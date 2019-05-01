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Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку

Перенестись в эпоху раннего христианства, прикоснуться к святыням и узнать об истории и культуре
Мцхета — древнейшая столица Грузии, священное и культовое место для верующих.

В отличие от шумного Тбилиси, древняя Мцхета — тихий и уютный, даже сказочный городок, где царят покой и гармония.

Вы прогуляетесь
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по его улочкам, посетите древние храмы, прикоснетесь к святыням и услышите истории о праведниках, живших на нашей земле.

Здесь вы поймёте всю глубину христианской Грузии, ощутите дыхание времен и узнаете, как зарождалось наше государство.

Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку

Описание экскурсии

Храм Святого креста

По Военно-Грузинской дороге — её описание встречается еще у древних греков — мы отправимся к городу Мцхета. По пути посетим храм Джвари, который описывал Лермонтов в поэме «Мцыри». Мы поговорим о святой Нино, которая, по преданию, именно в этом месте поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. А уже в Мцхете вы подойдете к многовековому ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала.

Реликвии и святыни

Вы заглянете в храм Самтавро: здесь похоронены царь Мириан и его жена, первые крещеные правители Грузии. Полюбуетесь старинными фресками и сможете приложиться к мощам старца Гавриила, одного из самых почитаемых грузинских святых. Мы посетим кафедральный собор Светицховели, что означает «Столп Животворяший» — вы узнаете, почему он так называется, услышите легенду, связанную с его зодчим Арсукисдзе. И сможете прикоснуться к находящимся здесь святыням: хитону Иисуса Христа, милоти Ильи Пророка и мощам Андрея Первозванного.

Крепость Ананури и Жинвальское водохранилище

Ананури — старинный оборонительный комплекс в 66 км от Тбилиси, проходящий вдоль знаменитой Грузинской Военной Дороги. Посетить Ананури стоит, если вы увлекаетесь историей, любите легенды, искусство, древнюю архитектуру и хотите погрузиться в особую атмосферу, отличную от городской.

Кроме того, вы увидите Арку Дружбы на Военно-Грузинской дороге, приуроченную к юбилею подписания Георгиевского трактата. А также осмотрите Храм Святой Троицы — Гергети, откуда открывается великолепный вид на гору Казбек.
Во время экскурсии вы сможете приобрести сувениры, пряности, чурчхелу и натуральный горный мёд по демократичным ценам.

А после экскурсии, если захотите, мы заглянем в местный кабачок и попробуем самые вкусные хинкали, хачапури и фасоль в глиняных горшочках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды: Артак или Нара

В стоимость экскурсии включено

Трансфер, вода и сезонные фрукты

Дополнительные расходы

  • Трансфер (на джипе) к храму в Гергети (15 лари с человека)
  • Обед в кабаке — по вашему желанию

При заказе у нас нескольких экскурсий мы сделаем скидку (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нара и Артак
Нара и Артак — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и
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сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни. Добро пожаловать в Тбилиси!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Ю
Очень понравилась экскурсия. Артак рассказывает очень много, но подача информации очень легкая для восприятия. Гид очень эрудированный и комфортный в общении человек. После экскурсии завез нас в очень вкусный ресторан. И еще, кроме информации по теме экскурсии, рассказал нам много нужного и интересного. Спасибо большое.
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