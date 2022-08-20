Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги

Во время нашего путешествия по Военно-Грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище

Во время нашего путешествия по Военно-Грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека.

Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви.

Здесь в средневековье проходила важная дорога, которая соединяла Грузию с северными странами и шла из центральных районов страны через резиденцию арагвских эриставов — Душети. Крепость, построенная на мысу, господствовала на этой дороге. Мимо нее пройти было невозможно, а взять — трудно.
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
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Что вас ожидает 🤩

  • Военно-грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище
  • Ананури
  • Гудаури
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Описание

Что вас ожидает:

Ананурский ансамбль — произведение высокого фортификационного искусства
Сооружения, входящие ансамбль, воздвигнуты в XV–XVIII вв. К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Крупнейшие грузинские феодалы в своей борьбе за власть не останавливаются ни перед чем.
На своем пути они не щадили ни врагов, ни друзей, ни даже самого царя. Летописцы сообщают, что ни один из арагвских эристав не умирал естественной смертью. Первое сооружение ананурского ансамбля — двадцатиметровая сторожевая башня (XV в.) с пирамидально-ступенчатым перекрытием в центре цитадели.
Следующая по времени — рубеж XV–XVII вв. — небольшая зальная церковь, расположенная между двумя линиями укреплений. Приблизительно в то же время или чуть позже выше, на хребте горы, был воздвигнут средних размеров купольный храм. К концу XVII в. был построен внутри цитадели большой храм, изысканный декор фасадов которого ставит его в число лучших произведений архитектуры позднего Средневековья. Строительство храма было закончено в 1689 г. Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-Грузинской дороге к северу.

Слияние Белой и Черной Арагви

Вблизи Ананури ущелье Арагви постепенно суживается. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури. Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи, разнообразные памятники архитектуры (башни).

Ансамбль Гергетис Самеба и величественный Казбек

Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм Св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Подъем к храму Святой Троицы Гергети на внедорожниках
Место начала и завершения?
ул. Абано 15, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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