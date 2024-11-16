Познайте Тбилиси через его скрытые уголки, прокатитесь на различных видах городского транспорта и откройте для себя его тайны. Завершите день дегустацией настоящего грузинского вина и традиционных блюд.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Тбилиси на ладони: экскурсия по городу на разных видах транспорта На этой эксклюзивной экскурсии Вы увидите главные достопримечательности города в разных его районах, в которые Вы обычно не попадаете при обычной пешеходной экскурсии, а также узнаете много секретов города, побываете на дегустации настоящего грузинского вина и насладитесь грузинской кухней! В стоимость входит ВСЁ! Вы прокатитесь на разных видах городского транспорта - таких как:
Метро • Автобус • Такси • Фаэтон (Электромобиль) • Фуникулёр • Пешеходная часть экскурсии •?+1 - (Это бонус от Гида на его выбор). Важная информация: Некоторые виды транспорта могут заменяться на другие, в зависимости от погоды.
Ежедневно в 10:00 кроме понедельника!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник царя Парнаваза
- СТ.М. Авлабари
- Памятник героям фильма «Мимино»
- Станция М. Руставели
- Памятник поэту Шота Руставели
- Бывший Дом Кино
- Крепость Сачино
- Балкончик Дариджан Дадиани
- Храм Метехи, парк Мтацминда
- Памятник Вахтангу Горгасали - основателя Тбилиси
- Смотровая на Старый город
- Мост 100000 мучеников
- Молельню Або Тбилели
- Банный квартал - Абанотубани
- Инжировое ущелье
- Пушкинская баня
- Дерево желаний, Башню и театр Р. Габриадзе
- Самые маленькие часы в городе
- Стеклянный Мост (Мост Мира)
- Разные памятники по пути маршрута
Что включено
- Все виды транспорта - стоимость за проезд
- Обед в грузинском кабаке + дегустация вина + бонус-подарок
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные траты по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: King Parnavaz Garden
Завершение: Площадь Мэйдан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 кроме понедельника!
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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