Из Батуми - к природным уголкам Западной Грузии

Искупаться в термальных источниках и пройти по Мартвильскому каньону
Вы увидите самые яркие локации Западной Грузии.

Спуститесь в залы пещеры Прометея, полюбуетесь бирюзой каньона Мартвили, при желании сплавитесь по нему на лодке.

Расслабитесь в термальных источниках Техури, прогуляетесь по парку Музыкантов и отдохнёте на пляже Уреки с чёрным песком. А мы расскажем историю и легенды этих мест.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Батуми. Поедем по живописным дорогам с видами на горы, чайные плантации и леса
10:30 — пещера Прометея. Пройдём по залам и поговорим о формировании сталактитов и сталагмитов
12:00 — каньон Мартвили. Вы полюбуетесь бирюзовой водой, фактурными скалами и водопадами. Желающие прокатятся на лодках
14:30 — обед в ресторане с традиционной кухней и видом на природу
15:30 — Техурские термальные источники. Вы расслабитесь в горячих бассейнах, вода в которых считается полезной для здоровья
16:30 — парк Музыкантов. Прогуляемся по живописному парку, где установлены скульптуры с музыкальным сопровождением
17:15 — пляж Уреки. Отдохнём на знаменитом пляже с чёрным магнетическим песком. Можно погулять у воды и искупаться (в сезон)
18:30 — выезд обратно в Батуми

Организационные детали

  • Поедем на Mercedes Sprinter
  • Купание в термах включено
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру Прометея — 40 лари, вход и сплав на лодках по каньону Мартвили — 40 + 30 лари, обед и напитки, рафтинг (по желанию)
  • Программа включает пешие прогулки, спуски и подъёмы по природным тропам, а также сплав по каньону. Возрастные ограничения: от 5 до 65 лет. Нужна средняя физподготовка, людям с ограниченными возможностями поездка не подойдёт
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Я турагент и автор путешествий по Грузии. Большую часть своей жизни я провожу в Грузии и знаю эту страну не по рассказам, а изнутри — через людей, традиции и настоящую атмосферу.
С 2021 года я создаю авторские туры и путешествия, в которых важны не только локации, но и эмоции. Я работаю с разными форматами: от индивидуальных поездок до туров для компаний и групп. Мои маршруты — это не стандартные экскурсии, а продуманные путешествия с душой, где есть место спонтанности, красивым видам, вкусной кухне и живому общению. Со мной едут не просто «посмотреть», а прочувствовать Грузию — её характер, гостеприимство и настроение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
С Амином провели незабываемый день. Посетили пещеру Прометея (маршрут составил 1400 метров),покатались в Мартвильском каньоне на лодке, погуляли по дорожкам с водопадами. Невзирая на дождь, получили море впечатлений от природы
— очень красивое место! Потом вкусно поели (полноценный обед на двоих обошёлся в 120 лари), увидели и искупались в горячем, целебном источнике и горной реке, побывали на пляже с чёрным песком, в парке с музыкантами, запечатлёнными в скульптуре. Рекомендую, нам очень понравился, этот насыщенный день.

Ответ организатора:
Спасибо большое вам за ваш отзыв и за то, что доверили нам ваше путешествие! Нам очень приятно, что вам всё
понравилось и экскурсия оставила хорошие впечатления. Будем рады снова видеть вас в Грузии и с удовольствием организуем для вас новые яркие поездки 😊

А
Все было отлично! Единственное, все единогласно решили, что перекус у каньона был невкусный и дорогой. Мы с мужем и собакой ели в ресторане у пещер (тк в пещеры нас с
собакой не пустили), там намного вкуснее и дешевле, возможно, в будущем можно поменять место трапезы, тк у пещер действительно намного вкуснее!! В остальном все супер, всем все понравилось!! Гид отличный! Спасибо 🥰

Ответ организатора:
Алёна, большое спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! Нам очень приятно, что вам понравились программа тура, работа гида,
автомобили и организация поездки в целом.

Отдельно благодарим за замечание по питанию — для нас это действительно важно. Мы обязательно учтём ваш комментарий и уже рассматриваем возможность смены ресторана. Понимаем, что вкусы у всех разные, и грузинская кухня действительно может подходить не каждому. Если локация у пещеры Прометея окажется более удачной для наших гостей, мы с удовольствием будем организовывать обеды именно там.

Спасибо, что помогаете нам становиться лучше. Будем очень рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

С уважением, наша команда

