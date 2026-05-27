В этой поездке будет всё, за что любят Кахетию: аутентичные храмы, царские резиденции, виноградники и виды, ради которых хочется останавливаться снова и снова. Вы осмотрите крепость Уджарма, монастыри Шуамта, Греми и Алаверди, посетите Телави, а ещё услышите истории о грузинских правителях, попробуете вино из квеври и вспомните сцены из «Мимино».

Описание экскурсии

Крепость Уджарма

Наша первая остановка — одна из древних крепостей Кахетии, которая в прошлом имела важное стратегическое значение. Вы увидите руины на высоком холме, услышите о роли Уджармы в истории региона, полюбуетесь видами на долину реки Иори и горы.

Старый и Новый Шуамта

Затем отправимся к двум монастырям, скрытым среди густого леса. Осмотрим Старый Шуамта с храмами 5-7 веков и Новый Шуамта, связанный с именем царицы Тинатин.

Телави — столица региона

Вы пообедаете в традиционном грузинском ресторане, а ещё увидите знаменитый платан — символ города, которому более 900 лет. Гид также покажет места съёмок культового фильма «Мимино».

«Схнеки» — секреты кахетинского виноделия

После вас ждёт семейная винодельня, где напиток делают по древней грузинской технологии: закапывают глиняные сосуды (квеври) с вином под землю. Вы продегустируете несколько сортов и узнаете, какой виноград выращивают в этом регионе и чем кахетинское виноделие отличается от европейского.

Батонисцихе — дворец Ираклия II

В этой исторической крепости жил один из самых выдающихся грузинских царей. Вы познакомитесь с музейной экспозицией: увидите царские покои, археологические находки и древнее оружие. Узнаете больше о политической и культурной жизни Кахетии того времени.

Крепость Греми — бывшая столица Кахетинского царства

Внутри комплекса вы осмотрите церковь Архангелов, башню и крепостные стены, а со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Алазанской долины.

Алаверди — духовный центр Грузии

Вы увидите величественный собор 11 века и узнаете, почему это место занимает особое место не только в религиозной жизни страны, но и в традиции грузинского виноделия.

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд из Тбилиси

11:00–11:45 — крепость Уджарма

12:40–13:20 — Старый и Новый Шуамта

13:40–15:40 — Телави, обед и винодельня «Схнеки»

15:50–16:50 — Батонисцихе

17:30–18:10 — Греми

18:30–19:10 — Алаверди

21:00–21:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

Экскурсия займёт 10-11 часов, за это время мы преодолеем около 300 км

С вами будет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет