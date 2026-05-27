История, архитектура и винные традиции Кахетии

Из Тбилиси - на север региона, к монастырям Греми и Алаверди
В этой поездке будет всё, за что любят Кахетию: аутентичные храмы, царские резиденции, виноградники и виды, ради которых хочется останавливаться снова и снова.

Вы осмотрите крепость Уджарма, монастыри Шуамта, Греми и Алаверди, посетите Телави, а ещё услышите истории о грузинских правителях, попробуете вино из квеври и вспомните сцены из «Мимино».
História, архитектура и винные традиции Кахетии

Описание экскурсии

Крепость Уджарма

Наша первая остановка — одна из древних крепостей Кахетии, которая в прошлом имела важное стратегическое значение. Вы увидите руины на высоком холме, услышите о роли Уджармы в истории региона, полюбуетесь видами на долину реки Иори и горы.

Старый и Новый Шуамта

Затем отправимся к двум монастырям, скрытым среди густого леса. Осмотрим Старый Шуамта с храмами 5-7 веков и Новый Шуамта, связанный с именем царицы Тинатин.

Телави — столица региона

Вы пообедаете в традиционном грузинском ресторане, а ещё увидите знаменитый платан — символ города, которому более 900 лет. Гид также покажет места съёмок культового фильма «Мимино».

«Схнеки» — секреты кахетинского виноделия

После вас ждёт семейная винодельня, где напиток делают по древней грузинской технологии: закапывают глиняные сосуды (квеври) с вином под землю. Вы продегустируете несколько сортов и узнаете, какой виноград выращивают в этом регионе и чем кахетинское виноделие отличается от европейского.

Батонисцихе — дворец Ираклия II

В этой исторической крепости жил один из самых выдающихся грузинских царей. Вы познакомитесь с музейной экспозицией: увидите царские покои, археологические находки и древнее оружие. Узнаете больше о политической и культурной жизни Кахетии того времени.

Крепость Греми — бывшая столица Кахетинского царства

Внутри комплекса вы осмотрите церковь Архангелов, башню и крепостные стены, а со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Алазанской долины.

Алаверди — духовный центр Грузии

Вы увидите величественный собор 11 века и узнаете, почему это место занимает особое место не только в религиозной жизни страны, но и в традиции грузинского виноделия.

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд из Тбилиси
11:00–11:45 — крепость Уджарма
12:40–13:20 — Старый и Новый Шуамта
13:40–15:40 — Телави, обед и винодельня «Схнеки»
15:50–16:50 — Батонисцихе
17:30–18:10 — Греми
18:30–19:10 — Алаверди
21:00–21:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Экскурсия займёт 10-11 часов, за это время мы преодолеем около 300 км
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит винная дегустация
  • Входной билет в крепость Уджарма — 10 лари (около €3)
  • Обед в ресторане — около 35 лари (около €11)

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 22750 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

