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Казбеги – Ананури

4.7
3 отзыва
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Тбилиси
Приглашаем на самую популярную экскурсию ⛳ в Грузии.

Вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге (входит в тройку самых живописных горных дорог мира).

По ней ходили Пушкин, Лермонтов, Маяковский.

Красоты этих мест воспевались в литературе.

Вы полюбуетесь невероятными пейзажами, бирюзовыми озёрами, сможете попробовать лучшие хинкали.

Подниметесь на джипе к Троицкой церкви в Гергети, на высоту 2170 метров.

Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери.

В ясный день увидите величественный Казбек.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $22 за человека

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Казбеги – Ананури
Казбеги – Ананури

Что вы увидите

  • Военно-грузинская дорога
  • Жинвальское водохранилище
  • Ананури
  • Гудаури
  • Храм Святой Троицы Гергети
Автобусная экскурсия ⛳ к подножью горы ⛰️ Казбек.
Эта экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, а также посетить ее основные достопримечательности 🏛️ время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Здесь в средневековье проходила важная дорога, которая соединяла Грузию с северными странами и шла из центральных районов страны через резиденцию арагвских эриставов — Душети. Крепость, построенная на мысу, господствовала на этой дороге. Мимо нее пройти было невозможно, а взять — трудно. Нельзя не восхищаться этим ансамблем — произведением высокого фортификационного искусства.
Сооружения, входящие ансамбль, воздвигнуты в 15–18 вв. К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.
Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Крупнейшие грузинские феодалы в своей борьбе за власть не останавливаются ни перед чем. На своем пути они не щадили ни врагов, ни друзей, ни даже самого царя. Летописцы сообщают, что ни один из арагвских эристав не умирал естественной смертью.
Первое сооружение ананурского ансамбля — двадцатиметровая сторожевая башня(15 в. ) с пирамидально-ступенчатым перекрытием в центре цитадели. Следующая по времени — рубеж 15–17 вв. — небольшая зальная церковь ⛪, расположенная между двумя линиями укреплений.
Приблизительно в то же время или чуть позже выше, на хребте горы, был воздвигнут средних размеров купольный храм. К концу 17 в. был построен внутри цитадели большой храм, изысканный декор фасадов которого ставит его в число лучших произведений архитектуры позднего средневековья. Строительство храма было закончено в 1689 г.
Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Вблизи Ананури ущелье Арагви постепенно суживается. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури.
Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые 🤩 пейзажи, разнообразные памятники архитектуры (башни).
Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в. ). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.
Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, улица абано№15
Казбеги – Ананури
Казбеги – Ананури
Казбеги – Ананури
Казбеги – Ананури
Казбеги – Ананури

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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