Водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары - излюбленные среди туристов достопримечательности 🏛️ Аджарии.

В Аджарии 25 таких арочных мостов, но мост в Махунцети — самый посещаемый и живописный хоть и не самый широкий и высокий из всех.

Под мостом находится песчаный пляж 🏖️, где люди купаются, загорают и играют в волейбол. Наиболее смелые прыгают с моста прямо вниз. Весной уровень воды в реке Аджарисцкали сильно поднимается, течение усиливается, и наступает время байдарочников и рафтинга.

Здесь также располагается Археологический музей 🖼, есть рестораны, можно купить сувениры 🎁, тут еще продается домашний мед.

Все знают что Грузия и вино 🍷 это неразделимые понятия, поэтому отдыхая в Батуми, нужно не только попробовать как можно больше видов вина, но и съездить на экскурсию ⛳ в очень популярный у туристов Аджарский винный дом.

Дом Аджарского вина – это одна из крупнейших достопримечательностей Аджарии. Это редчайший случай винзавода на территории Западной Грузии, который специально заточен под винный туризм и винные туры. Здесь есть свой магазин, дегустационный зал, ресторан и полочки с сувенирами. Даже без учета винной составляющей это просто очень хороший ресторан в красивой зелёной местности у реки.

Уникальный комплекс был построен в 2010 году на развалинах старой винодельни XVIII века. Территория ухожена. В здании расположился небольшой винный завод. Здесь делают вино из популярного на западе Грузии винограда Цоликаури и из чисто аджарского сорта Чхавери. Вино Porto-Franco Chkhaveri (из винограда сорта Чхавери) — гордость Аджарского винного дома. В год завод производят всего 7000 бутылок такого вина.