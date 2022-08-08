ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

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Чайный променад по Тбилиси

Погрузитесь в мир грузинского чая и откройте для себя уникальные сорта. Прогулка по историческому Тбилиси с дегустацией чая и виноделия
Грузия известна не только вином и хинкали, но и богатой историей чаеводства.

На этой экскурсии участники узнают, как китайский фермер привнес культуру чая в страну и как она сохранилась до наших
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дней. Дегустация грузинского чая в традиционной обстановке раскроет новые вкусы и ароматы.

Прогулка по старинному Тбилиси позволит посетить знаковые места, такие как Серные бани и театр марионеток, и познакомиться с культурой и историей Грузии

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍵 Узнать историю грузинского чая
  • 🌿 Дегустация уникальных сортов
  • 🏛 Прогулка по историческому Тбилиси
  • 🎭 Посещение театра марионеток
  • 🍷 Погружение в культуру виноделия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и красотой города. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но дегустация чая в уютной обстановке согреет и создаст атмосферу уюта.
Сейчас август — это идеальное время.
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси
Чайный променад по Тбилиси

Что можно увидеть

  • Серные бани
  • Мост Мира
  • Театр марионеток им. Резо Габриадзе

Описание экскурсии

Грузия — еще и страна чая!

История грузинского чая насчитывает более 170 лет. На прогулке вы узнаете, как благодаря китайскому фермеру в нашей стране зародилась индустрия чаеводства и как удалось сохранить почти без изменений технологию производства натурального продукта. Поговорим об особых свойствах, благодаря которым напиток не горчит и не вяжет. А в уютной чайной вы познакомитесь с большим ассортиментом сортов чая.

Чайная церемония

В формате традиционной китайской и японской церемонии вы попробуете несколько разных сортов грузинского чая. Дегустация раскроет вам целую гамму новых вкусов и ароматов, а наш чайный мастер расскажет, как правильно подбирать и пить травяной напиток.

Прогулка по Старому Тбилиси

Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию по исторической части города. Посетите районы Серных бань и Метехи, осмотрите мост Мира и колоритный театр марионеток им. Резо Габриадзе. Я в хронологическом порядке расскажу об истории Грузии с 7 по 20 век и познакомлю с самыми яркими чертами ее многовековой культуры. Например, вы узнаете о знаменитом национальном застолье «Супра» и откроете происхождение названий аутентичных блюд.

🍷 Кроме того, поговорим о грузинском виноделии, насчитывающем 8000 лет! А в завершение, в качестве бонуса я приглашу вас на дегустацию нескольких сортов местного вина.

Организационные детали

  • Поскольку экскурсия включает пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€135
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Александра
Замечательная и необычна экскурсия, однозначно советую, особенно если вы чайный человек, как я.
Валерий прекрасный гид и очень интересный собеседник. Музей чая и дегустация оставили особенные впечатления о другой стороне Грузии. Маршрут променада был составлен очень увлекательно - посмотрели на город с разных сторон реки.
Замечательная и необычна экскурсия, однозначно советую, особенно если вы чайный человек, как я.
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Л
Очень душевная и насыщенная экскурсия, которая состоит из трёх частей - прогулка по центру города, посещение чайного музея и «бонус» - дегустация вина. Везде рассказывают, показывают, только успевай запоминать. Валерий
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- очень интересный человек и рассказчик, как и его коллеги из чайного музея - специалисты в своём деле, создают уютную атмосферу и делятся тонкостями производства грузинского фермерского чая. 😻 В чайном музее можно купить грузинский чай, но только за наличные, советую их взять, потому что, скорее всего, забрать немножко с собой вам захочется)) Отдельно отмечу отзывчивость Валерия - забронировал экскурсию 1 января утром на вечер, он все организовал и провёл целую экскурсию мне одному, а потом помог найти отличное ооооооместо, где можно поужинать (а 1 января все рестораны либо заняты с ожиданием в полтора часа, либо закрыты, поэтому туристу что-то найти очень сложно). Одним словом, нашёл своего гида, в свой следующий приезд собираюсь посетить другие авторские программы Валерия 👍

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Р
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуется посетить
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