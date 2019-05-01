Мцхета — древнейшая столица Грузии, священное и культовое место для верующих.В отличие от шумного Тбилиси, древняя Мцхета — тихий и уютный, даже сказочный городок, где царят покой и гармония.Вы прогуляетесь

по его улочкам, посетите древние храмы, прикоснетесь к святыням и услышите истории о праведниках, живших на нашей земле. Здесь вы поймёте всю глубину христианской Грузии, ощутите дыхание времен и узнаете, как зарождалось наше государство.

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Описание экскурсии

Храм Святого креста

По Военно-Грузинской дороге — её описание встречается еще у древних греков — мы отправимся к городу Мцхета. По пути посетим храм Джвари, который описывал Лермонтов в поэме «Мцыри». Мы поговорим о святой Нино, которая, по преданию, именно в этом месте поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. А уже в Мцхете вы подойдете к многовековому ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала.

Реликвии и святыни

Вы заглянете в храм Самтавро: здесь похоронены царь Мириан и его жена, первые крещеные правители Грузии. Полюбуетесь старинными фресками и сможете приложиться к мощам старца Гавриила, одного из самых почитаемых грузинских святых. Мы посетим кафедральный собор Светицховели, что означает «Столп Животворяший» — вы узнаете, почему он так называется, услышите легенду, связанную с его зодчим Арсукисдзе. И сможете прикоснуться к находящимся здесь святыням: хитону Иисуса Христа, милоти Ильи Пророка и мощам Андрея Первозванного.

Крепость Ананури и Жинвальское водохранилище

Ананури — старинный оборонительный комплекс в 66 км от Тбилиси, проходящий вдоль знаменитой Грузинской Военной Дороги. Посетить Ананури стоит, если вы увлекаетесь историей, любите легенды, искусство, древнюю архитектуру и хотите погрузиться в особую атмосферу, отличную от городской.

Кроме того, вы увидите Арку Дружбы на Военно-Грузинской дороге, приуроченную к юбилею подписания Георгиевского трактата. А также осмотрите Храм Святой Троицы — Гергети, откуда открывается великолепный вид на гору Казбек.

Во время экскурсии вы сможете приобрести сувениры, пряности, чурчхелу и натуральный горный мёд по демократичным ценам.

А после экскурсии, если захотите, мы заглянем в местный кабачок и попробуем самые вкусные хинкали, хачапури и фасоль в глиняных горшочках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды: Артак или Нара

В стоимость экскурсии включено

Трансфер, вода и сезонные фрукты

Дополнительные расходы

Трансфер (на джипе) к храму в Гергети (15 лари с человека)

Обед в кабаке — по вашему желанию

При заказе у нас нескольких экскурсий мы сделаем скидку (подробности в переписке)