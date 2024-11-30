Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова — выдающегося дипломата, гениального поэта, музыканта и грузинского зятя — неразрывно переплетена с историей Тифлиса. На этой прогулке мы погрузимся в мир писателя, пройдём по ключевым местам, связанным с его произведениями, общественными проектами и женой. И выясним, как он жил, любил, творил.

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Описание экскурсии

«Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!»

А. С. Грибоедов

Что вас ожидает

Крепостная площадь — символ архитектурных преобразований. Поговорим о том, как писатель помогал Тифлису адаптироваться к новым веяниям, сочетая восточную атмосферу с европейским стилем.

Сейдабад и Харпухи — «врата в сказку из „Тысячи и одной ночи“», восточные кварталы, которые очаровали Грибоедова. Вы узнаете, как дипломат и поэт находил здесь вдохновение и что привлекало его в этих оживлённых улочках.

Царский квартал, где Грибоедов жил и творил. На Экзаршеской площади он писал бессмертную комедию «Горе от ума» и разрабатывал проекты по развитию торговли в Тифлисе. Мы обсудим, как любовь к жене вдохновляла его в последние годы жизни.

Сионский собор, где состоялось венчание Грибоедова и Нины Чавчавадзе, грузинской княжны, которая стала его музой и верной спутницей.

Нагорный квартал — район, который писатель любил посещать. Здесь он бывал в гостях у родственницы Лермонтова. И здесь же произошло судьбоносное знакомство с княжной, навсегда изменившее его жизнь.

Воронцовский дворец — место пышного празднования венчания Грибоедова и Нины. Мы расскажем об этом значимом событии и о связи Грибоедова с грузинским дворянством.

Гора Давида, где находится пантеон знаменитых грузин и захоронен Грибоедов. Это место стало символом его наследия, вечной любви и памяти.

Организационные детали