Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Мы поедем туда, где над головой будут не крыши, а облака»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
€55 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: На винодельне
«Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: У вашего отеля
«Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни»
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
от €120 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Отличный организатор. Пунктуальный и великодушный 👍 Отдельное спасибо гиду Тее. На протяжении всего пути рассказывала интересные истории, шутила и отвечала на вопросы. Всем советуем этого организатора
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Е
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
На самом деле единственный минус - это то,
На самом деле единственный минус - это то,
+4
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М
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Просто незабываемая поездка от начала и до
Просто незабываемая поездка от начала и до
+1
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А
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без суеты. Однозначно вернемся еще, такие виды, вкусный пикник, душевные тосты - очень яркий день получился!
+2
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Е
Собралась очень веселая группа Отлично провели время
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Экскурсия сама по себе не плохая, приятная поездка на вершину. Не повезло с погодой, был туман, потом моросил дождик. Не
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Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
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П
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не получал. Спасибо большое организатору и прекрасным гидам, которые сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно!
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Д
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
+3
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Э
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино с видом на облака.
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Всего 17 отзывов в Батуми в категории "Крыши"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Крыши»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 120. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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