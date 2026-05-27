Вы осмотрите крепость Уджарма, монастыри Шуамта, Греми и Алаверди, посетите Телави, а ещё услышите истории о грузинских правителях, попробуете вино из квеври и вспомните сцены из «Мимино».
Описание экскурсии
Крепость Уджарма
Наша первая остановка — одна из древних крепостей Кахетии, которая в прошлом имела важное стратегическое значение. Вы увидите руины на высоком холме, услышите о роли Уджармы в истории региона, полюбуетесь видами на долину реки Иори и горы.
Старый и Новый Шуамта
Затем отправимся к двум монастырям, скрытым среди густого леса. Осмотрим Старый Шуамта с храмами 5-7 веков и Новый Шуамта, связанный с именем царицы Тинатин.
Телави — столица региона
Вы пообедаете в традиционном грузинском ресторане, а ещё увидите знаменитый платан — символ города, которому более 900 лет. Гид также покажет места съёмок культового фильма «Мимино».
«Схнеки» — секреты кахетинского виноделия
После вас ждёт семейная винодельня, где напиток делают по древней грузинской технологии: закапывают глиняные сосуды (квеври) с вином под землю. Вы продегустируете несколько сортов и узнаете, какой виноград выращивают в этом регионе и чем кахетинское виноделие отличается от европейского.
Батонисцихе — дворец Ираклия II
В этой исторической крепости жил один из самых выдающихся грузинских царей. Вы познакомитесь с музейной экспозицией: увидите царские покои, археологические находки и древнее оружие. Узнаете больше о политической и культурной жизни Кахетии того времени.
Крепость Греми — бывшая столица Кахетинского царства
Внутри комплекса вы осмотрите церковь Архангелов, башню и крепостные стены, а со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Алазанской долины.
Алаверди — духовный центр Грузии
Вы увидите величественный собор 11 века и узнаете, почему это место занимает особое место не только в религиозной жизни страны, но и в традиции грузинского виноделия.
Ориентировочный тайминг
10:00 — выезд из Тбилиси
11:00–11:45 — крепость Уджарма
12:40–13:20 — Старый и Новый Шуамта
13:40–15:40 — Телави, обед и винодельня «Схнеки»
15:50–16:50 — Батонисцихе
17:30–18:10 — Греми
18:30–19:10 — Алаверди
21:00–21:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Экскурсия займёт 10-11 часов, за это время мы преодолеем около 300 км
- С вами будет один из гидов нашей команды
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит винная дегустация
- Входной билет в крепость Уджарма — 10 лари (около €3)
- Обед в ресторане — около 35 лари (около €11)
Стоимость экскурсии
