Выездная индивидуальная групповая.

Экскурсионный тур охватывает восточную Грузию — Кахетию. Мы предлагаем незабываемую поездку в Давид-Гареджи — высеченный в скале монастрыский комплекс, расположенный в удивительном, очень красивом и необычном месте – пустыне. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в. сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившимся в естественной пещере Гареджа. можно расширить, добавив к ней посещение верхней части монастырского комплекса — Земо Гареджи, где можно будет изучить уникальные фрески. Восхождение в верхнюю часть монастырского комплекса занимает около часа; отсюда открывается удивительной красоты панорама сразу на две стороны — грузинскую и азербайджанскую (монастырский комплекс расположен на грузино-азербайджанской границе)

В этом туре запланировано посещение Мирзаани — село, в котором родился знаменитый грузинский художник- Нико Пиросмани. В Мирзаани работает музей 🖼 Пиросмани, в котором собрана коллекция работ художника. Гости этого тура также посетят Бодбе, монастырь, в котором похоронена святая Нино, принесшая в Грузию христианство.

Далее старинный, необыкновенно живописный городок любви — Сигнаги. Этот город 🏙️ с его природной красотой, традиционной архитектурой и синтезом культур народов Грузии, всегда считался жемчужиной страны. Осмотрим в Сигнахи крепостную стену, окружающую весь город и поднявшись на одну из башен будем любоваться прекрасным видом на Алазанзскую долину.