Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным
Описание фото-прогулки
Об Анталии
Что вам известно об Анталии? Это самый популярный курорт Турции, который привлекает туристов со всего мира. Но Анталия — это не только отели и пляжи, которые могут показаться скучными для любителей активного отдыха. Этот город является настоящим кладезем истории и предлагает множество живописных видов.
Природа и архитектура
Анталия — это невероятное сочетание моря, гор, вечнозеленой природы и старинной архитектуры. Здесь вы сможете насладиться:
- Удивительными пляжами с чистейшей водой;
- Величественными горами, которые создают потрясающие пейзажи;
- Историческими памятниками, рассказывающими о богатом прошлом региона.
Атмосфера города
Каждый уголок Анталии наполняет вас сладким запахом цветущих растений и доброжелательностью местных жителей. Это место, где вы сможете не только отдохнуть, но и погрузиться в уникальную культуру и традиции.
Фотографии с экскурсии
Важно отметить, что в течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией. Эти снимки будут загружены на файлообменник Яндекс.Диск или Google Drive, чтобы вы могли легко их сохранить и поделиться с близкими.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией
- Которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive