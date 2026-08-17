Героическое прошлое и дух Грузии: Дидгори, Джвари и Мцхета
Места, где рождалась грузинская государственность, вера и национальная гордость - из Тбилиси
Эта поездка объединяет три символа Грузии: мемориал Дидгори, где была одержана одна из главных побед в истории страны, древние святыни Мцхеты и монастырь Джвари с панорамой слияния Куры и Арагви. Вы познакомитесь с ключевыми страницами грузинской истории и увидите объекты ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Монастырь Джвари — символ начала христианской эры в Грузии. Это храм 6 века на вершине горы, откуда открывается легендарный вид на слияние Арагви и Куры. Мы расскажем, как святая Нино установила здесь первый крест.
Мемориал Дидгори — место судьбоносной битвы 1121 года. Вы увидите впечатляющий мемориальный комплекс на высоте около 1800 метров: гигантские мечи, вонзённые в землю, и скульптуры воинов на фоне Триалетского хребта. Поговорим о полководческом гении царя Давида Строителя, о том, как небольшое войско одержало великую победу и почему Дидгори стал символом грузинской гордости и свободы.
Светицховели — духовный центр Грузии. Вы посетите величественный кафедральный собор 11 века, внесённый в список ЮНЕСКО и усыпальницу царей династии Багратиони, где хранятся древние фрески и великая христианская святыня — Хитон Господень.
Монастырский комплекс Самтавро — живая история. Вы увидите действующий женский монастырь, священный ежевичный куст святой Нино и гробницы первых христианских правителей страны — царя Мириана и царицы Наны.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Prius (детское кресло — по запросу)
Дополнительно оплачивается обед в ресторане грузинской кухни — ~30–50 лари (~10–17 €) за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераб — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мераб, и я — местный гид и организатор поездок по Грузии.
Я специализируюсь на индивидуальных и групповых турах, помогаю подобрать маршрут в зависимости от ваших интересов — будь читать дальшеуменьшить
то природа, гастрономия, история или релакс. Моя цель — сделать ваше путешествие по-настоящему тёплым, запоминающимся и аутентичным.
Мне искренне нравится знакомиться с путешественниками со всего мира. Это возможность не только поделиться красотой и гостеприимством моей страны, но и узнать новые культуры, истории и взгляды на жизнь.
Добро пожаловать в Грузию — страну солнца, гор и настоящей души! Я с радостью помогу вам открыть её по-настоящему.
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