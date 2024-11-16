Тбилиси на ладони: экскурсия по городу на разных видах транспорта На этой эксклюзивной экскурсии Вы увидите главные достопримечательности города в разных его районах, в которые Вы обычно не попадаете при обычной пешеходной экскурсии, а также узнаете много секретов города, побываете на дегустации настоящего грузинского вина и насладитесь грузинской кухней! В стоимость входит ВСЁ! Вы прокатитесь на разных видах городского транспорта - таких как:

Метро • Автобус • Такси • Фаэтон (Электромобиль) • Фуникулёр • Пешеходная часть экскурсии •?+1 - (Это бонус от Гида на его выбор). Важная информация: Некоторые виды транспорта могут заменяться на другие, в зависимости от погоды.