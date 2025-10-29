Экскурсия по Тбилиси обещает незабываемые впечатления. Гости увидят проспект Руставели, крепость Нарикала и серные бани. Истории о названиях улиц и местные рестораны добавят колорита. Винный погреб XVII века и виды с моста Мира станут яркими моментами тура.
Посещение церквей Сиони и Анчисхати, театра марионеток и парка «Рике» сделают прогулку по-настоящему уникальной
Посещение церквей Сиони и Анчисхати, театра марионеток и парка «Рике» сделают прогулку по-настоящему уникальной
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍷 Посещение винного погреба
- 🏞️ Виды с крепости Нарикала
- 🎭 Театр марионеток
- 🛁 Серные бани Пушкина
- 🍽️ Лучшие рестораны
Что можно увидеть
- Проспект Руставели
- Улица Коте Абхази
- Церковь Сиони
- Церковь Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Винный погреб XVII века
- Церковь Метехи
- Парк «Рике»
- Мост Мира
Описание экскурсии
Колорит Тбилиси Мы погрузим вас в атмосферу местного быта, покажем лучшие рестораны и расскажем увлекательные истории о названиях улиц. Вас ждёт осмотр главных достопримечательностей города:
- от проспекта Руставели до улицы Коте Абхази;
- от церквей Сиони и Анчисхати до театра марионеток Резо Габриадзе и серных бань, где купался сам Пушкин;
- крепость Нарикала;
- винный погреб XVII века;
- церковь Метехи;
- парк «Рике»;
- мост Мира.
Каждый день в 14:00 и 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Руставели
- Улица Коте Абхази
- Храм Сиони
- Церковь Анчисхати
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Серные бани
- Крепость Нарикала
- Винный погреб XVII века
- Церковь Метехи
- Парк «Рике»
- Моста Мира
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация вина - 20 лари (при покупке - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели 22
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 окт 2025
Сегодня побывали на обзорной экскурсии по Тбилиси — впечатления самые положительные! Экскурсия получилась насыщенной, познавательной и в то же время очень уютной. Отдельно хочется поблагодарить нашего экскурсовода Левона — он
Т
Тамара
26 окт 2025
Прекрасно проведённая экскурсия Леваном запомнится нам интересным рассказом об истории страны, традициях и обычиях. Леван с большой любовью рассказывал о Тбилиси, показал старинные улочки и новые архитектурные объекты; ответил на все интересующие вопросы, рассказал о культурных мероприятиях в городе, музеях и парках. Могу смело порекомендовать эту экскурсию
Е
Евгения
14 окт 2025
Отличная экскурсия для знакомства с Тбилиси и Грузией
Е
Евгений
18 сен 2025
Все было супер, экскурсовод очень эрудированный, было интересно слушать, узнали много нового
O
Oxana
25 авг 2025
Добрый день! Хочу оставить отзыв об экскурсии по Тбилиси, проведенной замечательным гидом Леваном! Легко, познавательно, интересно не только взрослым, но и детям (мы были семьей -2 взрослых и 2 детей).
A
Anetta
24 авг 2025
Знакомство с Тбилиси произошло с прекрасным гидом Леваном, замечательный доброй души человек, показал основные достопримечательности, рассказал очень много интересных фактов о Грузии!
Мы с подружками с большим удовольствием погрузились в атмосферу грузинской культуры и самобытности этого народа и были очень впечатлены, до мурашек, интересно было прикоснуться к древности! Однозначно рекомендуем! Спасибо огромное!
Мы с подружками с большим удовольствием погрузились в атмосферу грузинской культуры и самобытности этого народа и были очень впечатлены, до мурашек, интересно было прикоснуться к древности! Однозначно рекомендуем! Спасибо огромное!
А
Алексей
14 авг 2025
Экскурсия с Леваном была замечательной, много интересного узнали о стране, насладились видами. Очень удачное время экскурсии- вечером, всем очень довольны, смело рекомендуем
И
Иван
8 авг 2025
Огромное спасибо за организацию пешей экскурсии. отдельный респект гиду Левану, который провел нас по всем самым интересным маршрутам и показал местные погреба с вином. Леван, мадлоба!
М
Мария
16 июл 2025
Пешая прогулка по Тбилиси с гидом это первое что нужно сделать по приезде в этот замечательный город!
Экскурсия очень понравилась, Леван рассказал нам об истории Грузии, некоторые особенности местных, показал интересные
Экскурсия очень понравилась, Леван рассказал нам об истории Грузии, некоторые особенности местных, показал интересные
Д
Дарья
14 июл 2025
Хочу поблагодарить Левана за замечательную экскурсию по Тбилиси! Очень приятный, знающий и внимательный гид, который показал город с самой душевной стороны. Благодаря ему я увидела не только главные достопримечательности, но
А
Алексей
11 июл 2025
Всем рекомендую посетить эту экскурсию!
Леван, гид с большой буквы!
Тбилиси, Грузия forever)!
Леван, гид с большой буквы!
Тбилиси, Грузия forever)!
Н
Наталья
3 июл 2025
Отличная экскурсия для новичков в Тбилиси, как мы. Все четко, ясно, понятно. Спасибо, Леван!
T
Tamara
29 июн 2025
Е
Елена
26 июн 2025
Безумно довольны экскурсией! Потрясающий гид, очень продуманный маршрут. Не заметили как пролетели 3 часа экскурсии, даже устать не успели)
А
Андрей
24 июн 2025
Экскурсия понравилась. Авторская, много интересной информации не только непосредственно по теме, но и в целом по истории и современной жизни Грузии, Тбилиси, туризма, виноделия и всего всего) Спасибо экскурсоводу Левану.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Групповая
до 17 чел.
Тбилиси сквозь века - обзорная прогулка
Древние храмы, «дом-калейдоскоп» и Старый город с высоты
Начало: У метро «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
28 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
€50 за человека
-
72%
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и дегустация в подарок
Начало: Метро Авлабари, у памятника Мимино
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$14
$50 за человека
-
4%
Групповая
до 15 чел.
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€110
€115 за человека