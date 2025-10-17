Знакомство с Батуми: на прогулке, на кухне и за столом (всё включено)
Исследуйте исторический центр Батуми, насладитесь дегустацией вин и погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства на традиционном застолье
Батуми, известный как второй Лас-Вегас, предлагает уникальное сочетание современности и истории.
Прогулка по историческому центру, где смешиваются разные архитектурные стили и конфессии, подарит незабываемые впечатления.
Участники экскурсии посетят рынок, чтобы узнать о читать дальше
грузинских специях и продуктах, а затем примут участие в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд.
Завершит день грузинское застолье с дегустацией местных вин и чачи, где каждый сможет почувствовать истинное гостеприимство этой страны
🌆 Прогулка по историческому центру
🍷 Дегустация редких грузинских вин
🍽️ Мастер-класс по грузинской кухне
🛍️ Посещение местного рынка
🎉 Традиционное грузинское застолье
Исторический центр Батуми
Колесо обозрения
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по исторической части Батуми
Городок молодой, а экскурсия получается минимум на 4 часа, потому что история тут как бы сконцентрирована во времени и пространстве. Контрасты, колорит, многообразие, знаменитый кофе по-батумски (не по-турецки, прошу заметить), потрясающий вид с колеса обозрения. Дополним прогулку дегустацией редких вин и уникальных напитков из разных регионов Грузии.
Поездка на рынок за продуктами и специями от проверенного продавца
Я расскажу вам о грузинских специях, соусах и прочих изысках на любой вкус — вы сможете купить их себе на год вперёд. А ведь существуют блюда, которые готовятся без единой специи, знали? В этот день узнаете и увидите.
Мастер-класс грузинской кухни
Мы отправимся в невероятно живописное место у горной реки, где на открытом огне приготовим сезонное блюдо грузинской кухни.
Традиционное грузинское застолье
В завершении этого насыщенного дня вы воздадите должное сезонному блюду, хачапури, салату, местному сыру, баклажанам, картофелю, вину и чаче. Разберётесь в феномене грузинского гостеприимства и поймёте, что виноделие имеет сакральную связь с жизненным укладом и образом мышления в Грузии.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые в Батуми
Тем, кто много раз бывал в этих краях, — я открою вам город по-новому, а места, которые мы посетим, путешественник никогда не найдёт самостоятельно
Примерный тайминг экскурсии:
Экскурсия по Батуми с дегустацией в винном погребе и поездкой на колесе обозрения — примерно 5 часов
Рынок местных продуктов — около 30 минут
Мастер-класс в семейном ресторане — примерно 1 час
Грузинское застолье — без чёткого ограничения по времени
Организационные детали
Переезд между локациями проходит на автомобиле MB Vito или микроавтобусе MB Sprinter — в зависимости от количества человек
В стоимость включено абсолютно всё, что указано в программе. Дополнительные расходы — только ваши покупки на рынке по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Парк 6 Мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Алексей — ваш гид в Батуми
Привет! Я — Алекс, ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года я организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране.
В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых читать дальше
складывается правильное и гармоничное восприятие такой аутентичной страны, как Грузия.
Кухня, природа, виноделие, культура и религия, философия жизни и быта, составляющие ДНК нации, представляют собой невероятно интересную и завораживающую совокупность, которую необходимо прочувствовать при посещении Грузии.
В стоимость каждого тура входит всё: проживание, питание, экскурсии, входные билеты, трансферы. Дополнительные траты будут только на сувениры и покупки. Таким образом, вы точно знаете, сколько потратите за отдых.
Со мной вы прочувствуете настоящее, а не показное гостеприимство и увезёте с собой воспоминания на всю жизнь и частичку магии Грузии.
Потому что со мной вы будете гостем, а не туристом.
Илья
17 окт 2025
Я начну сразу с главного, в начале сентября резко закончился поток туристов, а я выбрал и оплатил все экскурсии в приложении заранее еще в августе. Какое неприятное удивление ждало меня, читать дальше
когда практически все гиды отменили запланированные экскурсии из-за недобора группы. Все гиды кроме Алексея!
Алексей просто взял и провел для меня единственного индивидуальную экскурсию, в которую вошла вся программа, кроме кухни! Я был невероятно рад и удивлен, что такое бывает. С удовольствием прогулялся с Алексеем по историческому Батуми. Рекомендую, это наверное один из самых ответственных гидов!
L
Larissa
22 авг 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод Алексей, рекомендую обязательно 👍
