Эта поездка объединяет три символа Грузии: мемориал Дидгори, где была одержана одна из главных побед в истории страны, древние святыни Мцхеты и монастырь Джвари с панорамой слияния Куры и Арагви. Вы познакомитесь с ключевыми страницами грузинской истории и увидите объекты ЮНЕСКО.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Монастырь Джвари — символ начала христианской эры в Грузии. Это храм 6 века на вершине горы, откуда открывается легендарный вид на слияние Арагви и Куры. Мы расскажем, как святая Нино установила здесь первый крест.

Мемориал Дидгори — место судьбоносной битвы 1121 года. Вы увидите впечатляющий мемориальный комплекс на высоте около 1800 метров: гигантские мечи, вонзённые в землю, и скульптуры воинов на фоне Триалетского хребта. Поговорим о полководческом гении царя Давида Строителя, о том, как небольшое войско одержало великую победу и почему Дидгори стал символом грузинской гордости и свободы.

Светицховели — духовный центр Грузии. Вы посетите величественный кафедральный собор 11 века, внесённый в список ЮНЕСКО и усыпальницу царей династии Багратиони, где хранятся древние фрески и великая христианская святыня — Хитон Господень.

Монастырский комплекс Самтавро — живая история. Вы увидите действующий женский монастырь, священный ежевичный куст святой Нино и гробницы первых христианских правителей страны — царя Мириана и царицы Наны.

Организационные детали