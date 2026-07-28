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что с погодой не повезло. Весь день на горе стояло облако и совсем ничего не было видно. Зато мы гуляли и фоткались в тумане!



Я бы сказала, что самое главное в этой экскурсии - не ожидать, что именно вам повезет с погодой. Погода непредсказуема! Например, сегодня дождя не обещалось на горе. Ну его и не было 😁 никто вам в прогнозе не пропишет облако на горе



Хочу оспорить некоторый негатив из других отзывов:



1. кафе, в которое заезжают по пути: ваще-то очень фэнси! (в Озургетти)

2. Плохая еда на пикнике: все было очень хорошо! Всего хватило, нормальный такой обед. Конечно все равно стоит озаботиться о перекусах и воде в дорогу. Ну это же база в любых экскурсиях, разве нет?

3. Туалет на горе есть уличный бесплатный и тоже уличный но за 2 лари. Ну и кустики А так, ну вот серпантины страшные правда, потому что они еще и в тумане 😁 (сравнимо с дорогой в Степанцминду)



Хочу сказать большое спасибо гиду и водителю! Нас забрали от отеля и вернули к нему же. Водитель вел очень аккуратно и не гонял. Гид приятный и веселый!