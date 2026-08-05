А затем мы поднимемся выше облаков, устроим пикник в горах и будем наслаждаться фантастической красоты пейзажами. И поговорим о традициях Аджарии, его жителях и кухне.
Описание экскурсии
По пути из Батуми в Гомис Мта природа будет стремительно меняться: влажные субтропики уступят место хвойным лесам, а затем — открытым горным просторам. Будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и просто полюбоваться видами.
Монастырь Шемокмеди — тихое место вдали от городского шума. Неспешно пройдём по территории древней обители и поговорим о быте местных монахов.
Гомис Мта — высокогорная деревня над облаками. Благодаря особенностям рельефа и перепадам температур облака часто собираются в долинах ниже смотровых площадок, создавая ощущение, будто вы стоите над бескрайним белым океаном. У вас будет время прогуляться по окрестностям и насладиться воздухом и панорамами.
Пикник на вершине с горячими и холодными блюдами и напитками — меню обсудим заранее. На закате нас ждёт ежедневное чудо, когда облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки, а горные вершины постепенно погружаются в темноту.
Каждая поездка проходит по-разному: кому-то интересно больше узнать об истории, кому-то — о современной жизни Грузии, поэтому мы всегда подстраиваем рассказ под ваши интересы. Вы услышите:
- об истории и культуре региона
- о традициях грузинского застолья
- о том, чем прибрежная Аджария отличается от горных районов
- от чего зависит появление знаменитого моря облаков
- как живут небольшие горные посёлки
Примерный тайминг
14:00 — выезд из Батуми
16:00–16:30 — монастырь Шемокмеди
16:30–17:00 — подъём к Гомис Мта
17:00–18:00 — прогулка по деревне
18:00–20:30 — пикник в горах
19:15–20:30 — закат
22:00–22:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном минивэне Honda Elysion или 5-местной Toyota Avalon — в зависимости от размера группы
- Пикник оплачивается дополнительно — от 30 лари с чел (~$12)
- Появление «моря облаков» зависит исключительно от погоды, поэтому гарантировать это природное явление невозможно
- Время возвращения может немного измениться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и продолжительности остановок по маршруту
- С вами будет один из гидов нашей команды