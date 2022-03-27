ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Чайный променад по Тбилиси

Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом

Мини-группа
У большинства людей гастрономическая Грузия ассоциируется с вином, хинкали, хачапури и водой Боржоми, и уже не многие помнят, что это также страна чая.

Я расскажу, как в 19 веке здесь возникло чаеводство, что позволяет выращивать чай без химикатов и в чем особенности местных сортов напитка.

А после дегустации проведу для вас экскурсию по старинному Тифлису.
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
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Что вас ожидает

Грузия — еще и страна чая!

История грузинского чая насчитывает более 170 лет. На прогулке вы узнаете, как благодаря китайскому фермеру в нашей стране зародилась индустрия чаеводства и как удалось сохранить почти без изменений технологию производства натурального продукта. Поговорим об особых свойствах, благодаря которым напиток не горчит и не вяжет. А в уютной чайной вы познакомитесь с большим ассортиментом сортов чая.

Чайная церемония

В формате традиционной китайской и японской церемонии вы попробуете несколько разных сортов грузинского чая. Дегустация раскроет вам целую гамму новых вкусов и ароматов, а наш чайный мастер расскажет, как правильно подбирать и пить травяной напиток.

Прогулка по Старому Тбилиси

Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию по исторической части города. Посетите районы Серных бань и Метехи, осмотрите мост Мира и колоритный театр марионеток им. Резо Габриадзе. Я в хронологическом порядке расскажу об истории Грузии с 7 по 20 век и познакомлю с самыми яркими чертами ее многовековой культуры. Например, вы узнаете о знаменитом национальном застолье «Супра» и откроете происхождение названий аутентичных блюд.

🍷 Кроме того, поговорим о грузинском виноделии, насчитывающем 8000 лет! А в завершение, в качестве бонуса я приглашу вас на дегустацию нескольких сортов местного вина.

Организационные детали

Поскольку экскурсия включает пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Свободы
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

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