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Экскурсии и прогулки по крышам Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Батуми, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
На машине
9 часов
17 отзывов
Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«Мы поедем туда, где над головой будут не крыши, а облака»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
€55 за человека
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: На винодельне
«Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€45 за человека
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: У вашего отеля
«Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни»
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
от €120 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Отличный организатор. Пунктуальный и великодушный 👍 Отдельное спасибо гиду Тее. На протяжении всего пути рассказывала интересные истории, шутила и отвечала на вопросы. Всем советуем этого организатора
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Е
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!

На самом деле единственный минус - это то,
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что с погодой не повезло. Весь день на горе стояло облако и совсем ничего не было видно. Зато мы гуляли и фоткались в тумане!

Я бы сказала, что самое главное в этой экскурсии - не ожидать, что именно вам повезет с погодой. Погода непредсказуема! Например, сегодня дождя не обещалось на горе. Ну его и не было 😁 никто вам в прогнозе не пропишет облако на горе

Хочу оспорить некоторый негатив из других отзывов:

1. кафе, в которое заезжают по пути: ваще-то очень фэнси! (в Озургетти)
2. Плохая еда на пикнике: все было очень хорошо! Всего хватило, нормальный такой обед. Конечно все равно стоит озаботиться о перекусах и воде в дорогу. Ну это же база в любых экскурсиях, разве нет?
3. Туалет на горе есть уличный бесплатный и тоже уличный но за 2 лари. Ну и кустики А так, ну вот серпантины страшные правда, потому что они еще и в тумане 😁 (сравнимо с дорогой в Степанцминду)

Хочу сказать большое спасибо гиду и водителю! Нас забрали от отеля и вернули к нему же. Водитель вел очень аккуратно и не гонял. Гид приятный и веселый!

Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!+4
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
Начитавшись отзывов, сильно занизили свои ожидания от экскурсии. Ииии она прошла достаточно хорошо!
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М
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Просто незабываемая поездка от начала и до
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её завершения!
Гид очень общительный, расположил всю группу туристов к себе!
Водителю отдельный респект!!!
Пикник, тосты, разговоры, песни, танцы, грузинское гостеприимство 10 из 10!!!
И конечно, желаемое было увидено-прогулка в облаках!!!

До новых встреч!!!
Воронеж 2025

Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!+1
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
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А
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без суеты. Однозначно вернемся еще, такие виды, вкусный пикник, душевные тосты - очень яркий день получился!
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без+2
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
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Е
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Собралась очень веселая группа Отлично провели время
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Галина
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Экскурсия сама по себе не плохая, приятная поездка на вершину. Не повезло с погодой, был туман, потом моросил дождик. Не
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увидели той красоты с вершины гор, заката солнца, что очень хотелось. Но пикник организовали быстро, музыка, танцы. Веселые ребята. Спасибо. Рекомендую.

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Lesya
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
Это было прекрасно! Дождь и туман нас не помешали насладиться атмосферой гор и гостеприимством Грузии ❤️❤️❤️❤️
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П
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не получал. Спасибо большое организатору и прекрасным гидам, которые сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно!
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
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Д
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую+3
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
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Э
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино с видом на облака.
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Атмосферно, весело и душевно. А какой закат шикарный был. Поездка не утомляет, так как вокруг очень красивые виды. Отдельное спасибо нашему гиду Амирану и Геле, отлично работают в паре.

Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
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Всего 17 отзывов в Батуми в категории "Крыши"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми;
  2. Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе;
  3. Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Набережная;
  6. Каньон Окаце;
  7. Канатная дорога «Арго»;
  8. Водопад и мост Махунцети;
  9. Площадь Европы;
  10. Ботанический сад.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 120. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2026 год по теме «Крыши», 17 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь