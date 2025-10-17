Знакомство с Батуми: на прогулке, на кухне и за столом (всё включено)

Исследуйте исторический центр Батуми, насладитесь дегустацией вин и погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства на традиционном застолье
Батуми, известный как второй Лас-Вегас, предлагает уникальное сочетание современности и истории.

Прогулка по историческому центру, где смешиваются разные архитектурные стили и конфессии, подарит незабываемые впечатления.

Участники экскурсии посетят рынок, чтобы узнать о
читать дальше

грузинских специях и продуктах, а затем примут участие в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд.

Завершит день грузинское застолье с дегустацией местных вин и чачи, где каждый сможет почувствовать истинное гостеприимство этой страны

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по историческому центру
  • 🍷 Дегустация редких грузинских вин
  • 🍽️ Мастер-класс по грузинской кухне
  • 🛍️ Посещение местного рынка
  • 🎉 Традиционное грузинское застолье
Что можно увидеть

  • Исторический центр Батуми
  • Колесо обозрения

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по исторической части Батуми

Городок молодой, а экскурсия получается минимум на 4 часа, потому что история тут как бы сконцентрирована во времени и пространстве. Контрасты, колорит, многообразие, знаменитый кофе по-батумски (не по-турецки, прошу заметить), потрясающий вид с колеса обозрения. Дополним прогулку дегустацией редких вин и уникальных напитков из разных регионов Грузии.

Поездка на рынок за продуктами и специями от проверенного продавца

Я расскажу вам о грузинских специях, соусах и прочих изысках на любой вкус — вы сможете купить их себе на год вперёд. А ведь существуют блюда, которые готовятся без единой специи, знали? В этот день узнаете и увидите.

Мастер-класс грузинской кухни

Мы отправимся в невероятно живописное место у горной реки, где на открытом огне приготовим сезонное блюдо грузинской кухни.

Традиционное грузинское застолье

В завершении этого насыщенного дня вы воздадите должное сезонному блюду, хачапури, салату, местному сыру, баклажанам, картофелю, вину и чаче. Разберётесь в феномене грузинского гостеприимства и поймёте, что виноделие имеет сакральную связь с жизненным укладом и образом мышления в Грузии.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто впервые в Батуми
  • Тем, кто много раз бывал в этих краях, — я открою вам город по-новому, а места, которые мы посетим, путешественник никогда не найдёт самостоятельно

Примерный тайминг экскурсии:

  • Экскурсия по Батуми с дегустацией в винном погребе и поездкой на колесе обозрения — примерно 5 часов
  • Рынок местных продуктов — около 30 минут
  • Мастер-класс в семейном ресторане — примерно 1 час
  • Грузинское застолье — без чёткого ограничения по времени

Организационные детали

  • Переезд между локациями проходит на автомобиле MB Vito или микроавтобусе MB Sprinter — в зависимости от количества человек
  • В стоимость включено абсолютно всё, что указано в программе. Дополнительные расходы — только ваши покупки на рынке по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Парк 6 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Батуми
Привет! Я — Алекс, ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года я организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране. В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых
читать дальше

складывается правильное и гармоничное восприятие такой аутентичной страны, как Грузия. Кухня, природа, виноделие, культура и религия, философия жизни и быта, составляющие ДНК нации, представляют собой невероятно интересную и завораживающую совокупность, которую необходимо прочувствовать при посещении Грузии. В стоимость каждого тура входит всё: проживание, питание, экскурсии, входные билеты, трансферы. Дополнительные траты будут только на сувениры и покупки. Таким образом, вы точно знаете, сколько потратите за отдых. Со мной вы прочувствуете настоящее, а не показное гостеприимство и увезёте с собой воспоминания на всю жизнь и частичку магии Грузии. Потому что со мной вы будете гостем, а не туристом.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
17 окт 2025
Я начну сразу с главного, в начале сентября резко закончился поток туристов, а я выбрал и оплатил все экскурсии в приложении заранее еще в августе. Какое неприятное удивление ждало меня,
читать дальше

когда практически все гиды отменили запланированные экскурсии из-за недобора группы. Все гиды кроме Алексея!

Алексей просто взял и провел для меня единственного индивидуальную экскурсию, в которую вошла вся программа, кроме кухни! Я был невероятно рад и удивлен, что такое бывает. С удовольствием прогулялся с Алексеем по историческому Батуми. Рекомендую, это наверное один из самых ответственных гидов!

L
Larissa
22 авг 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод Алексей, рекомендую обязательно 👍

