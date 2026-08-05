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Волшебство Гомис Мта на закате - из Батуми

Туда, где облака мягким белым морем стелются под ногами
За несколько часов в пути субтропические пейзажи побережья сменятся хвойными лесами и просторными высокогорными лугами.

А затем мы поднимемся выше облаков, устроим пикник в горах и будем наслаждаться фантастической красоты пейзажами. И поговорим о традициях Аджарии, его жителях и кухне.
Волшебство Гомис Мта на закате - из Батуми
Волшебство Гомис Мта на закате - из Батуми
Волшебство Гомис Мта на закате - из Батуми

Описание экскурсии

По пути из Батуми в Гомис Мта природа будет стремительно меняться: влажные субтропики уступят место хвойным лесам, а затем — открытым горным просторам. Будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и просто полюбоваться видами.

Монастырь Шемокмеди — тихое место вдали от городского шума. Неспешно пройдём по территории древней обители и поговорим о быте местных монахов.

Гомис Мта — высокогорная деревня над облаками. Благодаря особенностям рельефа и перепадам температур облака часто собираются в долинах ниже смотровых площадок, создавая ощущение, будто вы стоите над бескрайним белым океаном. У вас будет время прогуляться по окрестностям и насладиться воздухом и панорамами.

Пикник на вершине с горячими и холодными блюдами и напитками — меню обсудим заранее. На закате нас ждёт ежедневное чудо, когда облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки, а горные вершины постепенно погружаются в темноту.

Каждая поездка проходит по-разному: кому-то интересно больше узнать об истории, кому-то — о современной жизни Грузии, поэтому мы всегда подстраиваем рассказ под ваши интересы. Вы услышите:

  • об истории и культуре региона
  • о традициях грузинского застолья
  • о том, чем прибрежная Аджария отличается от горных районов
  • от чего зависит появление знаменитого моря облаков
  • как живут небольшие горные посёлки

Примерный тайминг

14:00 — выезд из Батуми
16:00–16:30 — монастырь Шемокмеди
16:30–17:00 — подъём к Гомис Мта
17:00–18:00 — прогулка по деревне
18:00–20:30 — пикник в горах
19:15–20:30 — закат
22:00–22:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Поездка проходит на 7-местном минивэне Honda Elysion или 5-местной Toyota Avalon — в зависимости от размера группы
  • Пикник оплачивается дополнительно — от 30 лари с чел (~$12)
  • Появление «моря облаков» зависит исключительно от погоды, поэтому гарантировать это природное явление невозможно
  • Время возвращения может немного измениться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и продолжительности остановок по маршруту
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1547 туристов
Мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.

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