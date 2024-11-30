«Грибоедов: горе от… любви». Авторская экскурсия по Тбилиси

Погрузиться в историю, где переплетаются любовь, творчество и дипломатия
Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова — выдающегося дипломата, гениального поэта, музыканта и грузинского зятя — неразрывно переплетена с историей Тифлиса.

На этой прогулке мы погрузимся в мир писателя, пройдём по ключевым местам, связанным с его произведениями, общественными проектами и женой. И выясним, как он жил, любил, творил.
5
2 отзыва
«Грибоедов: горе от… любви». Авторская экскурсия по Тбилиси
«Грибоедов: горе от… любви». Авторская экскурсия по Тбилиси
«Грибоедов: горе от… любви». Авторская экскурсия по Тбилиси
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

«Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!»
А. С. Грибоедов

Что вас ожидает

Крепостная площадь — символ архитектурных преобразований. Поговорим о том, как писатель помогал Тифлису адаптироваться к новым веяниям, сочетая восточную атмосферу с европейским стилем.

Сейдабад и Харпухи — «врата в сказку из „Тысячи и одной ночи“», восточные кварталы, которые очаровали Грибоедова. Вы узнаете, как дипломат и поэт находил здесь вдохновение и что привлекало его в этих оживлённых улочках.

Царский квартал, где Грибоедов жил и творил. На Экзаршеской площади он писал бессмертную комедию «Горе от ума» и разрабатывал проекты по развитию торговли в Тифлисе. Мы обсудим, как любовь к жене вдохновляла его в последние годы жизни.

Сионский собор, где состоялось венчание Грибоедова и Нины Чавчавадзе, грузинской княжны, которая стала его музой и верной спутницей.

Нагорный квартал — район, который писатель любил посещать. Здесь он бывал в гостях у родственницы Лермонтова. И здесь же произошло судьбоносное знакомство с княжной, навсегда изменившее его жизнь.

Воронцовский дворец — место пышного празднования венчания Грибоедова и Нины. Мы расскажем об этом значимом событии и о связи Грибоедова с грузинским дворянством.

Гора Давида, где находится пантеон знаменитых грузин и захоронен Грибоедов. Это место стало символом его наследия, вечной любви и памяти.

Организационные детали

  • Угостим вином и подарим магнитик на память
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Остались вопросы?

в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
30 ноя 2024
Экскурсия стала настоящим открытием! Благодаря нашему гиду мы буквально окунулись в историю Грузии, услышали удивительные рассказы о местных легендах и узнали интересные детали. Было здорово, что гид всегда готов был
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ответить на все вопросы и даже посоветовать, куда сходить и что попробовать после экскурсии. Каждый момент был продуман, от остановок для фото до небольших уютных мест, где можно было передохнуть и насладиться видами. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в сердце грузинской культуры! И спасибо гиду — без него это было бы совсем другое впечатление.

Мария
20 ноя 2024
Супер-экскурсия! Гид был просто огонь, рассказал столько всего, что у меня до сих пор в голове звучат его истории. Все было интересно и живо, а виды — просто дух захватывает! Было видно, что гид по-настоящему увлечен и искренне хочет показать Грузию во всей красе. Потрясающий день, и мы еще долго будем вспоминать, как здорово провели время!

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