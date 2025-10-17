Батуми, известный как второй Лас-Вегас, предлагает уникальное сочетание современности и истории.Прогулка по историческому центру, где смешиваются разные архитектурные стили и конфессии, подарит незабываемые впечатления.Участники экскурсии посетят рынок, чтобы узнать о

грузинских специях и продуктах, а затем примут участие в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд. Завершит день грузинское застолье с дегустацией местных вин и чачи, где каждый сможет почувствовать истинное гостеприимство этой страны

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по исторической части Батуми

Городок молодой, а экскурсия получается минимум на 4 часа, потому что история тут как бы сконцентрирована во времени и пространстве. Контрасты, колорит, многообразие, знаменитый кофе по-батумски (не по-турецки, прошу заметить), потрясающий вид с колеса обозрения. Дополним прогулку дегустацией редких вин и уникальных напитков из разных регионов Грузии.

Поездка на рынок за продуктами и специями от проверенного продавца

Я расскажу вам о грузинских специях, соусах и прочих изысках на любой вкус — вы сможете купить их себе на год вперёд. А ведь существуют блюда, которые готовятся без единой специи, знали? В этот день узнаете и увидите.

Мастер-класс грузинской кухни

Мы отправимся в невероятно живописное место у горной реки, где на открытом огне приготовим сезонное блюдо грузинской кухни.

Традиционное грузинское застолье

В завершении этого насыщенного дня вы воздадите должное сезонному блюду, хачапури, салату, местному сыру, баклажанам, картофелю, вину и чаче. Разберётесь в феномене грузинского гостеприимства и поймёте, что виноделие имеет сакральную связь с жизненным укладом и образом мышления в Грузии.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в Батуми

Тем, кто много раз бывал в этих краях, — я открою вам город по-новому, а места, которые мы посетим, путешественник никогда не найдёт самостоятельно

Примерный тайминг экскурсии:

Экскурсия по Батуми с дегустацией в винном погребе и поездкой на колесе обозрения — примерно 5 часов

Рынок местных продуктов — около 30 минут

Мастер-класс в семейном ресторане — примерно 1 час

Грузинское застолье — без чёткого ограничения по времени

Организационные детали