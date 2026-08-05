За несколько часов в пути субтропические пейзажи побережья сменятся хвойными лесами и просторными высокогорными лугами. А затем мы поднимемся выше облаков, устроим пикник в горах и будем наслаждаться фантастической красоты пейзажами. И поговорим о традициях Аджарии, его жителях и кухне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По пути из Батуми в Гомис Мта природа будет стремительно меняться: влажные субтропики уступят место хвойным лесам, а затем — открытым горным просторам. Будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и просто полюбоваться видами.

Монастырь Шемокмеди — тихое место вдали от городского шума. Неспешно пройдём по территории древней обители и поговорим о быте местных монахов.

Гомис Мта — высокогорная деревня над облаками. Благодаря особенностям рельефа и перепадам температур облака часто собираются в долинах ниже смотровых площадок, создавая ощущение, будто вы стоите над бескрайним белым океаном. У вас будет время прогуляться по окрестностям и насладиться воздухом и панорамами.

Пикник на вершине с горячими и холодными блюдами и напитками — меню обсудим заранее. На закате нас ждёт ежедневное чудо, когда облака окрашиваются в золотые и розовые оттенки, а горные вершины постепенно погружаются в темноту.

Каждая поездка проходит по-разному: кому-то интересно больше узнать об истории, кому-то — о современной жизни Грузии, поэтому мы всегда подстраиваем рассказ под ваши интересы. Вы услышите:

об истории и культуре региона

о традициях грузинского застолья

о том, чем прибрежная Аджария отличается от горных районов

от чего зависит появление знаменитого моря облаков

как живут небольшие горные посёлки

Примерный тайминг

14:00 — выезд из Батуми

16:00–16:30 — монастырь Шемокмеди

16:30–17:00 — подъём к Гомис Мта

17:00–18:00 — прогулка по деревне

18:00–20:30 — пикник в горах

19:15–20:30 — закат

22:00–22:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали