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Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе

Go I.
Go I. – Гид из Тбилиси
Вы в Грузии впервые и не знаете с чего начать? На этой индивидуальной экскурсии 🧭 вы сможете охватить весь регион Кахетия.

Гид назначит начало маршрута в удобном для вас месте.

Большую часть поездки вы проведете в монастырском комплексе Давид-Гареджи.

По желанию можно добавить визит в верхнюю часть комплекса.

Подъем в гору займет 1 час.

После вы отправитесь в село Мирзаани, на родину грузинского художника Нико Пиросмани.

Затем доедете до города Сигнахи и посетите монастырь Бодбе.

Путешествие продлится 8 часов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-45 человек

  • $170 за экскурсию

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Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе

Что вы увидите

  • Давид-Гареджи
  • Сигнахи
  • монастырь Бодбе
Выездная индивидуальная групповая.
Экскурсионный тур охватывает восточную Грузию — Кахетию. Мы предлагаем незабываемую поездку в Давид-Гареджи — высеченный в скале монастрыский комплекс, расположенный в удивительном, очень красивом и необычном месте – пустыне. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в. сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившимся в естественной пещере Гареджа. можно расширить, добавив к ней посещение верхней части монастырского комплекса — Земо Гареджи, где можно будет изучить уникальные фрески. Восхождение в верхнюю часть монастырского комплекса занимает около часа; отсюда открывается удивительной красоты панорама сразу на две стороны — грузинскую и азербайджанскую (монастырский комплекс расположен на грузино-азербайджанской границе)
В этом туре запланировано посещение Мирзаани — село, в котором родился знаменитый грузинский художник- Нико Пиросмани. В Мирзаани работает музей 🖼 Пиросмани, в котором собрана коллекция работ художника. Гости этого тура также посетят Бодбе, монастырь, в котором похоронена святая Нино, принесшая в Грузию христианство.
Далее старинный, необыкновенно живописный городок любви — Сигнаги. Этот город 🏙️ с его природной красотой, традиционной архитектурой и синтезом культур народов Грузии, всегда считался жемчужиной страны. Осмотрим в Сигнахи крепостную стену, окружающую весь город и поднявшись на одну из башен будем любоваться прекрасным видом на Алазанзскую долину.
Что входит
  • Встреча на назначенном месте
  • индивидуальное обслуживание гида, который свободно говорит по-русски и/или по-английски
  • Сопровождение гида с транпортом в течение тура
Начало
🚩 по договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 по договоренности
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Давид-Гареджи, Сигнахи и Бодбе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Go I.
Go I.
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