.

Отзывы и рейтинг

О
Экскурсией назвать это сложно. Гида нельзя назвать гидом, выступил просто в роли водителя. Довез до дендропарка, где гуляли самостоятельно. По пути спросил, надо ли что-то рассказать о Батуми. Спасибо, не
надо. В парке музыкантов ходил с нами, роль заключалась в чтении табличек. Короче, заплатили за такси, а не за экскурсию. Сами парки хороши. Собственно, хоть какая-то оценка благодаря им. Машина была комфортна. Фраза в описании экскурсии "включены входные билеты и вода" не соответствует действительности. Вход в парки бесплатный. Воды не предлагали.
Первый раз разочарована в экскурсии от Трипстера.

Роберт
Ответ организатора:
Здравствуйте, Оксана. Спасибо за отзыв, мы ценим мнение каждого нашего эксурсанта. Хочу выразить сожалению за то, что вы получили не
то, что ожидали. Возможно плохая погода также сыграла роль. С данным гидом будет произведена разъяснительная беседа и скорее всего он не будет работать на данном маршруте. Всего доброго!

Ульяна
Очень понравилась экскурсия в музыкальный парк и дендропарк. Гид Заза интересно рассказывает и показывает хорошие места. По дороге к паркам рассказывает о Грузии, обычаях, традициях. Перед посещением пляжа с черным песком обедали в хорошей местной таверне. Очень советую этого гида и если есть возможность берите индивидуальные туры!
Роман
Экскурсия для тех, кто хочет быстро посетить все места в районе Уреки не парясь с общественным транспортом и маршрутками. Все очень удобно и быстро, завезли на хороший пляж у дендропарка,
где не так много людей и очень приятно купаться. По времени, на каждый парк и купание примерно по часу, как раз чтобы успеть все посмотреть. Автомобиль был очень комфортным. Лемуры в дендропарке попрятались от жары, поэтому имейте в виду, что не всегда их можно увидеть.

А
Ездил на экскурсию В волшебные парки Грузии. Всё было отлично, оперативно и гармонично. Поддержка помогла по всем вопросам которые возникали, гид был добродушным и веселым. Не смотря на дождь в который попали всё прошло более чем хорошо.
А
Очень понравилась атмосфера, созданная гидом Зазой! Человек с любовью к своему делу. Эта экскурсия - прекрасный вариант как для пар, так и для отдыха с ребенком. Гид подсказывает, по каким тропинкам лучше пройтись, где лучше сделать фото, не торопит, что очень важно.
Диди мадлоба!)
А
Приятная небольшая экскурсия, что знакомит с современными туристическими местами Батуми. Думаю, она прекрасно подходит для семей с детьми)
Отдельное спасибо хочется сказать гиду Зазе, благодаря которому поездка вышла весёлой и уютной
