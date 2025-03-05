Фотопрогулка по Тбилиси

Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах
Представьте себе прогулку по живописным уголкам Анталии, где каждый шаг открывает новые впечатления.

Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным
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видом на горы - все это ждет вас в уникальной фотопрогулке.

Ваш личный фотограф не только поделится интересными фактами о каждом месте, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты.

После этой прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите профессиональные фотографии, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии.

Не упустите шанс забронировать этот незабываемый опыт и увидеть Анталию такой, какой вы ее еще не видели

Фотопрогулка по Тбилиси
Фотопрогулка по Тбилиси
Фотопрогулка по Тбилиси
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание фото-прогулки

Об Анталии

Что вам известно об Анталии? Это самый популярный курорт Турции, который привлекает туристов со всего мира. Но Анталия — это не только отели и пляжи, которые могут показаться скучными для любителей активного отдыха. Этот город является настоящим кладезем истории и предлагает множество живописных видов.

Природа и архитектура

Анталия — это невероятное сочетание моря, гор, вечнозеленой природы и старинной архитектуры. Здесь вы сможете насладиться:

  • Удивительными пляжами с чистейшей водой;
  • Величественными горами, которые создают потрясающие пейзажи;
  • Историческими памятниками, рассказывающими о богатом прошлом региона.

Атмосфера города

Каждый уголок Анталии наполняет вас сладким запахом цветущих растений и доброжелательностью местных жителей. Это место, где вы сможете не только отдохнуть, но и погрузиться в уникальную культуру и традиции.

Фотографии с экскурсии

Важно отметить, что в течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией. Эти снимки будут загружены на файлообменник Яндекс.Диск или Google Drive, чтобы вы могли легко их сохранить и поделиться с близкими.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Церковь Метехи
Завершение: Памятник Шота Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией
  • Которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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