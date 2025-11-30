-
10%
Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
Овладеть искусством грузинских танцев, заглянуть в Мартвильский каньон и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
$590
$655 за человека
-
10%
Все грани Грузии: горные пейзажи, колорит столиц и винный край
Состряпать хабизгини, прогуляться по Сигнахи и погрузиться в атмосферу Мцхеты
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
26 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$500
$555 за человека
-
15%
За вином в Кахетию: тур только для вашей компании
Узнать секреты сомелье, отведать несколько сортов вина в горах и отдохнуть у бассейна отеля
Начало: Тбилиси, любое удобное вам место, 10:00
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
€289
€340 за человека
-
15%
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Начало: Отель Apart Hotel Banovani в Тбилиси, 14:00
28 ноя в 14:00
5 дек в 14:00
$255
$300 за человека
-
10%
Путешествие по знаковым локациям Грузии с винными дегустациями и проживанием в Боржоми
Насладиться кахетинскими винами, увидеть храм из поэмы «Мцыри» и погулять по столице
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
$570
$633 за человека
-
10%
Боржоми и скальные города Уплисцихе и Вардзиа. Индивидуальный тур
Окунуться в историю страны, исследовать древние крепости и погулять по знаменитому курорту
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30-9:00
26 ноя в 08:00
€353
€392 за всё до 2 чел.
-
10%
Исследуем Грузию от топовых достопримечательностей до неизведанных уголков
Посетить знаковые города, приготовить национальные блюда, полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$680
$755 за человека
-
10%
Индивидуальный VIP-тур по Грузии с услугами персонального менеджера, фотографа и мастер-классами
Насладиться комфортом, сервисом и гасторономическими удовольствиями в путешествии по топовым местам
Начало: Тбилиси/Кутаиси/Батуми, под ваш рейс (любое удобно...
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
€2250
€2500 за человека
-
40%
Индивидуальный тур по Грузии: горные пейзажи, вино и мастер-класс
Научиться выпекать традиционный хлеб, продегустировать чачу и погулять по столице
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€390
€650 за человека
-
50%
Своей компании по Грузии: древние храмы, горы, дегустации и мастер-класс
Отведать вина и чачи в Кахетии, самим приготовить хлеб и побывать в Мцхете, Гори и Сигнахи
Начало: Аэропорт Тбилиси, время прибытия вашего рейса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1175
€2350 за всё до 4 чел.
-
10%
От Тбилиси до Батуми с национальным шоу, фотосессией в костюмах и традиционными обедами
Поучиться танцевать аджарские танцы, продегустировать чачу и вино и погулять по атмосферным городам
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи по договорённости
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
$610
$677 за человека
-
25%
Персональный отпуск в Кахетии: шато, еда, вино - всё включено
Жить на винодельне с бассейном, наслаждаться красным и белым, объедаться лобио, хачапури и хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
€837
€1115 за человека
