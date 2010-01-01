  1. Грузия
  2. Экскурсии

Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • $65 за человека

    Заказать экскурсию
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина

Что вы увидите

  • Водопад Махунцети
  • мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары - излюбленные среди туристов достопримечательности 🏛️ Аджарии.
В Аджарии 25 таких арочных мостов, но мост в Махунцети — самый посещаемый и живописный хоть и не самый широкий и высокий из всех.
Под мостом находится песчаный пляж 🏖️, где люди купаются, загорают и играют в волейбол. Наиболее смелые прыгают с моста прямо вниз. Весной уровень воды в реке Аджарисцкали сильно поднимается, течение усиливается, и наступает время байдарочников и рафтинга.
Здесь также располагается Археологический музей 🖼, есть рестораны, можно купить сувениры 🎁, тут еще продается домашний мед.
Все знают что Грузия и вино 🍷 это неразделимые понятия, поэтому отдыхая в Батуми, нужно не только попробовать как можно больше видов вина, но и съездить на экскурсию ⛳ в очень популярный у туристов Аджарский винный дом.
Дом Аджарского вина – это одна из крупнейших достопримечательностей Аджарии. Это редчайший случай винзавода на территории Западной Грузии, который специально заточен под винный туризм и винные туры. Здесь есть свой магазин, дегустационный зал, ресторан и полочки с сувенирами. Даже без учета винной составляющей это просто очень хороший ресторан в красивой зелёной местности у реки.
Уникальный комплекс был построен в 2010 году на развалинах старой винодельни XVIII века. Территория ухожена. В здании расположился небольшой винный завод. Здесь делают вино из популярного на западе Грузии винограда Цоликаури и из чисто аджарского сорта Чхавери. Вино Porto-Franco Chkhaveri (из винограда сорта Чхавери) — гордость Аджарского винного дома. В год завод производят всего 7000 бутылок такого вина.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за ресторан
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Dreams T.
Dreams T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Dreams T. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по Батуми
$55
5 часов
Обзорная экскурсия по Батуми
1 отзыв
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
$158
14 часов
Сванети-Местия, Ушгу́ли Грузия
Национальный парк Мтирала
$57
6 часов
Национальный парк Мтирала
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
$50
10 часов
Мартвильский & Окаце каньон и Водопад Кинчха
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра
$50
7 часов
Ботанический сад Батуми и Город-крепость Петра

Еще несколько необычных экскурсий в Батуми

Душа старого города
55
3 часа
Душа старого города
102 отзыва
Узнать тот Батуми, которого уже нет
Все краски Батуми
38
3.5 часа
Все краски Батуми
83 отзыва
Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям
Велотур по Национальному парку Мтирала
150
4.5 часов
Велотур по Национальному парку Мтирала
53 отзыва
Прокатиться по живописным тропам колхидского леса и искупаться в горном озере
Батуми глазами местных жителей
45
2.5 часа
Батуми глазами местных жителей
51 отзыв
Дружеская прогулка по парадным и скрытым уголкам города и погружение в его теплую атмосферу
Путешествие в грузинские тропики
От 50
8 часов
Путешествие в грузинские тропики
49 отзывов
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала в поездке из Батуми
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
150
9 часов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
39 отзывов
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды