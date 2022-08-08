ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и красотой города. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но дегустация чая в уютной обстановке согреет и создаст атмосферу уюта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Серные бани
Мост Мира
Театр марионеток им. Резо Габриадзе
Описание экскурсии
Грузия — еще и страна чая!
История грузинского чая насчитывает более 170 лет. На прогулке вы узнаете, как благодаря китайскому фермеру в нашей стране зародилась индустрия чаеводства и как удалось сохранить почти без изменений технологию производства натурального продукта. Поговорим об особых свойствах, благодаря которым напиток не горчит и не вяжет. А в уютной чайной вы познакомитесь с большим ассортиментом сортов чая.
Чайная церемония
В формате традиционной китайской и японской церемонии вы попробуете несколько разных сортов грузинского чая. Дегустация раскроет вам целую гамму новых вкусов и ароматов, а наш чайный мастер расскажет, как правильно подбирать и пить травяной напиток.
Прогулка по Старому Тбилиси
Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию по исторической части города. Посетите районы Серных бань и Метехи, осмотрите мост Мира и колоритный театр марионеток им. Резо Габриадзе. Я в хронологическом порядке расскажу об истории Грузии с 7 по 20 век и познакомлю с самыми яркими чертами ее многовековой культуры. Например, вы узнаете о знаменитом национальном застолье «Супра» и откроете происхождение названий аутентичных блюд.
🍷 Кроме того, поговорим о грузинском виноделии, насчитывающем 8000 лет! А в завершение, в качестве бонуса я приглашу вас на дегустацию нескольких сортов местного вина.
Организационные детали
Поскольку экскурсия включает пешую прогулку, гостям рекомендуется приходить в удобной обуви
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€135
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Александра
Замечательная и необычна экскурсия, однозначно советую, особенно если вы чайный человек, как я. Валерий прекрасный гид и очень интересный собеседник. Музей чая и дегустация оставили особенные впечатления о другой стороне Грузии. Маршрут променада был составлен очень увлекательно - посмотрели на город с разных сторон реки.
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Л
Лев
Очень душевная и насыщенная экскурсия, которая состоит из трёх частей - прогулка по центру города, посещение чайного музея и «бонус» - дегустация вина. Везде рассказывают, показывают, только успевай запоминать. Валерий читать дальшеуменьшить
- очень интересный человек и рассказчик, как и его коллеги из чайного музея - специалисты в своём деле, создают уютную атмосферу и делятся тонкостями производства грузинского фермерского чая. 😻 В чайном музее можно купить грузинский чай, но только за наличные, советую их взять, потому что, скорее всего, забрать немножко с собой вам захочется)) Отдельно отмечу отзывчивость Валерия - забронировал экскурсию 1 января утром на вечер, он все организовал и провёл целую экскурсию мне одному, а потом помог найти отличное ооооооместо, где можно поужинать (а 1 января все рестораны либо заняты с ожиданием в полтора часа, либо закрыты, поэтому туристу что-то найти очень сложно). Одним словом, нашёл своего гида, в свой следующий приезд собираюсь посетить другие авторские программы Валерия 👍
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Р
Раиса
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуется посетить