ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Что вас ожидает

Грузия — еще и страна чая!

История грузинского чая насчитывает более 170 лет. На прогулке вы узнаете, как благодаря китайскому фермеру в нашей стране зародилась индустрия чаеводства и как удалось сохранить почти без изменений технологию производства натурального продукта. Поговорим об особых свойствах, благодаря которым напиток не горчит и не вяжет. А в уютной чайной вы познакомитесь с большим ассортиментом сортов чая.

Чайная церемония

В формате традиционной китайской и японской церемонии вы попробуете несколько разных сортов грузинского чая. Дегустация раскроет вам целую гамму новых вкусов и ароматов, а наш чайный мастер расскажет, как правильно подбирать и пить травяной напиток.

Прогулка по Старому Тбилиси

Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию по исторической части города. Посетите районы Серных бань и Метехи, осмотрите мост Мира и колоритный театр марионеток им. Резо Габриадзе. Я в хронологическом порядке расскажу об истории Грузии с 7 по 20 век и познакомлю с самыми яркими чертами ее многовековой культуры. Например, вы узнаете о знаменитом национальном застолье «Супра» и откроете происхождение названий аутентичных блюд.

🍷 Кроме того, поговорим о грузинском виноделии, насчитывающем 8000 лет! А в завершение, в качестве бонуса я приглашу вас на дегустацию нескольких сортов местного вина.

Организационные детали

Поскольку экскурсия включает пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви.